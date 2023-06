Ana Guerra arrasa en Burgos y dedica su concierto a Ana Mena: «Se le ha roto la voz»

Diego Santamaría Burgos

Su contratación, al igual que la de La Regadera, se cerró unas horas antes. La cancelación del concierto de Ana Mena por problemas de salud obligó al Ayuntamiento de Burgos a buscar una alternativa con muy poco margen de maniobra y lo cierto es que la elección de Ana Guerra supuso todo un acierto si tenemos en cuenta la masiva afluencia de público en el escenario Céntrico de la plaza de Santa Teresa.

Una actuación especial, sin lugar a dudas, por la respuesta de los asistentes y también por las palabras que la propia Ana Guerra dedicó a su compañera. «He estado hablando con ella hoy porque evidentemente me he preocupado», arrancaba la exconcursante de Operación Triunfo con la firme intención de esclarecer lo sucedido tras la avalancha de rumores en redes sociales sobre la ausencia de su «queridísima amiga».

«Me ha dicho que estaba muy malita. De hecho, le he pedido un audio y no podía», prosiguió Ana Guerra dirigiéndose a todas aquellas personas que daban por sentado que «ayer (por el martes) estaba cantando en Milán y hoy (por ayer) no le apetecía ir a Burgos». A continuación, aseguró que Ana Mena llevaba tiempo «muy malita de la garganta» y que trataba de sobrellevarlo a base de «cortisona», algo que «usamos los cantantes y no deberíamos».

Dicho esto, Ana Guerra precisó que la cortisona tiene un «efecto rebote que pasa factura», por lo que «al final se le ha roto la voz». No en vano, aseguró que su amiga hubiese estado «realmente encantada de estar esta noche aquí con todos vosotros» con motivo de las fiestas de San Pedro 2023. A continuación, pidió un fuerte aplauso para ella dejando claro a quién dedicaba el concierto.

Pese al jarro de agua fría que supuso la suspensión del concierto para los fans de Ana Mena, lo cierto es que la plaza de Santa Teresa registró un considerable lleno para ver en directo a Ana Guerra y a La Regadera. Su elección, confirmada a primera hora de la tarde, se cerró prácticamente a contrarreloj tras barajar otras opciones. Entre ellas, tal y como informó este periódico en primicia, la de DePol y Veintiuno.