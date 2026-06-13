Publicado por Alicia Calvo, Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Gestionar la Sanidad entraña de por sí una tarea titánica y, mucho más, en una comunidad tan extensa y con un mundo rural tan vasto como Castilla y León. Pero si a esa ardua labor se le suma Bienestar Social, o lo que es lo mismo, el nudo gordiano de Familia y la Dependencia, el reto es superlativo. Y en eso acaba de convertirse Alejandro Vázquez, en el 'superconsejero' Vázquez. Bajo su batuta se tocarán los acordes de la macroconsejería de Sanidad y Bienestar Social.

La concentración del poder presupuestario en la figura del hasta ahora consejero de Sanidad a secas marca un hito en la política reciente de Castilla y León. Mañueco delega en él la gestión de cuatro de cada diez euros (el 43%) de las arcas públicas autonómicas para servicios esenciales.

Espaldarazo total. Su presupuesto como titular de la Consejería de Sanidad siempre ha sido el más abultado al tratarse de un servicio fundamental, pero ahora acapara aún más servicios determinantes para los castellanos y leoneses, toda vez que la antigua Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha reformulado.

Vázquez administrará el ingente montante que ascenderá a más de 6.500 millones de euros (5.500 de Sanidad y el resto de Bienestar Social), sobre las últimas cuentas presentadas por la Junta, que ascendieron a 15.715 millones de euros.

La solvencia y el criterio con los que se ha conducido Vázquez a los mandos de Sanidad le valen un reconocimiento expreso y, a la vez, una grandísima responsabilidad. En sus manos estará la gestión decisiva para el devenir de los castellanos y leoneses y su calidad de vida.

En él, en su talante tranquilo pero firme, deposita el presidente Mañueco toda su confianza y su respaldo más absoluto. La apuesta del presidente de la Junta por quien ha dirigido Sanidad desde aquel diciembre de 2021 es máxima y con el anuncio del cuarto gobierno de Mañueco no queda duda: es él, Alejandro Vázquez, el 'superconsejero' de la Junta de Castilla y León.

Bienestar Social y Sanidad no estaban unidas desde los tiempos en que Carriedo, ahora portavoz y consejero de Economía, era titular de Sanidad, pero entonces no tenían el volumen actual. Eso cambió en 2003, cuando con las competencias de Sanidad ya transferidas a Castilla y León un año antes, se desgaja y pasa a crearse la Consejería de Familia, que asume Bienestar Social.

Sólo hay un precedente y caso similar al de Vázquez con una concentración de poder de tal envergadura que se recuerde en la Junta de Castilla y León más reciente. Fue con el ahora senador Antonio Silván, que asumió entonces Fomento y Medio Ambiente, en una época con innumerables obras en las carreteras autonómicas y un presupuesto a gestionar mucho más elevado. Se trataba, como sucede ahora con Vázquez, de la mezcla de dos consejerías muy potentes.

Otras comunidades como Extremadura y La Rioja también comparten Sanidad y Bienestar Social, pero no tiene nada que ver con la dimensión de estas carteras en un territorio tan extenso como Castilla y León con nueve provincias.

La cuota de poder descomunal que recae en Alejandro Vázquez supone casi tanto como el del resto de consejerías juntas. Es más, multiplica por 16 el montante destinado en los últimos presupuestos autonómicos presentados a carteras como Movilidad (400 millones) o Empleo (400 millones).

Hoy se abre una etapa en la que Alejandro Vázquez ve cómo crece de manera exponencial su influencia y su cometido en el nuevo gobierno de Mañueco. Tiene en sus manos una 'macroconsejería' vital.