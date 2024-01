La traca final. Circo en suelo resbaladizo, jota castellana contemporánea y una cinta de correr

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Escena Abierta afronta la recta final de su 25 aniversario y lo hace con una propuesta singular que engarza monólogos con una cinta de correr, malabares sobre una balsa de aceite y una reinterpretación de la jota burgalesa a manos de una artista de la tierra que triunfa en la escena nacional. Y la respuesta está siendo positiva.

«Los primeros días tuvieron una buena acogida, más lo que ya está previsto y a falta de última hora, el festival superará los 2.000 espectadores lo que lo define como una buena manera de acercar al público burgalés propuestas escénicas innovadoras de primer nivel», señaló codirector del Escena Abierta, Ignacio de Miguel, en la presentación de un «intensísimo final» de la 25 edición del festival que abre una ventana a la escena independiente y contemporánea desde Burgos.

Organizadores y los tres grupos que cierran el festival durante la presentación de los últimos pases del Escena Abierta este fin de semana.SANTI OTERO

Los 25 años que celebran con una fiesta en la sala Andén 56 a cargo Óscar Gómez y Juan Loriente, de la compañía L’Alakran. La celebración con espectáculo creado ex profeso será a las 22.30 horas. ‘Burgos Zro Gravity-Xtra-Ordinario’ implica también a Txubio Fernández de Jáuregui, cuenta con la ambientación sonora de Sandra Cuesta y con la intervención de artistas invitados como Dj Alemendro Soul Flower y Dj Ruper, Fran de Benito, Javier Mediavilla, Bea Sualdeaandrés garcía y la batalla de gallos Rap (BeatGround) Exhibicion.

Masha, trabajo de precisión sobre un medio impreciso

Antes la propuesta de circo para el festival de artes escénicas de Palimsesta. Curioso que llegue la disciplina del circo al festival burgalés pero aún más la realización de movimientos y equilibrios sobre un linóleo de ocho metros de largo y uno de ancho todo cubierto de aceite corporal. El equilibrio en lo resbaladizo se adivina como «todo un trabajo de precisión sobre un medio impreciso en el que el público es importante y tiene un papel activo en lo que pasa en la escena», señala Andrea Rodríguez Liébana, la mitad de Palimsesta.

En compañía de Sergio González, ambos con una impecable trayectoria en el mundo del circo, vienen al Escena Abierta sorprendidos por lograr entrar en la programación.

«Es una propuesta de circo contemporáneo y performativo que no es fácil d ubicar, pensamos en festivales de circo, pero hay pocos, y miramos a otros lados y nos ha acercado hasta aquí», señala. El resbaladizo circo de Masha, un proyecto artístico en construcción, se podrá ver a las 20.30 y mañana a las 18.30 horas en Cultural Cordón.

La 'merdellona' se queda a gusto en su cinta de correr

El proyecto mas personal de Alessandra García ha sido reconocido con el Max a mejor espectáculo revelación.

La cinta de correr de Alessandra García invita a recorrer la montaña. El proyecto personal ‘Mujer en cinta de correr sobre fondo negro’ nació en «el peor cuarto de mi casa, mirando al techo, llorando y preguntándome cuándo me toca a mí, cuando llega mi oportunidad», explica la artista malagueña. Y así nace esta mujer ‘merdellona’, malencarada y maleducada pero auténtica y muy justiciera que busca reivindicarse. Este monólogo, cercano a la performance, destila mucho humor y aborda asuntos como la pobreza, la gentrificación, la conciencia de clase, la industria textil y del entretenimiento y el oficio del creador.

«Es una obra autogestionada, que nace de la necesidad de salir con mi proyecto más allá de mi ciudad, de Málaga, un proyecto en el que lo he dado todo, me he rodeado de un buen equipo artístico, apostando por tu estética, reivindicando la labor del autónomo de la escena, pero que me ha devuelto todo eso y más», señala.

El proyecto ha sido reconocido como Mejor espectáculo revelación en la 25 edición de los Premios Max de Teatro. En Burgos subirá al escenario del Teatro Principal este sábado y domingo a las 20 horas.

Lara Brown, en busca de la esencia de las milenarias jotas

Lara Brown regresa a su tierra con el archivo de Justo del Río bajo el brazo y una investigación en torno a la jota castellana con la que ha conquistado los escenarios de Madrid y Barcelona. En ‘Lo imposible es desaparecer’ se acompaña de la investigación sobre el folclore musical de Jonás Murias. Ambos tratan de responder a la misma pregunta: ¿Qué hace que los bailes populares sobrevivan al tiempo a través de quienes lo interpretan?

Lara Brown y Jonás Murias reinterpretan las danzas y la música popular en 'Lo imposible es desaparecer'.

«Es un trabajo de investigación sobre el origen del baile popular y cómo esos bailes o esa música superan el paso del tiempo, que hace que esos bailes viajen desde el pasado hasta hoy», explica Lara Brown. En las tablas del Auditorio Rafael Frúhbeck de Burgos Lara Brown, y Jonás Murias se acompañan en este viaje de cuestiones y preguntas sobre la memoria histórica de la jota castellana del grupo de danzas Tierra de Lara.

«Va a ser emocionante, porque he crecido con la jota serrana, sentada a la orilla del Arlanza y con el archivo de Justo del Río que es con el que hemos trabajado me hace mucha ilusión», señala la bailarina y artista natural de Covarrubias. La reinterpretación contemporánea de la jota castellana se representará este sábado a las 20.30 horas y el domingo a las 18.30 horas.