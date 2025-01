«Trabajar con grupos que se salen un poco de lo normal suele ser más fácil»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Es curioso esto de las expectativas. Cuando no son muy allá, se superan. Y viceversa. De ello pueden dar fe Gonzalo Navazo y Rosa Contreras, de la promotora Steel Souls. El año pasado, se liaron la manta a la cabeza poniendo en marcha tres festivales. Para el Notemofest, frikismo musical en estado puro, contaban con «meter a 700 o 750 personas» y al final rozaron el lleno en el Andén 56. Después llegaría el BurgoRock, que coincidía con otro evento del estilo en Madrid, y sobrepasaron el millar de asistentes. Ya en noviembre, con Evaristo Páramos y su Tropa do Carallo encabezando el Dale Gas, congregaron a unos 600 cuando preveían una afluencia mayor.

El balance, con tanta sobresaturación de conciertos desde el fin de la pandemia, es tremendamente positivo. La pareja sonríe, satisfecha y con ganas de seguir dando guerra, al echar la vista atrás. «Eran tres festivales nuevos para nosotros porque no es lo que solíamos trabajar», apunta Contreras. Se arriesgaron a «empezar desde cero» y la jugada les salió bastante redonda. Lo mejor, aparte de la respuesta del público, ha sido «conocer gente nueva» y comprobar que la «colaboración» se imponía sobre la «competitividad» que tanto impera en este mundillo.

Con el Notemofest, por ejemplo, los organizadores de los ya extintos Fosa de Frikis y Mundo Idiota se volcaron en echar un mano. Y lo mismo sucedió por parte de los promotores del Antorcha (Miranda de Ebro) y TrespaRock (Trespaderne) desde que se anunció la primera edición del Dale Gas. Al final, «es como si todo el mundo quisiera que las cosas saliesen bien», admite Contreras sintiéndose «arropada» por esa imprescindible ayuda externa a la que también se suman las propias bandas.

De cara al segundo acto del Notemofest, el sábado 15 de febrero en el Andén 56, los grupos parecen entusiasmados. «El Reno Renardo lo está moviendo de puta madre. El Chivi también a saco, no habíamos trabajado nunca con él y la verdad es que da gusto. Con Los Petersellers igual, vienen con muchas ganas», presume Navazo sin olvidarse del gran Charly Glamour, que este año deja atrás la parafernalia de Gigatrón para dar la nota -otra vez- con Bochornorama. «Fuimos a verles a San Sebastián y nos dijo que quería ser el padrino del festival todos los años». ¿Hay algo más heavy que esto?

A tenor de la experiencia, la principal conclusión a la que llegan las cabezas pensantes de Steel Souls es que «trabajar con grupos que se salen un poco de lo normal suele ser más fácil». Puede que no acaparen grandes escenarios -salvo Gigatrón, que por algo son los dioses del Metal- y que su público más fiel se aleje de los macrofestivales, pero «te dan más facilidades y ayudan más, siempre con la idea de que te vaya bien». Y ahí están, en primera línea, los Mamá Ladilla. Que no solo repiten, sino que lo harían encantados edición tras edición.

¿Cuál es la clave para montar tres festivales en un año y obtener tan buenos resultados? La elección del cartel es fundamental, pero hay una suma de factores que conviene no dejar al azar. En este sentido, Contreras y Navazo apuestan por trabajar con «mucho tiempo de antelación» para cerrar contrataciones y realizar la promoción de manera acertada. Tanto que ya tienen cerrado el cabeza de cartel para el Notemofest en 2026. De esta forma, el día del evento «no tenemos un trabajo tan excesivo como en otros conciertos que hemos montado y que eran una locura: desde las 9 de la mañana sin parar hasta las 9 del día siguiente corriendo, con prisas y llamadas».

Por si no fuese suficiente, la promotora burgalesa impulsará un nuevo formato, también en el Andén, el próximo 17 de mayo. Se trata del Metal Souls Fest, con Avalanch como cabezas de cartel celebrando su 30 aniversario. «Si no hemos calculado mal, llevan 16 años sin venir a Burgos», advierte Navazo, incapaz de ocultar su goce, porque «es un grupo que nos encanta». Pero tampoco desmerecen el resto de bandas, a las que «hay que ver sí o sí» tal y como remarca Contreras: Argion, Xeria y Embersland.

«En un primer momento, no teníamos idea de hacer nada metalero porque ahora mismo hay mucho mercado», confiesa Navazo antes de matizar que, hablando con Metal Castellae y Burgos Heavy Metal, llegaron a la conclusión de que habría una época de cierto vacío a lo largo de este año. Así pues, todos contentos porque otra cosa no, pero Burgos Metal City siempre responde.

Mientras tanto, Steel Souls trabaja en otro proyecto del que nada se puede contar (por ahora). «Por fechas no lo terminamos de cerrar», deslizan a sabiendas de que tarde o temprano llegará. También se hará de rogar el Dale Gas, que se queda este año en «stand by» por motivos similares. En cambio, el cartel del segundo BurgoRock se irá desvelando dentro de poco... ¡Y no decepcionará en absoluto!