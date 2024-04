Mamá Ladilla, a por su segundo Notemofest: «A ver si da tiempo a tener disco nuevo»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cuánto tardaron los Mamá Ladilla en dar el ‘sí quiero’ por segunda vez a los promotores del Notemofest? «Ni un segundo», responde Juan Abarca.

Misma pregunta, solo que al revés, para Gonzalo Navazo y Rosa Contreras. ¿Por qué repiten Abarca y compañía? «Somos muy fans de Mamá Ladilla. También del resto de grupos del cartel, pero ya planificamos en su día repetir todos los años alguna banda. Y vista la acogida que tuvieron en la primera edición, teníamos claro que queríamos repetir en la segunda con ellos».

Anda que no queda para el 15 de febrero de 2025, pero Navazo y Contreras (Steel Soul Producciones) gustan de ofrecer alicientes en pequeñas dosis para que la sala Andén 56 vuelva a ser un hervidero. Cerraron el primer acto con la confirmación de El Reno Renardo para el segundo. A principios de abril, anunciaron el ‘fichaje’ de José Córdoba alias El Chivi y ahora sacan otra vez de la chistera a Mamá Ladilla

Si tuviese que poner nota al festival en cuanto a público, organización y ambiente, Abarca tampoco tardaría ni un segundo en emitir su veredicto: «un 10 las tres cosas, así da gusto». Ya intuía antes de venir a Burgos, y después lo comprobó con creces, que «en un concierto así todo es interacción y buen rollo con la gente». Por no hablar de la camaradería con el resto de grupos que formaban parte del cartel, ya que «la mayoría nos conocemos desde hace mucho».

También salieron encantados los organizadores, inmersos a día de hoy en dos nuevos festivales (BurgoRock, con Zirrosis, Leize y Akaldo ya confirmados; y Dale Gas, de corte punk y toda una incógnita por ahora en cuanto a su plantel). «Fue mejor de lo previsto, ya que al ser la primera edición siempre hay dudas sobre cómo funcionará». Acabada la función, con los nervios ya fuera del disparador, supieron a ciencia cierta que había Notemofest para rato. Y aunque «el cartel es difícil de igualar», creen haberlo «superado».

«Teniendo en cuenta que ya tenemos anunciados al Reno Renardo como cabeza de cartel, al Chivi y Mamá Ladilla, podría estar complicado asombrar a la gente». Sin embargo, aún quedan un par de ases en la manga que no defraudarán y cuyos nombres se darán a conocer «en las próximas semanas».

Abarca, por su parte, se pone serio porque lo de liarla parda es cosa del público, no de la banda. «Aunque el tipo de fiesta lo propicia, no somos muy de disfrazarnos». Eso no es del todo cierto porque «lo de disfrazarse, nuestro batería sí». Fuera bromas, el alma máter de Mamá Ladilla advierte que el grupo se encuentra «en fase creativa». Por lo tanto, «estaría bonito poder estrenar alguna canción». Y la guinda del pastel, cómo no: «a ver si da tiempo a tener disco nuevo por esas fechas». Pase lo que pase, de lo que sí está seguro es de que «seguiremos removiendo el repertorio como solemos para que siempre lleve algo refrescante».