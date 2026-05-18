Los grupos de las Cortes mantienen sin cubrir ocho de las 19 dedicaciones exclusivas en el inicio de la legislatura

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Los grupos de las Cortes de Castilla y León mantienen sin cubrir ocho de las 19 dedicaciones exclusivas en este inicio de la XII Legislatura en la que todavía no se ha iniciado de forma intensa la actividad legislativa, a pesar de que ha transcurrido ya más de un mes. Además, la cámara cuenta con otras seis retribuciones oficiales para los miembros de la Mesa.

Según la información consultada por Ical, el Grupo Popular ha utilizado tres de las siete dedicaciones exclusivas reconocidas por las Cortes, mientras que los socialistas han otorgado ya cuatro. En cambio Vox sólo ha recurrido a dos y la UPL ostenta las otras dos que le corresponden al Grupo Mixto.

De las once dedicaciones exclusivas de los grupos que abonan las Cortes, cuatro son equivalentes a la de un miembro de la Mesa -81.831,26 euros anuales y 1.800 euros mensuales para gastos-, lo que eleva la cifra a 103.431,26 euros anuales. Las otras siete conllevan una retribución anual de 81.831,26 euros y una indemnización para gastos de 1.440 euros (99.111,26 euros).

De esta forma, tres procuradoras del Grupo Popular tienen dedicación exclusiva, por lo que le quedan vacantes cuatro más. Se trata de la portavoz, la zamorana Leticia García, exconsejera de Industria, así como de la salmantina Rosa Esteban, ‘número dos’ de la lista de Alfonso Fernández Mañueco en las últimas elecciones, y la palentina Mercedes Cófreces, que encabezó la candidatura de su provincia.

En cambio, el Grupo Socialista, el segundo de la Cámara con 30 parlamentarios, ha otorgado cuatro de las siete dedicaciones exclusivas de que dispone en esta legislatura. A la del portavoz, Carlos Martínez, secretario general del PSCyL, se unen las de la viceportavoz, la vallisoletana Patricia Gómez, y la del secretario Pedro González, también de Valladolid. La cuarta es para el salmantino Fran Díaz, secretario autonómico de Política Municipal.

Vox, tercera fuerza política de las Cortes, ha utilizado de momento dos de las tres que le corresponden por tener 14 procuradores. Así, la tienen reconocida su portavoz, el leonés Carlos Pollán, anterior presidente de la Cámara y candidato a la Junta, y el palentino David Hierro, aunque el viceportavoz nombrado por el partido es Alberto Díaz Pico.

El Grupo Mixto, que conforman tres partidos, ha otorgado una dedicación exclusiva a su portavoz, Alicia Gallego, secretaria general de la UPL, y la segunda que tiene al también ‘leonesista’ Luis Mariano Santos. Con ello no tienen ninguna hasta el momento los procuradores de Soria YA (Ángel Ceña) y Por Ávila (Pedro Pascual).

A estas once liberaciones de los grupos parlamentarios, que suponen una más para los socialistas y el Mixto respecto a hace cuatro años, se suman las del presidente de las Cortes, Francisco Vázquez (PP), las vicepresidencias de Carlos Menéndez (Vox) y la socialista Nuria Rubio y las secretarías de Daniel de la Rosa (PSOE), Rocío Lucas (PP) y Susana Suárez (Vox).

Grupo de trabajo

La aprobación de estas retribuciones en la reunión de la Mesa del 20 de abril generó cierta polémica sobre el número de dedicaciones exclusivas que debían tener los grupos. El PP avanzó que no iba a utilizar las siete que le correspondían y planteó al resto de formaciones analizar en un grupo de trabajo la posibilidad de mantener, reducir o aumentar el número de parlamentarios liberados con remuneración.

En cambio, el socialista Carlos Martínez planteó al resto la posibilidad de crear una comisión de trabajo para “corregir” a medio y largo plazo, durante esta legislatura, la “anomalía democrática” que a su juicio supone que las Cortes sean el único parlamento de España en el que todos sus miembros no tienen una remuneración por su actividad política en la Comunidad.