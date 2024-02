Los Cabrones del Asfalto: «En vez de tocar con Raphael, tendríamos que tocar con Los Catetos del Oeste»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Tienen varios misiones en este mundo. Desde «no dejar títere con cabeza» hasta «recuperar el Santo Grial». Se guían por el «sagrado código de la DGT» y prometen dar el mejor show posible este sábado en el Andén 56. ¿Quién necesita al Equipo A cuando puede contratar a Sorcitroen, Buscuter, Lanrober y Doscaballos?

Pregunta- ¿Quiénes son Los Cabrones del Asfalto? ¿Cuál es su misión en este mundo?

Respuesta- (Emilio) Son cuatro personajes condenados a vagar por secundarias: Sorcitroen, Buscuter, Lanrober y Doscaballos. Ángel, Peri, Emilio y Manolo están metidos en los personajes. Su misión: no dejar títere con cabeza de todo y todos los que pisan el asfalto. (Manolo) Nuestra misión en el mundo es recuperar el Santo Grial. (Angelillo) Son tantos los misterios que no alcanzamos a resolver que, total, por uno más, no nos vamos a volver locos.

P.- Gonzalo y Rosa, promotores del Notemofest, hablan maravillas de vosotros. Sin embargo, no hay un solo tema disponible -que yo sepa- en internet. ¿Sacaréis a relucir el material de aquí a poco?

R.- (Emilio) Pues solo tenemos un pequeño vídeo en YouTube, que nos grabó Rosa. La idea es acabar haciendo el show completo junto a Catetos del Oeste, nuestra misma segunda banda. Lo de grabar... es mejor que la gente nos disfrute en directo. (Angelillo) Sería muy injusto para el panorama nacional que lo hiciésemos, así que lo haremos lo antes posible

P.- ¿Qué temáticas abordáis en vuestras canciones?

R.- (Emilio) Todo en relaccion a las carreteras, el que viene con las largas, las putas rotondas, la Guardia Civil... Pero en plan risas, nadie tiene que tomárselo a mal. Es solo destacar el colmo de cada uno. (Angelillo) Aún no me he leído las letras, pero prometo hacerlo en breve. (Manolo) Nuestra temática es el sagrado código de la DGT.

«Porras, pelotas de goma, gas lacrimógeno... Estamos barajando varias posibilidades»

P.- Se os ha encargado cerrar el festival. ¿Cómo afrontáis semejante reto?

R.- (Emilio) Pues ahora mismo pensando en reponer fuerzas hasta que llegue ese momento y cuando llegue el momento en sí. Igual con sueño. Cerramos el primer Notemofest, todo un honor. (Angelillo) Porras, pelotas de goma, gas lacrimógeno... Estamos barajando varias posibilidades. (Manolo) Afrontamos el reto de cerrar el Notemofest con resignación, pues tendría que ser eterno.

P.- ¿Por qué nadie debería perderse vuestro directo?

R.- (Emilio) Porque se puede sentir identificado con las letras. ¿A quién no le ha pasado? (Angelillo) Al final del concierto, tenemos pensado decirle al público que no se lo cuente a nadie. (Manolo) Nadie debería perderse nuestro directo porque pregonamos el Evangelio del Asfalto según San Pegaso y San Barreiros.

P.- ¿Cómo veis actualmente el panorama musical burgalés? ¿Hay posibilidades de que Los Cabrones del Asfalto toquen este año en los Sampedros? Teloneando a Raphael, por ejemplo.

R.- (Angelillo) Preferiría que fuese con el Dúo Dinámico. Por saber si lo resistirían. (Manolo) En vez de tocar con Raphael, tendríamos que tocar con nuestros hermanos Los Catetos del Oeste.