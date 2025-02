Juan Abarca (Mamá Ladilla): «Si fuese ministro de Cultura, lo primero sería subirme el sueldo»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Lo bueno de entrevistar a cualquier banda que vaya a tocar en el Notemofest es que las risas están aseguradas. La conversación se presta a ello, aunque parte de las preguntas sean serias para conocer los planes de presente y futuro del grupo en cuestión. Con Juan Abarca (voz, guitarra y verso libre de Mamá Ladilla), se da LA circunstancia de que el humor inteligente no solo impregna sus canciones. Sus reflexiones, aunque hilarantes, sueltan verdades como puños.

Si hablamos de cómo va el nuevo disco, se sincera sin aspavientos marketinianos. Si toca pronunciarse sobre el estado actual del mundillo de la música, lanza una puya de órdago a los amigos del postureo. Los típicos del selfi a todas horas en el festival chachi de turno, que se dejan sueldo y medio (propio o ajeno) en un fin de semana, invirtiendo en vaya usted a saber qué, pero luego no pisan una sala ni muertos.

También se moja, a su manera, a la hora de analizar el panorama político que nos toca vivir. Con ironía, repartiendo a derecha e izquierda, aportando una serie de respuestas que no tienen desperdicio. Y arrancando, como decíamos al principio, unas cuantas risas a quien lea esta entrevista.

Spoiler: no hace falta ser fan de Mamá Ladilla, ni siquiera conocerles. Lo que sí resulta recomendable es escuchar cualquiera de sus canciones para descojonarse mientras uno se pregunta cómo ha sido capaz el ser humano de llegar hasta aquí.

Pregunta. La última vez que hablamos, el objetivo era llegar al Notemofest con nuevo disco. Parece que al final no va a ser posible. En cualquier caso, ¿cómo va la cosa? ¿Saldrá algo en 2025?

Respuesta. Efectivamente, pero no ha sido posible, esto siempre va muy despacio. Por ahora tenemos unas siete canciones, habrá que dar otro empujón aún antes de meternos a grabar nada...

P. ¿Caerá algún tema nuevo en Burgos?

R. No, llevo desde que existe Youtube negándome a estrenar nada antes de que salga en disco. Antes era una práctica normal, pero desde que cualquier random puede dar «la exclusiva» con su grabación de baja calidad, se me quitaron las ganas.

P. La banda arranca la temporada de conciertos en el Notemofest, en su salsa. ¿Con qué expectativas una vez desvelado todo el cartel?

R. Muy buenas, vaya cartelazos armáis en Burgos. Nos juntaremos de nuevo una buena cantidad de amiguetes y nos echaremos unas buenas risas, que espero se transmitan también al público.

P. ¿Habrá alguna diferencia sustancial entre el show de ahora y el anterior?

R. El repertorio siempre varía bastante. No llevo la cuenta de cuántas veces lo hemos remozado en el último año, pero seguro que hay sorpresas para más de uno.

«Siempre me pregunto dónde estarán todos esos que van al Viña cuando tocamos en las salas»

P. 2025 se presenta con unas cuantas fechas por delante e imagino que irán saliendo más. Entre ellas la del Viñarock. ¿Qué tienen de bueno y de malo los festivales en comparación con las salas? ¿Dónde se sienten más cómodos los Mamá Ladilla?

P. En las salas. El macrofestival es un poco cristo, por bien organizado que esté. Mucha presión, mucha gente mirando. Por cierto, siempre me pregunto dónde estarán todos esos cuando tocamos en las salas. Ya sé que no van al Viña por nosotros, pero una mínima representación de toda esa masa nos vendría como zanahoria al culo.

P. ¿Con qué grupo o artista que nada tiene que ver con el estilo de Mamá Ladilla te gustaría colaborar?

R. Con ninguno en especial. Me encantan infinidad de cosas distintas, pero prefiero que cada cual haga lo suyo y los demás a escuchar. No me gusta mucho la idea de las colaboraciones, salvo en contadas ocasiones.

P. Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca. ¿Está el apocalipsis cada vez más cerca?

R. Si tanta gente ha votado a semejante mamarracho, en lugar de hacernos tantas cruces a lo mejor habría que preguntarse si a todos esos votantes se les ha ofrecido alguna alternativa suficientemente válida.

«Si se presenta aquí a las próximas elecciones un mandril, ¿habrá otras alternativas válidas o lo menos malo va a ser el mandril?»

P. ¿Es el humor la mejor herramienta posible, dadas las circunstancias, para combatir la ola reaccionaria que se viene?

R. No sé. El humor siempre hace de paraguas de todo, menos mal. Pero no acabo de distinguir si estamos metiéndonos en una ola reaccionaria o saliendo de ella. Vuelvo a lo mismo: si se presenta aquí a las próximas elecciones un mandril, ¿habrá otras alternativas válidas o lo menos malo va a ser el mandril?

P. Si mañana nombrasen a Juan Abarca ministro de Cultura, aunque sea a la fuerza, ¿cuál sería la primera decisión que tomaría?

R. Subirme el sueldo.

P. Y si tuviese que escribir la letra del himno nacional, ¿cómo la titularía?

R. Mucopurulence incubator of infected anal abhorrentical excrecency.