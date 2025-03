El teatro sale a las calles de Briviesca

Publicado por Jorge Álvarez Burgos Creado: Actualizado:

Briviesca se vuelca con el teatro en colaboración con varias compañías locales y provinciales de interpretación en la primera edición de 'Sinfín'. Las representaciones tendrán lugar entre los días 27 y 30 de marzo en diez diferentes ubicaciones de la ciudad. El Hospitalillo, la Plaza Mayor, el salón de plenos del Ayuntamiento o la antigua guardería municipal son algunas de ellas.

Se contará con la colaboración del grupo de teatro del Centro Ocupacional de Briviesca y de la compañía teatral local 'Virovesca', y de Burgos con 'El Afilador', que interpretará 'La Inteligencia Prometida' y 'Bambalúa' con su obra 'Quijotadas'. También estará el briviescano Javier Ariza que realizará un espectáculo de cabaret llamado 'The Best of the Worst'. El sábado 29 a las 14:00h se amenizará la zona de bares con un 'vermut teatral'.

Laura Rodríguez, representante de 'Virovesca' confesó que «han visto una oportunidad» al no contar con un teatro como tal y aprovechar los lugares donde habitualmente actúan para organizar este festival. Se mostró muy agradecida por la apuesta de las instituciones públicas y el buen recibimiento entre los comercios pequeños de la localidad, que han organizado un sorteo de una cesta para los asistentes.

Raquel Contreras, diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Burgos, calificó la propuesta como «novedosa» y aprovechó para felicitar a la compañía 'Virovesca' por sus 33 años de trayectoria.

El alcalde de Briviesca, José Solas, consideró el teatro como «herramienta esencial para el desarrollo cultural, social y educativo en las zonas rurales». Indicó además que «se fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y el sentido de comunidad al acercar las artes escénicas a la población para que no sea un privilegio para los grandes núcleos urbanos».

«En Briviesca somos muy teatreros, nos gusta mucho las artes escénicas y nos gusta mucho disfrutar», afirmó David Dito, técnico de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Briviesca.

El festival se clausurará el domingo 30 a partir de las 13:30h con un vermut musical, juegos para niños y la entrega de premios del concurso de monólogos.