Emocionante estreno mundial en la Seminci de 'El maestro que prometió el mar'

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La cineasta catalana Patricia Font conquistó este viernes el corazón de los espectadores del Teatro Calderón con el estreno mundial de ‘El maestro que prometió el mar’, la adaptación del libro homónimo de Francesc Escribano, que participa fuera de competición en la 68ª Semana Internacional de Cine de Valladolid. El público dispensó el más cálido de los recibimientos de esta edición a una película que reivindica la memoria histórica y se erige como un canto de amor a la pedagogía, recuperando del olvido la historia del maestro Antoni Benaiges, que intentó abrir los ojos a un nuevo mundo a los alumnos del pueblo burgalés de Bañuelos de Bureba antes de que la Guerra Civil partiera el país en dos.

El origen de la historia, según contó el autor del libro y coproductor del filme, hay que buscarlo en los trabajos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en el año 2010, cuando “por la tozudez sobre todo de Miguel Ángel Martínez Movilla” (nieto de un contratista de Briviesca asesinado en la Guerra Civil) se abrió una fosa común de La Pedraja (Burgos). “Allí no se encontró el cuerpo del maestro, pero sí su historia, que desde que despertó no hemos podido parar de repetirla”, apuntó Escribano.

“Se han escrito libros, se han hecho obras de teatro, tuvimos el empeño de hacer una película y me sigue sorprendiendo qué hace de esta historia que sea tan vigente, que nos la tengamos que repetir tanto. El alma de Antonio está en los ojos de Enric (Auquer, el protagonista), pero luego hay otra cosa importante, que es el presente. Esta historia habla de una generación marcada por el silencio. Lo que vivieron fue tan horrible que se les quedó dentro, y destruyó familias. Generó una herencia de olvido que es inasumible. La primera generación cayó sin hablar. Mi abuelo era alcalde de un pueblo de La Mancha y se suicidó tras la guerra, pero la película estaba coja hasta que Patricia se sumó al proyecto y supo traerlo al presente”, señaló en declaraciones recogidas por Ical.

El film conecta la historia de Benaiges en la década de los 30, a su llegada al pequeño pueblo burgalés, con el presente, cuando una joven llamada Ariadna (Laia Costa) decide ayudar a su abuelo (que fue alumno del maestro) intentando encontrar los restos del padre de este. Pasado y presente se conectan así en una historia que, para dar con la tecla en cuanto sucede en los tiempos actuales, requirió de “bastantes versiones de guion”. Para la directora, “traer la historia al presente daba la oportunidad de hablar de un tema muy interesante, las miles de personas desaparecidas que hay aún hoy día, incluso aunque se sepa en muchos casos dónde se encuentran fosas por exhumar”.

El alma del film

Enric Auquer (Premio Goya al mejor actor revelación en 2020 por ‘Quien a hierro mata’) es la auténtica alma del film. Él presta su rostro, voz y cuerpo a Antoni Benaiges, en quien se esforzó para plasmar “el compromiso, el idealismo, la necesidad, la escucha y entender la pedagogía y desde qué sitio escuchaba”. “Quería entender la dignidad de este personaje valiente, que no se puede callar nada y vive como un aventurero. Intenté darle al personaje todo mi amor y bondad para dignificar esa vida reprimida asesinada”, señaló antes de manifestar su confianza en que la película, que se estrenará en salas comerciales el próximo 10 de noviembre, “guste muchísimo”, para que “entre todos se pueda recuperar la historia de este hombre”, al que ha interpretado “con todo el cariño” del que ha sido capaz.

Enric Auquer es Antoni Benaiges en 'El maestro que prometió el mar'FILMAX

La historia de Benaiges, según comentó, la descubrió a través de su hermana, que trabajó como escenógrafa en el montaje teatral de ‘El maestro que prometió el mar’ dirigido por Xavier Bobés y Alberto Conejero. Esa obra, según explicó, incluye una frase “muy bonita” de la filósofa Marina Garcés, que a su juicio responde a la pregunta de ¿por qué otra película sobre la Guerra Civil?: “Cómo se transmite el olvido. Esa pregunta es la síntesis de todo”, subrayó el actor.

Inquiridos sobre la censura del montaje teatral cuando se iba a estrenar el pasado mes de julio en Briviesca (Burgos), Francesc Escribano citó el escritor norteamericano de raíces vietnamitas Viet Thanh Nguyen para recalcar que “las guerras se libran dos veces: en el campo de la batalla y en el campo de la memoria”. Para Escribano, “todas las guerras, y más particularmente la civil, son un tema de humanidad. Hablamos de gente a la cual no solo quisieron matar, sino borrar, y eso es humanamente inaceptable. Tenemos que intentar reconducir la situación, esto no debería generar debate político, es una cuestión de humanidad”, sentenció.

En ese sentido, aplaudió que el Ayuntamiento de Briviesca haya organizado un preestreno de la película, y señaló que “de la región solo hemos recibido ayuda por parte del Consistorio, que cuando filmamos estaba regido por el partido más sensible a la recuperación de la memoria histórica, y debo reconocer que ahora, con otro equipo de gobierno de diferente color, han organizado este pase. Para mí eso es un paso adelante, y está bien porque esta película puede hacer algún bien para ayudarnos en ese proceso de sanación nacional que necesitamos en este tema”.

El cierre de la rueda de prensa, que fue reiteradamente interrumpida por aplausos de los asistentes, le correspondió a Auquer, que aplaudió la “frivolidad” de Benaiges, su personaje, quien “creyó en la utopía de la educación, y que era posible crear una patria futura con gente más crítica y más buena”. “Viendo a los jóvenes de hoy, me doy cuenta de que hay un problema muy importante de salud mental entre la gente joven, y veo que muchas de las ficciones que les proponemos últimamente son distopías catastróficas, con un mundo destruido por el hombre donde no hay cabida para la esperanza. Es algo que me preocupa un poco. Podíamos responsabilizarnos entre todos de crear un contenido más sano en este sentido”, remachó.