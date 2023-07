El Nido: «Cuando tocamos en Burgos la acogida es brutal»

Laura Muñoz Burgos

Su nido está en Burgos. Es por eso que los chicos de El Nido, en medio de una vorágine de viajes y conciertos por diversas ciudades de España, frenan el carro este martes 11 de julio a las 20:15 horas para llenar el Patio Romeros del Hospital del Rey con su música en un evento organizado por la Universidad de Burgos (UBU) y la Fundación Caja de Burgos.

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum Refugios a cielo abierto a finales del año pasado, la banda no ha parado quieta ni un segundo. Con motivo de su vuelta al directo en Burgos, el grupo ha preparado una actuación «especial» en la que ya se han agotado todas las entradas. Entusiasmado por la respuesta, Rodrigo 'Cachorro' Antón avanza que habrá sorpresas que «le darán un tinte bonito al concierto».

Pregunta- Han pisado el WiZink Center de Madrid, escenarios de ciudades como Zaragoza, Palencia, Xixón, Lleida, Santander, A Coruña… Y lo que les queda. Es un largo recorrido por las ciudades de España que todavía no ha llegado a su fin. ¿No se cansan de tanto rodaje?

Respuesta- (Rodrigo Cachorro) No. Te lleva mucho esfuerzo físico y mental estar todo el rato en ello. Pero lo estamos haciendo por una pelea interna que tenemos y es que queremos hacerlo durante toda la vida, cuanto más mejor y por muchos años. Es el esfuerzo físico y mental más bonito del mundo. Llegas a los sitios, la gente te escucha, le gustan tus canciones… Es una maravilla.

P.- ¿Cómo viven el paso por cada ciudad?

R.- (Eneko las Heras) Las expectativas suben y bajan dependiendo de si hemos pisado antes esa ciudad o si es la primera vez que aparecemos. Por ejemplo, cuando fuimos por primera vez a Andalucía nos esperábamos que podía ser un lugar en el que la gente no tuviera tanta conexión con el tipo de música que hicimos, pero en realidad se dio bastante bien. Siempre nos hace mucha ilusión vivir los contrastes del norte y sur. Al fin y al cabo, Refugios a cielo abierto es un disco que bebe de muchos ritmos de las diferentes zonas de la península ibérica y donde la gente se puede, de alguna manera, sentir conectada.

P.- Durante la gira, ¿tocan todo el álbum o mezclan con canciones de otros discos?

R. (Eneko las Heras) Depende del formato. Hay veces que compartimos conciertos con Guadalupe Álvarez Luchía, que es una cantautora argentina, o con Andrea Santiago. Cuando el tiempo lo permite tocamos el disco completo y cuando compartimos con otras bandas, los tiempos son más limitados y hacemos sets más reducidos.

P. ¿Qué debemos esperar en el concierto de este martes?

R. (Rodrigo Cachorro) En Burgos tocaremos el álbum entero. También canciones del disco anterior y quizá haya alguna que otra sorpresa.

P. La producción de Diego Galaz y la colaboración de artistas como David Ruiz de La M.O.D.A., Ariadna Rubio de TéCanela y Grupo Orégano han sido una pieza clave en el desarrollo del álbum. ¿Dé que manera?

R. (Rodrigo Cachorro) Pues cada uno a su manera. Diego le ha dado su toque personal a todo el disco porque partíamos de una base de 30 canciones y sabíamos que queríamos meter diez en el disco. El proceso de preselección de las canciones lo hicimos con él y con Nacho Mur de La M.O.D.A. Además, Diego es un mega entendido de instrumentos raros y del folklore español. Entonces a la hora de poder hacer un disco en el que cada canción tuviera una personalidad muy propia con instrumentos y ritmos diferentes, Diego se ha volcado con todo lo que sabe. Así, en el disco aparecen instrumentos de percusión de Peñaparda (un pueblo de Salamanca), de magreo, instrumentos de argentina, Galicia, panderetas, bombos… Cada canción tiene un tinte sonoro muy propio.

P. ¿Y el resto de artistas?

R. (Rodrigo Cachorro) La canción Ícaros es la más rockera del disco y queríamos una voz desgarrada que pudiera llevarla a ese punto extra, por eso contamos con David Ruiz. Además, por la admiración que le tenemos a él y a La M.O.D.A. era perfecto para Ícaros. Con Ari pasó lo mismo para Suéltame. No puedes no llorar escuchándola cantando esa canción porque es espectacular. Fetén Fetén también están en Seguiremos cantando, Jorge Arribas y Diego en Ronda al canto tocando la fanzona y Grupo orégano necesitábamos tenerlos porque nos lo han enseñado todo del folklore español. Son casi nuestra familia, así que es un orgullazo contar con ellos.

P. Entonces, ¿les esperamos para este concierto?

R. (Rodrigo Cachorro) A algunos sí. Diego Galaz viene y María de la Flor también porque estamos teniendo mucha cercanía con ella y con el proyecto que se trae entre manos con Elena Martínez. Así que ellos dos vendrán a darle un tinte bonito al concierto.

