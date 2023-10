La maternidad, Sylvia Plath y tres bailarinas

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

'Escenario: un hospital de maternidad y sus alrededores'. Así arrancaba el poema para expresar en viva voz Sylvia Plath. El texto base de Alud, la nueva propuesta del Ballet Contemporáneo de Burgos. La escritora estadounidense hablaba en los 60 de la maternidad desde tres puntos de vista: la dulce madre que desea a su retoño, a quien quiere pero no puede y teme perderlo todo por no poder ser madre, y quien lo tiene y no lo quiere porque no está preparada. Tres mujeres escritas por una voz inconfundible de los años 60 que sigue plenamente vigente. Tanto que esos versos se tornan en movimientos gracias a 'Alud'.

Se trata de la nueva producción de la compañía Ballet Contemporáneo de Burgos que dirige Alberto Estébanez. Un proyecto que el próximo día 12, jueves, se subirá al escenario del Teatro Principal a las 20.30 horas tras el estreno y tres minutos y medio de ovación registrados en León. Las últimas entradas siguen a la venta a un precio de 10 euros.

'Alud' es un juego de palabras que permite vomitar las verdades de la maternidad anhelada, deseada o repudiada sin medias tintas. Un juego de palabras entre ese dar a luz y ese desprendimiento físico y de emociones que supone el parto. En este caso se mueve entre la felicidad y la infelicidad a través de tres mujeres que coinciden en la maternidad desde tres puntos de vista totalmente diferentes.

«Cuando me propusieron el proyecto pensé en todo lo que me ha provocado siempre la poesía de Sylvia Plath, con el equipo de bailarinas... Todo empezó a cobrar forma y la poesía que nació para ser leída en voz alta, se transforma en danza otro lenguaje abstracto », expuso Alfonso Ordóñez que vuelve a dar luz a su lado de coreógrafo 17 años después de su último proyecto.

«El tema que se aborda está muy de actualidad, el equipo creativo ha trabajado la obra con minuciosidad y el equipo contaba con tres bailarinas ideales para el proyecto ya que se corresponden con las edades del poema de Sylvia Plath», señaló el productor, Alberto Estébanez. Destacan el trabajo de composición musical realizado ex profeso para esta pieza. Se trata del trabajo de María Quiroga que es una parte más en el escenario de Alud.

Las bailarinas Leticia Bernardo, Alejandra Miñón y Sara Sáiz expresan con cuerpo estas tres formas de entender la maternidad queque, tras su estreno en León y la representación del jueves en Burgos, solo resta levantar el telón del Teatro Calderón de Valladolid el 23 de noviembre. «Se trata de una experimentación en movimiento de aquellos poemas de los años 50 pero que siguen tan de actualidad hoy que tratamos de preservar con una mirada cuidada para que sea el espectador quien tome sus propias conclusiones», señala Leticia Bernardo.

«Tenemos invitación para ir a San Sebastián, al teatro Victoria Eugenia, pero todo el desarrollo de programación de Alud dependerá de la visión del público y de estas tres primeras funciones», añadió Estébanez. Este es el último proyecto escénico de la compañía Ballet Contemporáneo de Burgos, con más de 25 años de experiencia, se centra en la coreografía, la pedagogía, la producción de espectáculos, el asesoramiento artístico o la gestión de proyectos.

Es la compañía gestora del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, una de las competiciones coreográficas más importantes de Europa y una de las más conocidas en el panorama mundial de la danza. Asimismo, es organizadora del Encuentro Internacional Juvenil BurgoSalSón. En 1992 se constituye como la primera empresa de danza de Castilla y León.