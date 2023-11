La Rúa, en busca de «nuevos horizontes» y «apoyando a los grupos de Burgos a muerte»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El «niño» mimado, el ojito derecho de La Rúa, volvió a dar el jueves 26 de octubre sus primeros pasos. Cada año lo mismo, salvo cuando la pandemia, y cada año diferente. El Concurso de Música en Directo de la emblemática sala burgalesa genera siempre una «ilusión tremenda». Lleva su tiempo organizarlo, pero «es una maravilla a pesar del esfuerzo».

Había que «darle caña» desde el principio y los Mouth se entregaron a la causa en la primera jornada. De aquí al 14 de marzo -fecha pandémica, crucemos los dedos- otros dieciséis participantes lo darán todo en directo cada jueves -salvo puentes y fiestas de guardar- con el objetivo de llevarse alguno de los premios. Repiten Guillterm, Avis Luna, Selección Natural y Atrapa tu Pez. Entran en escena Winter Boy con Dj Mass, Mario Andreu, J. Buzón, Sandra Castillo, Lylø, Skaifas, Nacho Pistacho, Barbacana, Cinnamon, Irade, Hate Me Better y Queefing. La suerte no está echada, pero todos se la juegan a un único partido.

«Estamos encantados de la vida», afirma Jacho, gerente de La Rúa, tras comprobar que, un año más, la respuesta sigue siendo masiva. Tampoco fallan los patrocinadores que ayudan a que los premios sean, como suele decir el propio organizador, muy pero que muy «golosos». La medalla de oro, la que todos ansían, abre las puertas del Sonorama Ribera y del Conexión Valladolid con 1.500 euros de propina y la posibilidad de grabar dos canciones de estudio. Casi nada. Y para la final, el momento cumbre en el que se desvela el nombre del ganador, se invitará como es menester a una banda «potente».

Con el certamen viento en popa, la sala continúa «apoyando a los grupos de Burgos a muerte». Los jueves, por supuesto, y los fines de semana. Este sábado 4 de noviembre, sin ir más lejos, Lobocordero presentará nuevos temas en directo. Y el 18, que también cae en sábado, Cronómetrobudú ofrece su único concierto en 2023. Ya en diciembre, el día 17, ojo al dato con A Kaldo y su mítico frontman: nada más y nada menos que Chuchi, del bar La Playa.

Con noviembre agendado para recibir también a The Sugar Stones (viernes 3), Sandra Bautista y Raquel Lúa (sábado 11) y El Niño de la Hipoteca (viernes 24), el mes que viene habrá menos movimiento de lo habitual por aquello del puente y las fiestas navideñas. Pendiente de cerrarse está el concierto solidario de Eslabon que el año pasado permitió recaudar un montón de juguetes para Accem. La idea, en principio, sería celebrar el evento el día de Nochebuena a la hora del vermú.

De cara a 2024, Jacho avanza un «sorpresón» para enero a cargo de un gran amigo de la casa. Hasta ahí puede leer. Lo que sí anuncia es la actuación, «por fin», de los Green Silly Parrots para mostrar sus nuevas composiciones. Y el esperado bolo de Nøgen, banda euskalduna muy amiga de La M.O.D.A. e invitada de honor en Bilbao en la recta final de la gira de la banda burgalesa.

Mucha música por delante, sí, pero también más cosas. La Rúa aboga por explorar «nuevos horizontes» y tanto el humor como los pódcast constituyen un excelente nicho. Además, Jacho mantiene una excelente relación con Iggy Rubín, presentador de lujo en el concierto de La Pegatina con motivo del 25 aniversario de la sala en el Andén 56. Y allí estará el cómico madrileño, en compañía de Yunez Chaib, monologueando que da gusto el 25 de noviembre.

Más allá de la sala, Jacho y su hermano Carlos celebran el despegue de su productora Nosolomúsica. «Está creciendo muchísimo», reconoce el gerente de La Rúa después de un verano intenso a más no poder que les ha permitido imprimir su sello en San Martín Fest, Sonorama, Pollogómez y Río Babel. Poco a poco, van surgiendo nuevos y prometedores proyectos de los que aún no se puede hablar, pero todo apunta a que esta aventura no ha hecho más que empezar.