P. ¿Notan grandes diferencias cuando tocan en casa a cuando lo hacen fuera?

R. (Eneko las Heras) Claro. Cuando tocamos en Burgos la acogida es brutal. Lo que pasó en el Teatro Principal en Navidades fue increíble. Siempre hemos notado muchísimo apoyo incluso en presentaciones, como pasó en Música y Deportes, a la que vino mucha gente. Nos llamó muchísimo la atención porque es una librería no una sala de conciertos.

Cuando tocamos en Burgos tenemos la seguridad de que nos vamos a sentir apoyados pero también tenemos la presión de dar un buen concierto porque va a venir mucha gente y tenemos que seguir a la altura y continuar reinventándonos. De ahí las colaboraciones de María y de Diego. Además, el sold out de hoy, que nos acaban de anunciar de que ya se han vendido todas las entradas, es maravilloso.

P. ¿Tienen un ritual previo al concierto?

R. (Eneko las Heras) Sí. Antes del concierto, siempre intentamos estar los cuatro juntos un minuto o dos para darnos un abrazo y animarnos. Estamos calentitos cerca y de ahí nos lanzamos al concierto. La sensación del momento antes de actuar es muy frenética por las pruebas de sonido, las idas, venidas, el vestuario… todo parece un caos. Entonces, acoger ese momento de paz y tranquilidad antes de salir al escenario es para nosotros súper importante.

P. ¿Cuál ha sido la anécdota de esta gira?

R. (Rodrigo Cachorro) ¿Cuál de todas? Tenemos una por día (ríe). Hubo una vez que nos dejamos el merchandising en Granada,pero menos mal que estuvimos dos días en el mismo sitio. Granada fue el culmen de la gira porque ha sido el único destino en el que hemos tenido un día entero de tiempo libre y justo nos dejamos el merchan en el Bora-Bora donde tocamos… Eso sí, al día siguiente fuimos a por él.

R. (Eneko de las Heras) Otra anécdota muy graciosa fue cuando tuvimos que sacar la furgoneta de un camino. Cómo soy un poco pieza con los coches y me meto donde no me tengo que meter, nos quedamos atascados en un camino porque las ruedas patinaban. Tuve la brillante idea de meter un abrigo debajo de la rueda y poder sacarla a través de eso. Salimos de esa pero la cazadora no.

R. (Rodrigo Cachorro) Una muy buena fue cuando me encontré chinches en un hotel de Málaga. Después de haber estado cuatro días seguidos de gira, aparecieron chinches la última noche.

P. ¿Cómo se sienten en medio de esta gira que está teniendo tan buena acogida?

R. (Rodrigo Cachorro) Esto es la hostia y ojalá nos dure la vida entera. No me imagino una manera de que nos fuera mejor en la vida. No por que estemos logrando nada a nivel comercial o un gran éxito económico, sino porque estamos pudiendo hacer esto. Todavía peleamos mucho porque nuestra música le llegue a la gente, lo escuche y podamos tener un público que disfrute y venga a los conciertos para escucharnos.

Creo que los cuatro estamos metiendo un trabajo enorme, al tiempo que estamos siendo apoyados infinitamente por nuestra oficina de management, por gente como Diego Galaz, gente que admiras muchísimo. Carlos Raya escuchó el disco y le moló, la gente de la M.O.D.A. te invita a tocar en el WiZink… Estos apoyos convierten esto que estamos haciendo, en lo mejor que nos está pasando en la vida.

P. Después de la gira, ¿qué esperan?

R. (Eneko de las Heras) Conservar la amistad y el buen trato que tenemos entre nosotros es fundamental. El concierto del martes es el número 40 de la gira. Son muchísimos conciertos, kilómetros y horas juntos, como para que no se pueda desgastar la relación. Así que uno de los objetivos que tenemos es que podamos seguir componiendo y tocando canciones los cuatro juntos. Sabemos que vamos a seguir tocando, con más o menos éxito y con más o menos repercusión. Pero llevamos tocando mucho tiempo y estamos en un momento bastante bonito a nivel de grupo. También sabemos que esta situación de crecimiento constante puede cambiar, pero lo importante es que sabemos que queremos seguir tocando juntos y para eso, nos tenemos que mantener bien cuidados los cuatro.

P. Si mañana tuvieran la opción de convertirse en artistas internacionales, ¿firmarían?

R. (Rodrigo Cachorro) Si eso supone que podamos seguir tocando más tiempo, sí, sin lugar a dudas. Salir a tocar fuera es algo que nos encantaría. Algo muy bonito que tenemos los cuatro es que somos mejores amigos desde antes de crear el grupo, lo que hace que empujemos a la vez del mismo carro. Todos tenemos las mismas ganas de que esto dure. Por lo que cualquier cosa que ayude a que ese ‘que dure’ pueda estar más cerca, adelante.