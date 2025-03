La filosofía de Burgos Heavy Metal: «calidad musical muy alta y difícil de encontrar»

Nestor, Magik, The Electric Alley y Mämut Mämut Mæntra: un plantel de lujo para Burgos Heavy Metal.

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«Mucho jaleo» esta semana para José Antonio Delgado ‘Yus’. Asume con gusto la producción del duodécimo aniversario de la asociación Burgos Heavy Metal, este sábado en el Andén 56, mientras el móvil echa humo. Algo normal si tenemos en cuenta el plantel y la necesidad de «tenerlo todo cerrado» para ofrecer un concierto memorable.

Con más de medio aforo vendido y la previsión de alcanzar como mínimo el 75%, Burgos Heavy Metal logrará congregar una vez más a melómanos de diferentes puntos de España. Según los datos que maneja la asociación en base a las entradas vendidas online, vendrá gente de puntos tan dispares como Murcia, Barcelona o Sevilla. No en vano, es probable que muchos se apunten a última hora. Suele pasar.

Máxima expectación, en cualquier caso, porque las bandas de esta edición no son moco de pavo. Resulta «muy complicado», tal y como apunta Yus, ver a Nestor por España. La banda sueca, cabeza de cartel y una de las grandes sensaciones del hard rock europeo de un tiempo a esta parte, «no se prodiga mucho por los festivales». Se mueven como pez en el agua en salas de medio aforo, aunque el año pasado se dejaron caer por el Rock Imperium.

Acostumbrados al sold out allá donde van, Nestor es «un lujo para la ciudad». Su Club de Fans, por cierto, se hizo eco en redes de su presencia en Burgos y «se vendieron 100 entradas en diez minutos». Por si fuera poco, su último disco (Teenage Rebel, 2024) es «un pepinazo».

También apuntan maneras The Electric Alley. Tanto que «todos los festivales les quieren» y ellos se dejan querer. Tenían que venir, sí o sí, porque atesoran un «directo increíble». Por eso, a Yus no le cabe duda de que «la gente va a alucinar con esta banda». Puede que tanto como en el sur, su tierra, donde «están locos con ellos».

Con más de cuatro décadas haciendo historia sobre escenarios de medio mundo, Manolo Arias regresará a Burgos con Magik. Un singular proyecto, fruto de la pandemia, con el británico Giles Keith Ramírez a la voz. «A la gente le va a sorprender», vaticina el responsable de producción del evento mientras recuerda que el grupo no se prodiga demasiado por aquello de la distancia. Además, «Manolo es una persona encantadora y todo son facilidades». Así da gusto.

La representación local correrá a cargo de Mämut Mæntra. Con poca trayectoria como banda pero muchas tablas por parte de sus componentes, su arrollador directo ha dejado un excelente sabor de boca en concursos como el de La Rúa o Las Candelas. Visto lo visto, en Burgos Heavy Metal tienen claro que «van a ir hacia arriba» porque lo merecen con creces.

A la hora de conformar el cartel de este duodécimo aniversario, la asociación quiso ser fiel a su «filosofía», que no es otra que «ofrecer calidad muy alta y difícil de encontrar». Con ese plus diferenciador se trabaja durante todo el año. De hecho, después del verano se avecinan jugosas y sorprendentes novedades.

Entretanto, lo más inminente será el Friends o Metal, el 26 de abril en el Andén, con Killus, Ancient Settlers, Death And Legacy, Kritter y Triaje. No se lo pensó Burgos Heavy Metal a la hora de colaborar con esta cita. Tampoco con Rock It Family, proyecto dirigido a las nuevas generaciones bajo la batuta del exguitarrista de Mägo de Oz y Delalma, Manuel Seoane.

«Mucho jaleo», como bien dice Yus. Pero no solo esta semana, sino de aquí en adelante porque habrá «bastantes cosas». Todo sea por mantener a Burgos Metal City en el mapa. Que ya lo está, pero no es conveniente relajarse.