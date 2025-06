Bruna Husky y la mirada de los otros

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Año 2111. En el Madrid gobernado por la presidenta Ortiz hace un calor que incinera y sólo las gentes de posibles se pueden permitir una vida refrescante. Como siempre. En su cuarta y última historia, ‘Animales difíciles’ (Seix Barral, 2025), la escritora y periodista Rosa Montero lanzará a la detective Bruna Husky a su caso más difícil que parte de un atentado -ejecutado por un miembro de los llamados ‘todistas’- ocurrido en la empresa Eternal. El inspector Paul Lizard acompañará en sus pesquisas a la protagonista, en donde tendrá un papel relevante Mircea, un sagaz periodista.

Con esta novela bajo el brazo, Rosa Montero vuelve a Burgos para reencontrarse con sus lectoras y lectores dentro de la programación de la Feria del Libro 2025. La presentación será este lunes en la Sala Polisón del Teatro Principal, a partir de las 19.30 horas con entrada libre hasta completar el aforo.

Necesitaríamos muchas líneas de texto para explicar quién es Rosa Montero y detallar su carrera periodística y literaria. Comenzó a trabajar en El País en 1976 cuando todavía cursaba Periodismo y en 1979 publicó su primera novela, ‘Crónica del desamor’. Cientos de reportajes y entrevistas jalonan una brillante trayectoria en los medios escritos, que ha sido galardonada con varios premios. Por su obra literaria, también extensa, ha sido laureada con el Premio Nacional de las Letras en 2017 y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2022, por reseñar las condecoraciones más importantes.

La novela que presenta hoy en Burgos, ‘Animales difíciles’, cierra la tetralogía de Bruna Husky que completan ‘Lágrimas en la lluvia’ (2011), ‘El peso del corazón’ (2015) y ‘Los tiempos del odio’ (2018). «Todos los libros de la serie de Bruna Husky son autoconclusivos y se pueden leer independientemente. Es verdad que si lees todos y en orden disfrutas mucho más de la historia de Bruna, claro», apunta Rosa Montero, que reconoce que las novelas de esta detective le han generado «unos fans muy especiales».

Desde que Bruna nació en el corazón de la escritora madrileña, no ha dejado de rondarle hasta el punto final tecleado en su procesador de textos el pasado verano. Muchas alegrías, algunos desvelos, otros tantos dolores de cabeza... ¿Cómo fue ese momento del FIN? «Cuando comencé a escribir sobre Bruna no lo hice porque tuviera una historia larguísima. Quise tener un mundo estable, con personajes estables, que yo pudiera visitar cuando me diera la gana... No sabía que iban a ser cuatro libros, ni cuando empecé ‘Animales difíciles’ sabía que iba a ser el último. Pero durante su escritura lo vi», señala Montero.

La cuarta aventura de Bruna Husky es la más oscura de todas, con muchas ‘banderas rojas’ que alertarán al lector sobre ese mundo de 2111 que tiene muchos paralelismos con el presente. Por las páginas de la novela pululan temas como el desarrollo desbocado e irrefrenable de la inteligencia artificial, el ruido y la furia de los populismos políticos, la privatización del Estado del bienestar, la manipulación genética, la hecatombe climática... Sí, un futuro con hedor presente.

Ver y verse

Bruna comienza la novela con un aspecto muy diferente al de las tres anteriores. Estuvo a punto de morir que en su anterior aventura (’Los tiempos del odio’, 2018) y fue salvada ‘in extremis’ participando en un experimento que cambió su anatomía. Ya no es una tecnohumana de combate de dos metros de altura y unas imponentes hechuras. Ahora es un androide de cálculo de 1,60 metros que intenta asumir su nueva condición con muchas interrogantes y poca resignación.

«Pasa de ser una pantera, como ella misma se define, a una birria», ríe la autora de ‘La hija del caníbal’. «Bruna tiene esa tremenda batalla de reconocerse y habitarse en ese nuevo cuerpo... Nuestra identidad pasa por la mirada de los otros. Si tu cuerpo cambia, la mirada de los demás, también. Esto tiene relación con la identidad, uno de los temas de mi narrativa, pero que nunca lo había tratado tan a fondo como en esta, lo que hace de esta novela la más épica de las cuatro y la de mayor envergadura. Esto hizo que me diera cuenta de que tenía que ser la última, la mejor», confiesa. «Al final, yo creo que dejo a Bruna muy bien colocada y feliz», ríe la escritora.

