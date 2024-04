Fallece el pintor Jesús Aguirre, uno de los emblemas de la vanguardia castellana

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Uno de los pintores más reconocidos de la vanguardia castellana, Jesús Antonio Aguirre de la Fuente, falleció ayer en Burgos a los 93 años. Autor prolífico hasta edad muy avanzada, siguió exponiendo su obra hasta el año 2017 cuando realizó una muestra en la que se centraba en su faceta abstracta, una de las dos caras de este creador pionero que también dejaba lugar a su expresión artística figurativa.

Sin embargo, confesaba al inaugurar su última exposición que «la abstracción es lo que más me gusta, donde me encuentro más cómodo y me siento más libre. El figurativo te circunscribe a unas dimensiones, a unos términos, mientras en este estilo la imaginación puede volar. Estoy haciendo una cosa y ya estoy pensando en la otra».

Era otoño de 2017 cuando reflexionaba Aguirre de esa manera, muy lejos queda el alegre entrar y salir de gente de su primera exposición en 1965, en un recién rehabilitado vestíbulo del Teatro Principal. Tenía ya treinta y tantos años, pero es que, apunta, hasta entonces no había estado seguro de su obra.

«Yo disfruto pintando». Estas tres palabras lo resumen todo. Una pasión que no ha menguado a pesar de los achaques de la edad ni de los muchos años que lleva dedicándose a ella. Recuerda que expuso por primera vez. Su muestra más reciente tuvo lugar el año pasado bajo el título Vanguardia burgalesa II en el Monasterio de San Juan en la que una exposición colectiva de artistas burgaleses, 34 pintores y escultores, los de hace 20 años y los actuales reunieron su arte.

Aguirre fue profesor de la Academia de Dibujo Mateo Cerezo y enseñó a cientos de alumnos, que hoy le recordarán en el momento de su fallecimiento.

Solos se quedan el pincel y la espátula en ese pequeño estudio que tiene en casa, con sus libros, su caballete y su música clásica.