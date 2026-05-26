El Consejo de Cuentas entrega su Memoria 2025 al presidente de las Cortes en su primera visita institucional a la sede de Palencia

El Consejo de Cuentas entrega su Memoria 2025 al presidente de las Cortes.

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El Consejo de Cuentas de Castilla y León entregó hoy en Palencia la Memoria de Actividades correspondiente al ejercicio 2025 al presidente de las Cortes autonómicas, Francisco Vázquez, en el marco de la primera visita institucional de este último a la sede de la institución fiscalizadora. El informe recoge 21 fiscalizaciones aprobadas, 124 recomendaciones y 14 comparecencias del presidente ante la Comisión de Economía y Hacienda, así como la actividad de la Autoridad Independiente en materia de corrupción.

El presidente del Consejo, Mario Amilivia, fue el encargado de hacer entrega del documento en un acto en el que también participaron los consejeros Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez, el secretario del Pleno, Andrés Pérez-Moneo, el director de Fiscalización, Eduardo Cubero, y el titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León (AICCYL), Luis Gracia.

La Memoria recoge la actividad desarrollada por el Consejo durante el pasado ejercicio, en el que se aprobaron 21 informes de fiscalización, acompañados de 124 recomendaciones dirigidas a los entes públicos auditados. Asimismo, el presidente del órgano compareció en 14 ocasiones ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para la presentación de un total de 17 informes.

En la actualidad, el Consejo mantiene 18 informes pendientes de presentación en sede parlamentaria. En el conjunto del mandato actual, la institución ha aprobado 149 informes, lo que supone el 46 por ciento de los 322 emitidos desde el inicio de su actividad como órgano encargado de la fiscalización del sector público autonómico.

Durante la visita, Francisco Vázquez también recibió la Memoria 2025 de la AICCYL, que refleja su primer ejercicio completo de actividad, con la gestión de 135 expedientes y un porcentaje de resolución del 76,3 por ciento a 31 de diciembre, además de funciones de prevención, formación y cooperación interinstitucional.

Visita al Ayuntamiento de Palencia

Por otro lado, el presidente de las Cortes de Castilla y León fue recibido también por la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, dentro de la ronda de visitas que está realizando por las diferentes capitales donde se albergan instituciones dependientes de este órgano autonómico. Tras la reunión mantenida con la edil, ambos se dirigieron al salón de plenos del Ayuntamiento, donde se celebró una recepción en la que estuvieron presentes representantes de los distintos grupos políticos municipales. Vázquez firmó en el libro de visitas e hizo entrega de una réplica de ‘Las Ordenanzas de Medina del Campo sobre la labor de las monedas’ de 1497.

Por su parte, la alcaldesa obsequió al presidente de las Cortes con una reproducción del Cristo del Otero, en un acto que completó la agenda institucional del presidente en su visita a la capital palentina.