De Bruna a Rosa

«Lo que escribes sale de tu inconsciente, realmente no controlas lo que escribes... Cuando terminé la novela, se la di a mis amigos y se desternillaban. Siempre he dicho que Bruna es el personaje que siento más cerca de mí en lo profundo, en su obsesión por la muerte, por el paso del tiempo... pero no en su aspecto. Llega ‘Animales difíciles’ y Bruna mide 1,60 y se ha puesto a escribir y dice cosas sobre la escritura que digo yo. ‘Ya te vale, Rosa’, me decían», apunta entre carcajadas.

«He descubierto que escribir es una manera de pensar. El mundo se coloca mientras escribo. Es mi nuevo rompecabezas», dice Bruna en un momento de la novela. «Esas frases son totalmente mías. ¡He devorado a Bruna!», continúa Rosa Montero con mucha simpatía.

Rosa Montero presenta en la Feria del Libro de Burgos 'Animales difíciles'.Sergio González Valero

En la narrativa de los últimos años se ha multiplicado la publicación de novelas distópicas. Según la RAE, una distopía es una «representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana». Pero las novelas de Bruna Husky podríamos definirlas mejor como ‘novelas futuristas’ «porque no son peor que nuestro mundo. Creo que son mis novelas más realistas... A mí me encanta la ciencia y la tecnología y he intentado hacer con estas novelas un desarrollo tanto social, político, científico y tecnológico posible como probable. Es más, la realidad ha ido cumpliendo las cosas que yo contaba en esta serie. Por ejemplo, he descrito la llegada de una dana, que tan terrible fue en Valencia, o un apagón, que es el centro del tercer libro, ‘Los tiempos del odio’».

Soledad, amor e IA

Uno de los temas que articulan ‘Animales difíciles’, «que somos los humanos», es la inteligencia artificial (IA) que, sin enterarnos ni pedirnos permiso, ha invadido nuestras vidas. La novela comienza con dos citas, una de Dickens y otra de Nick Bostrom, filósofo y experto en IA. «Crear algo más inteligente que tú es un error evolutivo básico».

«Es algo de cajón... Lo que estamos creando es una superinteligencia inhumana, que no vamos a tener ni idea de cómo es ni cómo se comporta. Esto no lo digo yo, lo dice Geoffrey Hinton, Premio Nobel de Física del año pasado: Se marchó de Google en 2023, donde trabajaba, para denunciar que la IA nos puede llevar al exterminio. Poca broma», indica Montero.

Los problemas de identidad de Bruna Husky están en toda la serie, pero en esta novela se acrecientan con su cambio de cuerpo. Y sentimientos como la soledad, la muerte -con la inevitable cuenta atrás- y el amor brotan entre copa y copa de vino. «Bruna es un personaje muy humano, es un clon, y podría tener un sentimiento de comunidad con otros tecnohumanos. Pero no los tiene, porque es ese tipo de persona que tiene miedo de sus propios sentimientos porque cree que las emociones la debilitan. Comienza la serie siendo una misántropa de manual, odiando a todo el mundo. Pero a lo largo de las novelas va abriéndose al valor de querer y dejarse querer... Los sentimientos nos hacen vulnerables, pero si tú eliges no querer a nadie para no ser vulnerable, estás eligiendo la muerte». Vivir o simplemente existir, esa es la cuestión. Y la elección.

Rosa Montero llega a Burgos con ‘Animales difíciles’ bajo el brazo. Pero otros dos asuntos -entre las decenas que maneja- están de plena actualidad. Uno es la reedición, en su vigésimo aniversario, de ‘La historia del Rey Transparente’. «Es mi novela más ambiciosa, a la que más tiempo dediqué y que más retos me supuso, como escribir más de 600 páginas en presente continuo, que es una locura. Es una reedición preciosa», explica la autora de ‘La loca de la casa’.

El otro, el estreno el próximo 6 de junio de la adaptación cinematográfica de su novela ‘La buena suerte’, dirigida por Gracia Querejeta y protagonizada por Hugo Silva, Megan Montaner y Miguel Rellán. «Los actores están muy bien y la película tiene mucho encanto y verdad. Claro, no es igual que el libro, pero el corazón late del mismo modo. Me ha gustado mucho», concluye Rosa Montero con el deseo de que muchos lectores burgaleses acudan a la presentación de este lunes.