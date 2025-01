El mundo de la danza se vuelca con las víctimas de la DANA en Valencia

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

No importa de quién fue la idea. Lo único relevante es el objetivo: recaudar fondos para ayudar a reconstruir cinco academias en la provincia de Valencia que sufrieron los estragos de la DANA. En concreto: The Royal Dance, A. C. Peraballar (Sedaví), Impuls Acacémia (Paiporta), Giros Dance Company (Massanassa) y Atipicball (Algemesí).

Detrás de esta iniciativa se encuentran siete academias de danza burgalesas con «el mismo sentimiento». A través de su arte, y con la mejor de las intenciones, este sábado 18 de enero impartirán múltiples talleres, para todos los públicos, con el objetivo de «sacar lo máximo posible».

Kimbala, Hélade, María José González Bayona, Aralia, Mayte, Ritmo y Danzarte. Cada escuela promete dar lo mejor de sí misma con sesiones de ballet clásico, danza contemporánea, yoga aéreo, fitness... «No hace falta saber bailar», aseguran desde la organización. Lo fundamental, más allá de la causa solidaria que ha motivado este proyecto, es tener claro que la danza constituye un valioso «momento de desconexión». Una «terapia» saludable con la que enriquecer cuerpo y alma.

Lo mejor, sin duda, es «lo rápido que todas dijeron que sí». La unión hace la fuerza y se demuestra, una vez más, que Burgos es una ciudad solidaria desde múltiples ámbitos. De hecho, algunas de las actividades programadas ya han completado su cupo. Por algo será.

Todos los talleres, salvo los de María José González Bayona, se llevarán a cabo en horario de mañana. El centro más madrugador será Hélade, con Danza y Coreografía a las 10 horas. A continuación, cada hora, se impartirán clases de Afro, Family Dance y Yoga Aéreo. Para todos los públicos en cualquiera de las modalidades.

Con niveles básicos e intermedios, la Escuela de Danza Mayte arrancará a las 11 de la mañana con Ballet para adultos y Bailes de Salón. Después, a las 12 del mediodía, Danza Estilizada o Flamenco y Tangos para mayores de edad.

Desde Ritmo y Aralia, tres propuestas en clave musical para diferentes rangos de edad. A las 11, Danza Moderna en Familia a partir de los 4 años. Al mediodía, Teatro Musical dirigido a niños y adolescentes de entre 8 y 16 años. Y para rematar, nada mejor que una sesión de Bollywood para adultos a las 13 horas.

Kimbala apostará por dos talleres a priori más modernos pero enormemente sugerentes (Heels a las 11:30 horas y TikTok para todos los públicos a las 12:30) mientras Danzarte, el estudio de Sandra Pinilla, se decanta por la Rumba en Familia a las 12:15 horas y la Bulería Festera una hora después. Para esta última actividad, se requiere formación básica de al menos un año en flamenco.

Por la tarde, el Centro de Danza de María José Bayona se encargará de cerrar este ciclo solidario con talleres de iniciación al Ballet para mayores de 5 años (16:30 horas), al Flamenco para todos los públicos (17:30) y al Contemporáneo a partir de 12 años (18:30). Finalmente, se impartirá una clase magistral de Ballet Fitness para adultos que no exige conocimientos previos.

Cada uno de los talleres tendrá un precio simbólico de 10 euros. Las inscripciones, dependiendo de cada escuela, se pueden formalizar por teléfono, correo electrónico o a través de las redes sociales de las propias escuelas, donde aportan toda la información sobre la iniciativa.