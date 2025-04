Pedro Ugarte visita Círculo Creativo con los cuentos de ‘Un lugar mejor’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El autor Pedro Ugarte (Bilbao, 1963) presenta en la capital burgalesa ‘Un lugar mejor’ (editorial Páginas de Espuma), una colección de relatos que explora la complejidad de las relaciones humanas a través de distintos registros narrativos. En este nuevo libro de cuentos, Ugarte continúa indagando en temas como las relaciones laborales, las de pareja, de familia, así como el papel de la mentira en la vida cotidiana, siempre con una mirada cercana, irónica y afilada.

Ugarte arriba en Burgos este jueves, 10 de abril, para presentar su nuevo libro. La cita, con entrada libre hasta completar el aforo y conducida por el escritor Raúl Elena Calvo, será en el salón de actos de la Fundación Círculo de plaza de España a partir de las 20 horas.

Como el propio escritor ha declarado, «la familia alberga lo mejor del ser humano, pero cuando en ella asoma, lo malo se convierte en lo más áspero y cenagoso del mundo. La familia, para el ser humano, es un territorio necesario; para el escritor, en cambio, es un laboratorio».

«En ‘Un lugar mejor’ continúo la indagación en el entorno doméstico y cercano que configura la vida de la mayoría de los seres humanos en las sociedades desarrolladas. Una lente de aumento aplicada sobre los gestos y las palabras: personas que se relacionan con mejor o peor fortuna y cuyas vidas, si no fuera por el acercamiento que propone la literatura, serían difíciles de interpretar», señala el autor en un texto distribuido por la editorial.

«Hay una característica que diferencia este libro de mis otros volúmenes de cuentos: la versatilidad, la variedad de registros utilizados. Así, hallamos cuentos que bordean el planteamiento surreal y tensan la cuerda de relaciones familiares que, en otros contextos, serían insostenibles. También otros abordan, respectivamente, historias en las que el pasado es importante; cuentos de relaciones amorosas dolorosas o imposibles; y cuentos donde la presencia -y la práctica- de la mentira fundan y sostienen complicadas relaciones personales. Asimismo, podemos leer cuentos que apuestan por una prosa y un relato contenidos, donde las palabras que pronuncian los personajes cobran más importancia que la voz del narrador», indica.

«En literatura, me interesa contemplar a los seres humanos en las distancias cortas, ese lugar donde los sentimientos buenos y malos se confunden, y las mismas palabras albergan, a menudo, sentidos diferentes. En el fondo, procuro contemplar a todas las personas con piedad, pero esa piedad no debe excluir ni la mirada afilada, ni la mirada lateral, ni la mirada irónica. En mi opinión, el escritor no es un predicador, ni un denunciante, ni un activista, ni un investigador. Es mucho más -y mucho menos- que todo eso: el escritor es un testigo», concluye.

Autor de obras como ‘Los traficantes de palabras’, ‘Nuestra historia’ (Premio Setenil) o ‘Antes del paraíso’, Pedro Ugarte ha sido reconocido con galardones como el Premio Euskadi de Literatura y el Julio Camba de Periodismo. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas y destacan por su profundidad psicológica y su capacidad para capturar los matices de la condición humana.