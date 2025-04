Manuel Ríos San Martín: «'La huella del mal' es un homenaje a ese gran tesoro de Burgos que es Atapuerca»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Manuel Ríos San Martín (Madrid, 1965) es un talentoso ‘currela de la tecla’. Desde mediados de los años noventa del siglo pasado lleva escribiendo guiones, dirigiendo capítulos y produciendo series de televisión. Algunas tan recordadas y exitosas como ‘Colegio Mayor’, ‘Médico de familia’, ‘Menudo es mi padre’ o ‘Compañeros’, cuya secuela cinematográfica, ‘No te fallaré’ (2001), supuso su debut cinematográfico.

En los últimos años ha compaginado sus trabajos audiovisuales con la literatura. Su segunda novela, ‘La huella del mal’ (Planeta, 2019), pasó de ser leída por los ojos de sus lectores a ser captada por el objetivo de una cámara de cine el pasado verano. Este viernes, 4 de abril, llega a las salas este largometraje protagonizado por Blanca Suárez y Daniel Grao rodado entre Burgos y Navarra. Lugares como el Museo de la Evolución Humana, el CAREX, los yacimientos de Atapuerca, el desfiladero de la Yecla o Frías podrán contemplarse en la pantalla grande «como nunca se han visto antes».

Como ocurrió con otras películas que se rodaron en Burgos, hay una gran expectación entre los espectadores de toda la provincia y se espera que ‘La huella del mal’ se convierta en otro éxito en los cines locales como ya sucedió antaño con ‘Amantes’, ‘Juana la Loca’ o, más recientemente, ‘El maestro que prometió el mar’.

Pregunta- Con muchos proyectos en televisión de por medio y 24 años después de su primera película, ‘No te fallaré’, regresa a las salas de cine. ¿Cómo se siente?

Respuesta- Es algo muy emocionante... 'No te fallaré' la hicimos con la osadía de la juventud. Aparte, como fue un éxito, nos ofrecieron hacer más cine con un contrato estupendo. Pero por razones de empresa no se llevó a cabo y seguimos haciendo televisión. Siempre he tenido una espinita ahí clavada por no haber hecho más cine, pero también es verdad que no he parado de trabajar en series y en mis libros.

P-. Usted es el autor de la novela adaptada, el coguionista y el director. ¿Cómo se han llevado estas tres figuras durante el proyecto?

R-. Me he llevado bien, porque he sido bastante crítico con el escritor, porque sé que la literatura y el cine son medios diferentes... Aunque una novela parezca tener una adaptación muy sencilla, no es así, es un proceso muy largo. En la escritura del guion conté con Victoria dal Vera. Ella se convirtió en la defensora del libro, mientras que yo era más crítico, como decía antes. Yo me lo pensaba menos a la hora de quitar cosas (ríe). La novela está ahí para quien la quiera leer... Mira, se ha vuelto a vender muchísimo desde que se anunció el rodaje el año pasado y, ahora, con la llegada de la película a los cines, ha repuntado otra vez.

P-. La película tuvo su estreno en la sección oficial, fuera de concurso, del Festival de Málaga. ¿Cómo fue la experiencia?

R-. Participar fuera de concurso te hace ir al festival más tranquilo, parece que si estás en concurso tienes que ganar algo, con una presión añadida al propio estreno... Nosotros queríamos presentarla allí, porque Málaga es una cita estupenda, y la acogida del público fue maravillosa.

P-. Gran parte del metraje de ‘La huella del mal’ está rodado en exteriores y en localizaciones naturales. ¿A qué dificultades se ha tenido que enfrentar el equipo?

R-. Aunque rodamos en verano, el tiempo a veces te juega malas pasadas. Tuvimos mucho rodaje nocturno, y en Burgos baja mucho la temperatura... (ríe). Cuando ruedas una película cargas con un equipo de unas cien personas y te puede tocar ir a un bosque de noche, lejano, de difícil accesibilidad... Por ejemplo, rodar en la Yecla fue muy complicado. Es un lugar muy estrecho y meter ahí a los técnicos, a las actrices, todo el material... Pero luego ves lo rodado en pantalla, que ha quedado espectacular, y sólo te queda agradecer al equipo lo bien que trabajó.

Daniel Grao y Blanca Suárez protagonizan ‘La huella del mal’.LA CHARITO FILMS

P-. ‘La huella del mal’ es la primera película de ficción que se ha rodado en el Sistema Atapuerca. ¿Qué atractivo aporta al filme?

