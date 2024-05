Una novela gamberra, política y erótica sobre la Transición española

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Es mi primera novela y creo que será la última». Así de tajante comienza la conversación con el escritor y profesor de Historia de la Universidad de Burgos Julio Pérez Celada mientras acuna en sus manos un ejemplar de ‘La señora del jefe’ (editorial Atticus). «Es una recapitulación de cierta etapa de mi vida, de mi educación sentimental... La adolescencia y la primera juventud que viví en plena Transición, una época muy especial que nos marcó mucho y que también nos abocó a algunos a ciertas decepciones».

El sábado 1 de junio, a partir de las 19.30 horas en el Salón Rojo del Teatro Principal, el autor presentará esta novela, dentro de la programación de la Feria del Libro de Burgos, acompañado por el profesor de Antropología Social de la UBU Ignacio Fernández de Mata.

Pérez Celada, más allá de sus ocupaciones docentes y sus publicaciones científicas sobre la materia en que es especialista, la historia de la España medieval, escribió antaño muchos poemas que vieron la luz en revistas como Pioderno de Poesía, Telira, Calamar o Plaza de San Juan. En 2008 publicó ‘Lugares comunes, asuntos propios’, su único poemario. Años antes apareció en el primer volumen de ‘Con voz propia’, antología poética de la poesía burgalesa que editó Caja de Burgos en 2002. «Llevo muchos años al margen de las letras burgalesas. Conozco a gente, pero no frecuento actos ni presentaciones», señala.

La novela de Pérez Celada está protagonizada por Felipe, un joven que trabaja en una imprenta y que vive el tránsito entre la dictadura y la democracia entre devaneos con los grupúsculos revolucionarios que frecuenta su amigo Reinaldo, un chico de familia acomodada, «un rebelde sin causa... Felipe y Reinaldo tiene caracteres muy distintos, pero se entienden muy bien desde la infancia. La novela también quiere reivindicar la tolerancia entre personas con diferentes intereses políticos y de vida», apunta el escritor.

Ejemplar de la novela 'La señora del jefe', editada por el sello burgalés Atticus.TOMÁS ALONSO

La novela, que comienza con la muerte de Franco y finaliza en torno a 1980, tiene un tono burlesco, desenfadado, con un erotismo picante muy acorde a la época. Felipe está fascinado por la esposa de su jefe en la imprenta, don Senén, un hombre cobarde que participó en la Guerra Civil y estuvo en la División Azul y alardea de aventuras que no vivió. «Felipe está poseído por un gran deseo hacia doña Milagros. No la ama, la desea. Esta pasión es una manifestación de represión sexual brutal que implantó el nacionalcatolicismo durante décadas en España», apunta Pérez Celada.

La imprenta de don Senén fía casi todo su trabajo a encargos de grupos de ultraderecha y clericales. «Él rechaza cualquier encargo que no sea de derechas. Hay otros personajes de su cuerda, como el falangista don Crisanto, un tipo de armas tomar».

A Felipe le pueden sus pulsiones sexuales hacia doña Milagros, una mujer despampanante que con tanta finura ‘vintage’ ha imaginado para la portada el equipo de diseño de la editorial Atticus. «Milagros vive en una gran frustración vital: don Senén es imponente tras quedar herido por una esquirla de metralla en la batalla de Krasni Bor, en la II Guerra Mundial. Él pensaba que casándose con una mujer llamada Milagros aquello iba a resucitar», rie. «Hay mucha caricatura y parodia en la historia, he querido que fuera una novela gamberra, con su erotismo y su componente político», asevera el escritor burgalés.

La Transición en Burgos

El despertar de algunas libertades y unos modos de vida más relajados tras el fin de la dictadura se vivió de diferentes formas a lo largo de la geografía española. Pérez Celada, que era un joven muy atento e implicado en los cambios sociales y políticos del país, define a la ciudad castellana como «una ciudad somnolienta, muy anclada en el pasado... hubo manifestaciones relevantes en aquellos años, como la de la autonomía de 1977, algunas huelgas. No estábamos al margen del país, pero vivíamos en la ‘Capital de la Cruzada’», subraya.

La trama de ‘La señora del jefe’ se desarrolla en Burgos, aunque la ciudad nunca sea citada. Hay calles, lugares, monumentos, que pertenecen a la capital burgalesa y son perfectamente reconocibles por el lector local. «El de la novela es un ambiente espacial y moral que podría identificarse con Burgos, sí. Pero no deja de ser una ciudad ficticia. Me acerco a aquel periodo ubicándolo en un escenario que yo conocí, pero que he modificado a mi gusto», indica.

El escritor hace un homenaje a ‘La Regenta’ llamando al deán de la Catedral don Fermín de Pas, mismo nombre del protagonista de la novela de Clarín. «Es un personaje que me impactó cuando leí esa gran novela y cuadraba muy bien un clérigo de esas características para mi trama», señala el escritor y subraya la influencia moral y política que ha tenido la Iglesia Católica en el devenir de Burgos. «Su presencia y dominio histórico ha sido enorme. Demasiado».

Julio Pérez Celada ofrece en ‘La señora del jefe’ un retrato generacional de alto voltaje político y erótico, con una prosa directa y corrosiva, que este sábado presentará a los lectores esperando que muchos se adentren en las vidas de sus personajes, tan afines, y sus circunstancias, universales y a la vez tan cercanas.