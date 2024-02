Zurbarán Rock: Heavy Pettin, Skiltron y más «nombres legendarios» aún por salir

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Zurbarán Rock suma y sigue. Al igual que la semana pasada, con dos confirmaciones de «estilos completamente diferentes». Por mucho que digan, dentro del heavy metal también se puede afirmar que en la variedad está el gusto y el festival burgalés continúa demostrándolo con creces para que parque de San Agustín vuelva a convertirse, el 12 y 13 de julio, en un hervidero de pasión melómana, convivencia y mucha tralla.

El primer fichaje de esta nueva tanda es Heavy Pettin. «Una de las bandas legendarias de los años 80 que marcaron toda esa época de la New Wave o British Heavy Metal», destaca Laura Sagredo, portavoz de la organización, convencida de que su presencia traerá muy buenos recuerdos al público más clásico.

«Cuando se escucha su música, por momentos nos pueden recordar a bandas como Saxon. Y de repente, a Bon Jovi», apostilla mientras apunta que en su primera etapa, allá por los años 80, el mismísimo Brian May de Queen coprodujo su primer álbum, Lettin Loose. Cabe precisar además, tal y como indican desde Metal Castellae, que este grupo llegó a compartir escenario con leyendas como Kiss u Ozzy Osbourne hasta el cese de su actividad en 1988, siete años después de su fundación, por «ciertas desavenencias discográficas».

Heavy Pettin, veteranía ochentera y aires renovados en pleno 2024.HEAVY PETTIN

«Confluyeron un montón de elementos», remarca Sagredo. Pero lo importante es que en 2017 volvieron a escena y, aunque no se prodiguen mucho por España, varios de los organizadores del Zurbarán han tenido la oportunidad de verles en directo. De ahí su inclusión en el cartel, ya que «hacen un directo súper potente que nos lleva de nuevo a los sonidos de aquella época» mientras mantienen intacta su «actitud sobre el escenario». No renuncian a su «sonido ochentero», pero lo cierto es que hacen gala de una «energía totalmente renovada».

La segunda confirmación, en la línea de Lèpoka por aquello de la influencia folk, es una banda «bastante curiosa». ¿Por qué? Porque Skiltron se nutre de músicos argentinos que residen en Finlandia, cuna metalera por excelencia. Por lo tanto, soplarán aires nórdicos de inspiración celta -al menos por momentos- en la ciudad del viento.

Si a Sagredo no le falla la memoria, los Skiltron solo han tocado una vez en España. En 2016, así que anda que no ha llovido. Por eso y mucho más, los promotores del festival están convencidos de que «sorprenderán un montón» aunque «aquí todavía no son grandes conocidos». Además, aportarán un plus de «alegría» y espíritu «festivo».

Todavía quedan «sorpresas» por anunciar. Con cuenta gotas, como acostumbran desde Metal Castellae. Lo que sí avanza Sagredo es que surgirán «nombres legendarios» y «algún nombre español». Tampoco hay que olvidar a los grupos del escenario Valdorrock, que a pesar de ser más pequeño «no implica que vayan a ser bandas menores».

Mientras los seguidores digieren y celebran las últimas incorporaciones, la séptima edición del Zurbarán Rock continúa su camino «con muchas ganas y energía para seguir presentando todo el cartel». A Sagredo, al igual que el resto del equipo, le encantaría acelerar el tiempo para que llegue la fecha señalada. Se mueren de ganas de que la música suene, de que la plaza se llene y, cómo no, de presentar en sociedad la camiseta del festival que tanto triunfa año tras año gracias -en gran medida- a su inconfundible sello burgalés.