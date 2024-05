Fundación Círculo se suma a la Noche Blanca 2024

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La exposición ‘30 años en el Archivo de la Catedral’ situada en la sala Beato Valentín Palencia podrá disfrutarse este sábado de 17:00 a 21:30 con motivo de la Noche Blanca, se podrá también disfrutar de visitas guiadas a las 17:00 y a las 18:00h., tanto el acceso como las visitas se abrirán al público hasta completar aforo. Esta exposición se está desarrollando con motivo del trigésimo aniversario de la firma del convenio de colaboración entre el Cabildo de la Catedral de Burgos y Fundación Círculo, para la catalogación e informatización del archivo histórico y musical de la catedral. Esta exposición está concebida de una manera didáctica y son los propios documentos los que cobran todo el protagonismo. Ellos son quienes cuentan, en primera persona, parte de la historia de nuestra ciudad haciendo hincapié en algunos hitos relevantes.

Fundación Círculo Burgos ampliará también el horario de ‘¿evolución?’, su exposición en la sala de exposiciones Pedro Torrecilla (plaza España, 3), durante la Noche Blanca, hasta las 22:45h. Se trata de una muestra que ofrece la primicia de mostrar por primera vez las esculturas del artista madrileño López Herrera, se disfruta de 9 esculturas- pájaro que dialogan con otros 34 cuadros. López Herrera, afirma: “Pienso que casi todo en la vida suele tener un doble sentido, una intención que puede interpretarse de diferentes maneras, en el arte también; sé que la ironía y el juego de enseñar y sugerir no entran en el vocabulario de muchos creadores, para mí es muy importante, (creo que sin diversión no hay entendimiento) no se trata de hacer una caricatura de la realidad, aunque en cierto modo lo parece, mi trabajo acaricia a veces la realidad y también la desordena, representando ambientes imposibles pero creíbles, (realidades con doble intención). Pero no quiero confundirles, me tomo la pintura muy en serio. Solo se trata de un ir y venir ENTRE LO QUE OCURRE Y LO QUE SE ME OCURRE”

El programa de la Noche Blanca burgalesa contará con otra aportación de la Fundación Círculo, en este caso en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos: un concierto de música tradicional ofrecido por el grupo Aventar Música Folk Tradicional, que realizará un repaso de las canciones más representativas de la provincia de Burgos. La actuación tendrá lugar a las 19h. en el Templete del paseo del Espolón.