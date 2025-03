Manolo Arias, leyenda del rock español: «Ahora no importa si no sabes cantar o tocar la batería, una máquina te lo hace»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Alma libre y magia a las seis cuerdas. Víctor Manuel Arias Guzmán, Manolo o Lolo desde que el rock le ‘envenenó’, tiene anécdotas para dar y tomar. Se ha codeado con los mejores, tanto dentro como fuera de España. Podría hartarse de contar batallitas y vivir de las rentas, pero sigue componiendo como si no hubiese mañana con los pies donde siempre: a ras de suelo.

Al frente de Magik junto a su buen amigo Giles Keith Ramírez, exvocalista de bandas como Ghost o H.O.T., está deseando volver a Burgos. «Siempre ha sido tierra heavy. Cien por cien corazón de metal», asegura con conocimiento de causa porque la acogida del público (con Niágara, Monterrey o Ñu) «siempre ha sido bestial».

Pregunta. Su biografía, más que para un libro, da para una tesis doctoral.

Respuesta. ¡Qué exageración! (ríe). Me siento afortunado porque he tenido una trayectoria muy larga. También es cierto que empecé muy jovencito a moverme en el mundillo del rock y he tenido la suerte de conocer a muchísima gente. Es una de las cosas de las que puedo presumir.

P. El flechazo con la guitarra fue de golpe. Literalmente.

R. No es que cierre los ojos y la vea como si fuese ayer, es que la tengo muy presente. La guitarra me la regaló mi abuelo paterno cuando tenía unos 9 años. Pensé: ¿esto para qué? La guardé en un armario y un día, buscando algo, se me cayó encima. Ni me acordaba de que la tenía. Entonces la saqué y fue lo peor que pude hacer.

P. ¿Lo peor o lo mejor?

R. Según se mire. La guitarra me ha dado muchas alegrías, pero también muchas tristezas y penas. Para mí es algo vivo. Es casi como una persona, con sus virtudes y sus defectos.

P. Hubo también una canción de los Beatles que le marcó de por vida.

R. Hey you. La tengo grabada a fuego. Recuerdo haberla escuchado en la radio en los años 60. En esa época, era impensable escuchar aquello y me impactó de una manera que no te puedes imaginar. Aquí estábamos acostumbrados a escuchar lo típico: la copla, la canción ligera de aquellos días... De repente, me explotó la cabeza y me dije a mí mismo que algún día quería hacer esto.

Después te olvidas, pero cuando la guitarra me dio en la cabeza volví a recordarlo y me envenené. Los Beatles han sido una influencia muy importante en mi vida, quizás la que más.

P. Luego se deja melena, algo mal visto en aquellos tiempos, hasta que se la tuvo que cortar por la mili. ¿Cómo reconocía a otros rockeros estando allí todos pelados?

R. Hablando, básicamente. Donde más se podía ver ese lado rockero era en gente de Madrid o Barcelona, sobre todo de grandes ciudades. Tengo una anécdota: en el cuartel en el que yo hice la mili estuvo Javier Vargas. Coincidimos en el tiempo, pero no hablamos el uno con el otro. Me enteré tiempo después, y por casualidad, hablando con un amigo en común.

P. De ver a los Ñu en directo y quedar prendado a formar parte de la banda años después. Uno de tantos sueños cumplidos.

R. La verdad es que sí. Y una casualidad. Dicen que las casualidades no existen, pero en el mundo de la música, te puedo asegurar que sí. Fue la primera banda que vi, en el año 75. Era un adolescente y ver (José Carlos) Molina y Rosendo me impactó muchísimo. Ya tocaba la guitarra, tenía mis grupetes y ese día terminé envenenándome del todo. Fíjate lo que son las cosas, al cabo de los años les conoces, trabas amistad y terminas compartiendo escenario.

En cierta manera, es un sueño hecho realidad poder tocar con tus héroes de adolescencia. También me ha pasado con José Luis Jiménez, Lele Laina, los hermanos De Castro, Sherpa... Muchísima gente a la que admiraba con la que, años después, he tocado, trabajado con ellos o simplemente me he tomado una cerveza.

«Está mal decirlo, pero vivimos cosas que muy poca gente ha podido vivir en este país»

P. El primer gran salto llega con Niágara. Y surgió la oportunidad de afincarse en Estados Unidos y Londres.

R. Al vernos en esa vorágine nos entró un poco de vértigo. Nos ofrecieron irnos a Los Ángeles, justo cuando era el momento. En Inglaterra estuvimos viviendo porque teníamos oficina de management y la compañía de discos allí, pero aquí ya teníamos familia, hijos muy chiquititos de por medio que te hacen ver las cosas de otra manera y poner los pies en el suelo.

Tuvimos esa grandísima oportunidad, rozamos el cielo con la punta de los dedos. Está mal decirlo, pero vivimos cosas que muy poca gente ha podido vivir en este país.

P. Le han preguntado muchas veces si se arrepiente y no da la sensación de que se lleve mal rato.

R. Como dice el refrán: no hay que llorar por la leche derramada. Hay momentos en los que hay que tomar decisiones; unas veces aciertas, otras no. La vida es así. ¿Qué habría pasado? No lo sé. Y como no lo sé, no voy a perder el tiempo en pensarlo.

