Así suena Nightmare, oro puro para el Zurbarán Rock: «formato renovado» y una vocalista «espectacular»

Quizá su nombre no sea tan conocido como el de otras bandas que han desfilado, o lo harán, por el Zurbarán Rock 2024. Sin embargo, los franceses Nightmare atesoran una «grandísima trayectoria» y son «referentes del heavy metal» en su país. Por si fuera poco, la última confirmación del festival burgalés irrumpirá en el parque de San Agustín con un «formato renovado» tras el fichaje, en 2022, de la vocalista Barbara Mogore.

«Es una frontwoman espectacular, con un gran prestigio dentro de la industria musical», asegura la portavoz de Metal Castellae, Laura Sagredo, con conocimiento de causa. Tuvo la oportunidad de ver a Nightmare en directo poco después de que Mogore se incorporase y da fe de que «son alucinantes».

Quizá esta banda no haya gozado de una enorme proyección internacional, pero ha girado por todo el mundo -incluso en grandes citas como 70.000 Tons of Metal y Hellfest- desde su formación en 1979. Tal y como avanza Sagredo, el público tendrá la oportunidad de disfrutar en directo, el 12 o el 13 de julio, de una arrolladora propuesta de «heavy de la new wave con toques power metaleros y otros mucho más actualizados» sin perder ese toque ochentero que caracteriza a los pioneros del género en Francia, quienes lejos de estancarse han sabido moverse por otros derroteros como el thrash o el death sin perder esa esencia británica de la que jamás renegaron.

También anticipa la cara visible del Zurbarán que llegarán a esta séptima y -de nuevo- prometedora edición «más nombres legendarios», bandas «mucho más divertidas» y talento emergente con ganas de comerse cualquier escenario y al que «tendremos que dar oportunidades».