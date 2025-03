Los mejores conciertos en Burgos en marzo: música para dar, tomar y disfrutar

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Anteayer tomando las uvas para dar la bienvenida a 2025 y, de repente, ya casi estamos en primavera. El tiempo vuela y también las entradas de algún que otro concierto. Es el caso de Siloé, que ya se ha asegurado el lleno de antemano este viernes 7 de marzo en el Andén 56. Por eso, mejor darse prisa nada más echar un vistazo a la agenda de eventos musicales de marzo en Burgos. Dejar las cosas para última hora, en muchos casos, puede suponer un disgusto. Por ejemplo, para los seguidores de Ultraligera que no acudieron a la preventa para verles el viernes 28 en La Rúa. Ya es tarde.

A punto de marcarse sold out están también Los Secretos, dispuestos a repasar su dilatada trayectoria, en forma de musical teatralizado bajo el acertado título A tu lado, el sábado 8 en el Fórum Evolución. Con Javier Orán en el papel de Enrique Urquijo y Cecilia Gala ejerciendo de amor platónico, el grupo volverá a ganarse el favor del público con clásicos como Déjame o El bulevar de los sueños rotos.

Solos ante el peligro y en acústico, los Celtas Cortos cogerán el testigo de Los Secretos -con los que ya han colaborado en más de una ocasión- el viernes 14 en el Fórum para presentar en directo su último álbum: El mundo del revés. No faltarán los himnos que marcaron a varias generaciones en la década de los 90, eso seguro, mientras Jesús Cifuentes y compañía demuestran que su llama reivindicativa jamás se ha apagado.

Sin movernos del Fórum, el sábado 15 se reserva para el estreno, de principio a fin, del nuevo disco de El Nido. Después de tres adelantos, La Constancia aspira a marcar un antes y un después en la breve pero intensa historia de esta joven y prometedora banda burgalesa de folk.

Mientras tanto, el Andén 56 agita su coctelera musical con distintas dosis de pop, rock, punk o electrónica. Con sesiones de Djs a cargo de Pokita Broma el 8 de marzo y Unity Techno el sábado 29, la sala acogerá las actuaciones de Rebujitos el viernes 14, Despistaos -sí, los de Física o Química. el sábado 15, Walls el 21 de marzo y el Rebel Fest, con Kaos Urbano, Parabellum, Manifa, Against You, Nafarroa 1512, Pubic Enemy y Los del Humo; el sábado 22. Por si fuera poco, la Asociación Burgos Heavy Metal celebrará su duodécimo aniversario, el día 29, con los suecos Nestor arropado por The Electric Alley, Magik y Mämut Mæntra.

Si hablamos de artistas a los que Burgos quiere y respeta, Pancho Varona se sitúa sin duda en el top. Asiduo a La Rúa, el incombustible guitarrista de Joaquín Sabina hasta su sonada ruptura en 2022 vuelve a ‘casa’, el domingo 9 a la hora del vermú, para ofrecer otro recital de maestría y constancia.

Recién concluido su exitoso Concurso de Música en Directo, La Rúa servirá un suculento menú degustación lo que resta de mes con viejos conocidos que siempre dejan un gran sabor de boca. Después del gran Varona, Antílopez descargará su Vida y Obra como antesala de su inminente despedida de los escenarios el viernes 14. Al día siguiente, no sería de extrañar que la sala se venga abajo por culpa de O’funk’illo, con el carismático Andreas Lutz de nuevo a las voces junto al rey del bajo Pepe Bao. Para rematar, nada mejor que un poco de indie de la mano de Carmen 113 el sábado 22 y el éxtasis sonoro de Ultraligera, que como decíamos al principio ha logrado completar el aforo sin despeinarse.

Aunque el abanico de opciones ya es muy amplio de por sí, tampoco puede faltar la música de corte más clásico. Y no son pocas las propuestas que acogerá Burgos este mes, empezando por la Gran Orquesta Sinfónica y Coro ejecutando Carmina Burana de Carl Orff y el Réquiem de Mozart, este domingo, en el Fórum. Por este mismo enclave desfilará además el Ballet Nacional de Georgia con Aphkhareti (jueves 20) y la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León Ana Laguna con su Gala Nexus.

Dirigiéndose esta vez a un público eminentemente familiar, la Orquesta Sinfónica de Burgos se encomendará al mismísimo Richard Wagner, el domingo 16, en el Teatro Principal. Por su parte, la Fundación Caja de Burgos acogerá tres eventos que nada tienen que ver entre sí aunque, quién sabe, quizá compartan algún que otro espectador. Por un lado, doble sesión de jazz empapado de artes escénicas en el Cultural Cordón de la mano de Rembrandt Trío (sábado 15) y Malavara (domingo 23). Por otro, el polifacético Manel Fuentes volverá a emular a Bruce Springsteen con su espectáculo The Boss, el día 22, en el Cultural Caja de Burgos de la avenida Cantabria.