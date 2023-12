Hard rock solidario con los presos y las familias que más lo necesitan

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Tres personas al otro lado de la línea. Relativamente cerca, Augusto Martínez, presidente de la Asociación Burgos Heavy Metal. Desde Madrid, Celia Barloz y Miguel Martín, voz y guitarra de la banda de hard rock melódico Strangers. Les separan unos cuantos kilómetros en esta multiconferencia, pero se verán las caras este sábado 16 de diciembre gracias a Rockvivencias. La iniciativa, de carácter solidario, cuenta además con otro invitado de lujo: el fotógrafo musical Raúl Blanco.

«Es un día bastante lleno de eventos», comenta Augusto mientras da buena cuenta de lo que se avecina. Por la mañana, Strangers desplegará su artillería en la cárcel de Burgos mientras el Club Ciclista Burgalés abre, a partir de las 12 del mediodía, la Feria Navideña del Disco en compañía de las distribuidoras Gato Encerrado, Babylon, Dealer Records Gamonal y Ruido Noise. Por la tarde, Raúl Blanco presentará a las 18 horas su libro ilustrado Are U Metal?, con una edición exclusiva y limitada para la ocasión, en el salón de actos de la Fundación Círculo de la calle Concepción. Acto seguido, como colofón, la banda madrileña se marcará el segundo directo de la jornada. La entrada no cuesta dinero: tan solo un donativo de productos no perecederos a favor del Banco de Alimentos.

Miguel confiesa que venir a Burgos les «motiva muchísimo». Por varios motivos. De entrada, porque nunca antes habían actuado en la capital. Lo más cerca, en el festival Hontoria del Metal de Salas de los Infantes. Darán además su primer concierto en un centro penitenciario, de ahí su intención de darlo todo sobre el escenario ante un público que rara vez puede disfrutar de la música en directo debido a su privación de libertad. Por si fuera poco, coincidir con Raúl siempre les congratula porque es «el quinto Stranger». No cabe duda, y así lo transmiten por teléfono, de que disfrutarán de lo lindo en una ciudad a la que admiran por tener «mucho ambiente rockero».

Con todos estos alicientes, Strangers viene a por todas. Según avanza su guitarrista, desgranarán por primera vez su próximo EP al completo. Todavía no hay fecha de salida -tan solo ha visto la luz With you, el debut de Celia como frontwoman-, aunque los tres temas restantes ya están grabados y con sus correspondientes videoclips en la parrilla de salida. Augusto se entera en esta conversación de los planes del grupo de cara al bolo de Rockvivencias y lo celebra. No es para menos.

Una «apuesta arriesgada»

Diez años de trayectoria pueden dar para mucho si se tienen las ideas claras y se aprovecha el tiempo. En el caso de Strangers, cuatro discos de estudio y la posibilidad de compartir cartel con bandas de la talla de Eclipse, Hardline o Bonfire. Y dos cantantes como Óscar O'brien y Baol Bardot (también voz de los noruegos TNT) que reflejan perfectamente el elevado nivel de exigencia de este proyecto. No es de extrañar que Celia sintiese «cierta inquietud» cuando llegó el momento de situarse en primera línea. O «presión autoimpuesta», mejor dicho, porque llevaba ya cuatro años como corista.

El primer gran reto de Celia fue sustituir a Óscar el año pasado en un par de conciertos en Murcia y Vitoria. Apenas tenía margen de maniobra, pero se aprendió el repertorio de pe a pa con «cuatro o cinco días de antelación». Sabía que era una «apuesta arriesgada» por aquello de ofrecer al público «otro tipo de voz y de timbre», pero no se achantó y salió «muy contenta» de ambos shows. Ya en 2023, la salida del cantante le abriría las puertas de la banda. Estaba cantado, valga la redundancia. Tenía que ser ella.

Al echar la vista atrás, Miguel define las distintas fases que ha atravesado el grupo como una «montaña rusa». Subidas y bajadas, algún que otro «frenazo en seco» como la pandemia y momentos inolvidables como aquel concierto en Atenas, todo un «punto y aparte» después de «ver a la gente coreando nuestras canciones». Lo fundamental, eso sí, es que la evolución ha sido palpable y se percibe una reacción «mucho mejor» a las canciones nuevas.

Orgullo metalero

Barriendo para casa, Augusto destaca que «entre todos estamos poniendo a Burgos en el mapa». Por la parte que le toca, se enorgullece del «histórico» concierto de Testament y Exodus en Burgos por obra y perseverancia de Burgos Heavy Metal. O los de H.E.A.T., Rage, Battle Beast, Eclipse y unos cuantos ejemplos más impensables hace no muchos años en esta ciudad. Fuera del circuito habitual que estas bandas suelen realizar en España, se percibe entre el público y los propios músicos un ambiente «más especial»

Cuando dice «entre todos», el presidente de BHM se refiere también a los compañeros de Metal Castellae, que con el Zurbarán Rock «cada vez lo están haciendo mejor», y a otros colectivos menos metaleros pero igualmente inquietos como Acción Musical. Al hilo de este tema, Miguel cita también a los Blusas del Metal y se quita el sombrero al describir lo que pasa en Burgos porque «existe una unión que en Madrid no hay». A Celia, por su parte, le «sorprende muy gratamente» este fenómeno y lo aplaude porque considera «súper necesario» que haya una mayor descentralización de la oferta cultural.

Deseos para 2024

No es la primera vez que Burgos Heavy Metal promueve un evento solidario. De hecho, durante la crisis sanitaria del covid-19 ya logró recaudar media tonelada de alimentos -y «muchos pañales, que es lo más caro y lo que la gente más necesitaba»- durante el ciclo La cultura heavy es segura, que contó con la colaboración con la Fundación Círculo. Así pues, Augusto espera que el auditorio se llene y que los asistentes aporten un importante granito de arena de cara a la Navidad.

El año está a punto de acabar y todo el mundo empieza a plantearse propósitos y deseos para 2024. Ante esta pregunta, Celia asegura no tener «ni idea» de lo que le depara a Strangers, aunque confía en «seguir con mis compañeros porque nos queremos un montón». En la misma línea, Miguel quiere que el EP vea la luz lo antes posible y que la banda pueda «compartir con todo el mundo nuestra música». Finalmente, y pese a ser consciente de que «mantener el nivel es muy difícil», lo que más ansía Augusto es que «Burgos Heavy Metal siga creciendo».