P. Al margen de la ‘movida’, el heavy metal tuvo su tirón. Sin embargo, el hard rock estaba denostado. ¿Se hizo justicia en algún momento?

R. No. Somos un país de extremos y muy pendular. Para los poperos, el hard rock era muy duro y para los heavies muy blando. Estábamos en tierra de nadie, pero tengo anécdotas curiosas. Por ejemplo, hubo una etapa en la que hicimos muchísimas actuaciones con Muro. Ellos muy heavies y nosotros con una imagen más glamurosa. Era curioso, porque cuando tocábamos nosotros las primeras filas estaban siempre llenas de chicas. Luego desaparecían y eso los cabreaba mucho (ríe). Digamos que no conectábamos tanto con el público masculino. Además, era la época de Europe, Bon Jovi... Pero la música era dura. Podíamos hacer baladas y tener nuestro lado romántico, aunque éramos bandas de rock. En algunos casos incluso rozando el heavy.

P. Y luego acabó en Muro. Las vueltas que da la vida.

R. Estaba produciéndoles un disco y se quedaron sin guitarrista. Como había amistad y muchas de sus canciones me las conocía, no me costó ningún esfuerzo. Siempre he estado ahí para los amigos que me han pedido ayuda, aunque para mí fue un reto. Al final, me he metido en muchos fregados relacionados con el rock. Me considero muy ecléctico y siempre me pregunto: «¿Soy capaz de hacerlo?». Esa es mi máxima.

«El siguiente paso es la inteligencia artificial. Y ahí sí que estamos jodidos. Estoy viendo y oyendo cosas y ya me la han colado»

P. No estoy para nadie. El título de su debut en solitario como Arias resulta chocante, quizá hasta contradictorio, porque siempre ha estado muy bien rodeado.

R. El título iba con segunda intención, a buen entendedor... Es una declaración de principios. Llega un momento, después de tantísimos años, en el que quiero hacer lo que me dé la gana (aunque en realidad siempre lo he hecho).

P. Magik nace en pandemia. Con versiones de los años 60 y 70 junto a Giles Keith Ramírez. ¿Cómo surge el proyecto?

R. Falleció Eddie Van Halen y me planteé demostrar mi admiración por ese tío. Intenté imitar el estilo y el sonido sabiendo que no lo iba a conseguir ni de coña. La canción elegida fue Listen to the Music, de los Doobie Brothers. La tenía en mente desde hacía tiempo y la grabé. Por una casualidad, alguien me dijo: «¿Por qué no llamas a Giles?». Nos conocíamos desde hace un montón de años y aunque llevábamos tiempo sin tener contacto, se lo comenté porque él también estaba haciendo versiones en YouTube.

Después de mezclar el tema y enviárselo para que lo escuchara le gustó muchísimo, tanto que me dijo que podía contar con él para lo que quisiese y le cacé a lazo (ríe). De ahí surgió la idea de hacer una versión al mes y sacamos 12 reinterpretadas con nuestra propia idiosincrasia. También sacamos otra por Navidad porque en el mundo anglosajón es muy común que los artistas lo hagan. Y alguien nos sugirió Merry Xmas Everybody de Slade. A huevo.

P. Total, que el proyecto se afianza y sigue adelante con Last Call, ya con temas propios.

R. Una cosa te lleva a la otra. Se nos quedó tan buen sabor de boca que fue dicho y hecho. Afortunadamente, yo compongo mucho y muy rápido. En muy poco tiempo, teníamos un montón de canciones. Las grababa, se las enviaba y nos íbamos corrigiendo.

El proceso es un poco más largo porque no trabajas cara a cara, pero con una videollamada lo solucionas al momento. Con el disco empezamos a trabajar en 2022, aunque se ha dilatado mucho por distintos problemas.

P. Los tiempos cambian y nacen nuevos géneros. Ahora, todo se ha vuelto más artificial. Predomina el individualismo y se tocan menos instrumentos porque se puede hacer casi todo con un ordenador. ¿Cómo ve el panorama musical a día de hoy?

R. Es el signo de los tiempos. Y contra eso no puedes luchar. Cada generación tiene su música y su momento. Con Ñu nos pasa. Te empiezas a fijar en el público y la media de edad no baja de los 50. Algún chaval joven ves, pero es raro.

La tecnología ha ayudado mucho, pero también es peligroso. Antes tenías que ser muy bueno para grabar porque alguien se gastaba en una pasta en ti. Ahora con un ordenador puedes hacer la música en casa. ¿Es bueno? ¿Es malo? Todo es relativo, pero en cierta manera se ha perdido un poco ese saber hacer. Ahora no importa si no sabes cantar o tocar la batería. Hay una máquina que te lo hace.

El siguiente paso es la inteligencia artificial. Y ahí sí que estamos jodidos. Estoy viendo y oyendo cosas y ya me la han colado. Y eso que está todavía en pañales. No quiero ni imaginarme el día en que esté perfecto.

«Visto desde fuera cuesta entenderlo, pero es un modo de vida»

P. Otro cosa no, pero fidelidad sobra en el rock.

R. El público más fiel que hay es el del rock en general y el del heavy en particular. En mi barrio, me cruzo con gente que peinas canas y le ves con su camiseta de Iron Maiden o de Metallica. Visto desde fuera cuesta entenderlo, pero es un modo de vida.