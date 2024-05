Marilia Monzón: «Tanto a nivel personal como artístico me encuentro muy lejos de Operación Triunfo»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Dulzura, versatilidad y muchos sueños por cumplir. Marilia Monzón es calma y libertad. Dos conceptos con los que ha sido capaz de hilvanar su primer disco, Prenderé una velita (2024), tras llamar la atención con sus primeras referencias y un EP que le permitió sentar las bases de su carrera tras su paso por Operación Triunfo con tan solo 18 años.

La irrupción televisiva de esta jovencísima artista canaria no fue un espejismo. Su propia voz como reclamo, la versatilidad a la hora de cambiar de registro y su eclecticismo no pasan desapercibidos. Ni en España ni en Latinoamérica, con México y Colombia nada más arrancar la gira después de su estreno en Madrid. Ahora, le toca el turno a Burgos. Esta sábado 11 de mayo, a las 21 horas, La Rúa será su casa. No le costará entrar en calor, eso seguro, pero viniendo de las islas se traerá un abrigo por si fuera refresca.

Marilia es feliz, se nota. «Me siento realmente afortunada de todas las cosas que están sucediendo después de prender estas velitas». Aún así, mantiene los pies en la tierra mientras disfruta de una «experiencia de mucho disfrute y aprendizaje» a través del circuito Girando por Salas. En su opinión, «que existan este tipo de iniciativas para que proyectos emergentes puedan girar me hace mantener la esperanza en una industria donde todo va tan rápido».

Razón no le falta. En un mundo donde «lo eterno casi se vuelve efímero», Marilia se propuso «deshacer el camino recorrido» a la hora de concebir su primer LP. Dejó Madrid, su ciudad de residencia desde hace cinco años, y regresó temporalmente a su tierra. Una decisión totalmente acertada porque, tal y como ella misma confiesa, «me hizo reconciliarme con lo que fui en esta isla».

Canarias despliega sus raíces en un álbum de corte pop con multitud de sonidos latinos. «No fue un proceso fácil, pero si tuviese que decir cómo lo he conseguido es, sin duda, gracias a la gente que me acompaña y que desde la paciencia y la calma decidieron darme la mano y crear lejos de cualquier ruido».

Echando la vista atrás, Marilia considera que OT «forma parte de un pasado muy lejano». Lo dice por lo mucho que ha vivido desde aquella época, de la que guarda «recuerdos maravillosos» y grandes amigos que «se han convertido casi en familia». Más que un trampolín, prefiere definir el programa como un «altavoz inmenso que nos da a conocer». Y no se cansará nunca de dar las gracias a quienes «me siguen y escuchan mismas canciones desde ese momento concreto de mi vida» aunque a día de hoy «tanto a nivel personal como artístico me encuentro muy lejos de lo que ha sido este reality show».

Iba para enfermera hasta que la música latió de pleno en su corazón. Aún así, compagina su prometedora carrera artística con la carrera de Psicología. Muchas son las velitas que han prendido a su alrededor. Y las que quedan. De momento, se conforma con seguir «recogiendo todo lo sembrado y con los brazos bien abiertos para seguir acogiendo todas las cosas que están por llegar».