R-. La gente de Burgos debe ver la película porque nunca va a contemplar tan bonitos todos los lugares de la capital y la provincia donde rodamos gracias a la fotografía tan cuidada de Ángel Iguácel... Hay una secuencia de noche en la Trinchera del Ferrocarril, con todo iluminado, que es posible que no se vuelva a ver así. Recuerdo a Aurora Martín [directora del MEH entonces] muy emocionada... Para toda la gente de Burgos, la película también es un precioso homenaje a este gran tesoro que tenéis llamado Atapuerca. Si con lectores de la novela ya ocurrió, estoy seguro de que muchos espectadores que vean la película, antes o después, querrán visitar Burgos y los yacimientos.

P-. ¿Qué localización burgalesa le sorprendió más?

R-. Aunque había estado hace un tiempo, me gustó mucho rodar en la Cueva del Silo, donde sucede una secuencia muy importante de la trama. Es un lugar difícil, estrecho, frío, muy húmedo... Probablemente, muchas personas hayan visitado las excavaciones, pero entrar a esa cueva no es fácil. Ver la película es una ocasión maravillosa para conocerla.

P-. Además de la trama policiaca, esta película tiene un sustrato científico importante. ¿Cómo se ha incluido en la trama?

R-. Ya en la novela existe, donde conté con el asesoramiento de José María Bermúdez de Castro. En la película, Atapuerca y todo lo que ha generado está muy presente y a través del personaje del director de la excavación, interpretado por Cosimo Fusco, se tratan temas científicos, pero siempre relacionados con el argumento del largometraje.

El director Manuel Ríos San Martín (centro) y el reparto de ‘La huella del mal’ presentaron la película en el Festival de Málaga.ALEX ZEA

P-. Los protagonistas son la cara de una película y en ‘La huella del mal’, rodeados de un gran reparto, son Blanca Suárez y Daniel Grao. ¿Qué ‘plus’ aportan dos intérpretes tan reconocidos entre el público?

R-. Además de ser muy populares, es que son muy buenos. Ver a los personajes de tu novela crecer en actores con tanto talento como Blanca o Daniel es una gozada. Y el resto del reparto también es un lujo.

P-. Para finalizar, hablemos del futuro. ¿Le veremos antes poniéndose detrás de una cámara o presentando otro libro?

R-. ¡Ya estoy escribiendo una nueva novela! (risas). Pero también estamos trabajando en la adaptación de la última, ‘El olor del miedo’. ¿Qué saldrá primero? Es difícil saberlo... Ahora mismo sólo pienso en que los espectadores llenen las salas para ver ‘La huella del mal’.

Qué cuenta 'La huella del mal'

La película se inicia con una visita guiada al CAREX, donde unos jóvenes estudiantes encuentran el cuerpo de una joven en el lugar donde debería estar la réplica de un enterramiento neandertal. La chica es Eva Santos, una chica del pueblo cercano de Atapuerca, y está muerta. Su cuerpo está desnudo y colocado en posición fetal. Un espeluznante crimen ritual que recuerda a otro ocurrido hace seis años en la misma zona. ¿Habrá regresado el ‘asesino del yacimiento’, que consiguió escapar hace seis años?

El reparto de ‘La huella del mal’ ha reunido un destacado grupo de intérpretes encabezado por Blanca Suárez (’Las chicas del cable’, ‘El internado’, ‘El bar’, ‘La piel que habito’) y Daniel Grao (’HIT’, ‘La sonata del silencio’, ‘Julieta’, ‘El árbol de la sangre’). A ambos les acompañan Aria Bedmar (’La cocinera de Castamar’, ‘Operación Barrio inglés’), Víctor Palmero (’Bajo sospecha’, ‘La que se avecina’), Daniel Horvath (’Aída’, ‘Ventajas de viajar en tren’), Cosimo Fusco (’Ángeles y demonios’, ‘30 monedas’), Fernando Cayo (’La sombra de la ley’, ‘La casa de papel’), Pablo Rivero (’Cuéntame cómo pasó’, ‘La noche del hermano’) y Juanma Cifuentes (’Nos vemos en la otra vida’, ‘Señoras de hampa’), entre otros.

Daniel Grao (izquierda) y Cosimo Fusco, en la película.LA CHARITO FILMS

‘La huella del mal’ es una producción de La Charito Films (Diego Rodríguez y Javier Aguayo) con la producción asociada del productor alemán Peter Nadermann (Nadcon). Cuenta con la participación de RTVE, Netflix, ZDF, las ventas internacionales de Film Factory y la distribución de Alfa Pictures, sumando también la colaboración de la Junta de Castilla y León.