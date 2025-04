«Los buenos libros son para todos, da igual la etiqueta que le pongan»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El pasado 24 de abril Marina Aguirre recibía de las manos de la reina Leticia el premio Gran Angular 2025 por su novela juvenil ‘Hoy honramos a los vivos’. Como dijo la reina, cambió los puentes de hormigón por los puentes de las palabras, y no se arrepiente. «Los números y las letras no son mundos enfrentados», asegura quien vive uno de los momentos «más emocionantes» en su carrera literaria tras el fallo del premio a principios de abril. «Esto es un impulso para una carrera en la que estoy empezando, me anima a seguir escribiendo y me está dando una oportunidad de poder charlar y conocer a otros autores, incluso a aquellos que han sido un referente para mí», reconoce.

Esta burgalesa del 90 ya lleva algunos libros infantiles y juveniles en su mochila de escritora. Tiene otras dos. La de ingeniera de Canales, Caminos y Puertos. «He escrito desde pequeña, siempre me presentaba a los concursos de literatura, al elegir que estudiar fui más práctica, pero nunca dejé de escribir», cuenta. Aquella adolescente estaba enganchada a ‘Las memorias de Idhun’. Para ella Laura Gallego «ha sido una gran inspiración». ‘Apareció en mi ventana’ de Alfredo Gómez Cerdá o los libros de Cornelia Funke forjaron su yo lector. El que ya germinará en adolescentes de hoy sus propias historias.

Aquella ingeniera se dio cuenta que «el trabajo repetitivo no era lo mío» y apostó por la docencia. Hoy da clases de Matemáticas en el colegio Aurelio Gómez Escolar donde a sus alumnos «les hace gracia que su profe de Mates escriba y le den premios por ello», asegura. Sus grupos son una gran inspiración. Aunque reconoce que la literatura juvenil es más una etiqueta. «Estar en contacto con ellos me enlaza con historias juveniles, pero al final los buenos libros son para todos, da igual la etiqueta que le hayan puesto, y ‘Hoy honramos a los vivos’ también lo puede disfrutar un adulto», explica.

En este libro narra la historia de Lesya, una chica de 17 años que vive en una residencia universitaria en una ciudad que convive con la muerte y el miedo de las explosiones. La vida en guerra. «Es curioso como en las ciudades en guerra la vida sigue como si no pasara nada, sigues yendo al trabajo, estás en casa con tus amigos, tu vida… Hay quien se va y lo deja todo y hay quien corre el riesgo de seguir allí».

Lesya es de los que se queda. Sigue entre bombas, muerte y la ansiedad que todo eso genera en ella y en los que le rodean. Pero lo vive en solitario, su familia ha emigrado a España buscando la normalidad que no encuentra en su tierra. «Lo he visto en algún alumno refugiado, que duro es irse, que duro quedarse y es inquietante para todos ellos porque estás en un conflicto interno aquí estás en paz pero desarraigado, allí tienen miedo de volver», reflexiona.

Lesya persigue las historias que apenas son un número y un nombre en las noticias. Es consciente que son vidas rotas, amputadas por un conflicto que ni entienden, y quiere contarlas. Así acaba relatando en sus redes y en su blog cómo eran los muertos en vida. En esa labor hay algo que destaca sobre todas las cosas. Su necesidad de tener la mente ocupada para no pensar. Ahí está el móvil. Caen bombas pero no se va la cobertura. Y el tiempo que pasa conectada. Los primeros capítulos arrancan con tiempo de uso.

«Nos choca muchas veces las horas que pasamos al teléfono cada día y luego vivimos con el pensamiento de que no tenemos tiempo para todo lo que nos gusta», reivindica. Y aparece el yin y el yang en torno al móvil y la tecnología. «El teléfono, las redes sociales te pueden conectar con una comunidad con la que te identifiques, pero luego tiene otros peligros desde evadir la realidad a través de la pantalla o el algoritmo que solo nos ofrece la realidad de lo que nos gusta», recuerda. Pero la historia tiene un final, sin tiempo de uso del móvil por momentos, donde el reto es contar «la valentía de los jóvenes que toman la rienda de sus vidas, que se atreven con sus sueños», explica.

‘Hoy horamos a los vivos’ es una historia que «invita a hacer un viaje de autonocimiento desde la muerte a la esperanza y a descubrir el valor de la familia, la amistad y el servicio a los demás con una voz muy actual que conectará a los adolescentes hoy en día». Es el fallo del jurado del premio SM Gran Angular que el pasado 24 de abril Marina Aguirre recibía de manos de la Reina Leticia. Un momento tremendamente emocionante para Aguirre. «Fue un evento muy bonito, sobre el escenario estaba recreado cada libro, en el caso del mío estaba la habitación de la protagonista, el bañador, su peluche…», recuerda. La gran oportunidad para Marina Aguirre ha sido poder charlar con «gente a la que admiro, a los que he leído desde pequeña».

Enriquecedor y un empujón para seguir creando. La próxima cita con ‘Hoy honramos a los vivos’ está en las ferias que llegan. Pero a Aguirre le pilla con nueva producción. «Yo siempre estoy escribiendo», se justifica. A finales de mayo lanza el libro infantil ‘Los ojos del viento’ ilustrado por Martina Trach con la editorial A fin de cuentos. El 4 de junio publica ‘Marta no me habla’ con la editorial Algar e ilustraciones de Nuria Díaz.