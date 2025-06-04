Care Santos: «La literatura debe provocarnos un vuelco en el corazón»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

A veces la vida te pone un tesoro en el camino. Tienes el mapa, sabes dónde está y conoces su incalculable valor. Pero no intuyes cuál es contenido real del cofre ni cuándo podrás acceder a él. Eso te genera constantes interrogantes y una incertidumbre dulce que puede durar instantes o muchas décadas de vida. Y eso no parar de rondarte la cabeza.

Algo así le ocurrió a la escritora Care Santos (Mataró, Barcelona, 1970) cuando por fin tuvo acceso a los centenares de cartas que su padre, Antonio Santos, escribió a su madre, Claudina Torres, cuando se conocieron a mediados de los años 50 del siglo pasado. Con este material y el talento de la escritora, nació ‘El amor que pasa’ (Destino), la última obra de la autora de ‘Habitaciones cerradas’ que este jueves presentará en la Feria del Libro de Burgos. El encuentro con los lectores será a las 19.30 horas en la carpa grande del Espolón y será conducido por la periodista Verónica Ibáñez.

«Leí muchos libros de esta naturaleza, de hijos e hijas hablando de padres y madres, e intenté hacer algo distinto, que es a lo que siempre aspira un escritor. Yo pretendía contar la historia de amor de mis padres, no una biografía familiar ni un ajuste de cuentas con mis antepasados o una indagación de mi ‘yo’ a través de mis figuras materna y paterna», ríe la escritora.

Las crónicas del enamoramiento entre Antonio y Claudina eran un tema guadianesco en las conversaciones familiares. La pequeña Care oyó desde niña inverosímiles anécdotas que sabía «que algún día tendría que contar, aunque mucha gente pusiera en duda su veracidad».

La autora de ‘Media vida’, ganadora del Premio Nadal en 2017, intentó escribirla hace unos años «pero no funcionó por lo increíble que era. Por suerte esperé... Mi madre falleció hace dos años y medio, en 2023, entonces encontré esas cartas que yo llevaba tantos años pidiéndole y en las que me he basado para escribir ‘El amor que pasa’. No es una novela epistolar ni pretendía hacerlo, eso hubiera sido muy aburrido y, especialmente, una traición a la intimidad de mis padres... Cuenta una correspondencia más que reproduce una correspondencia», señala.

Amor postal

Cómo se conocieron Antonio y Claudina es un episodio con bastante gracia y mucha suerte. El padre de Care Santos, sevillano de Sevilla, salía a la vez con dos chicas gemelas. Cuando las hermanas le descubrieron le hicieron una jugarreta como venganza: publicar un anuncio en la revista donde se abría a conocer chicas. Recibió una montaña de misivas.

«Mi madre, catalana de todas las generaciones, tenía una obsesión: casarse con un sevillano por las coplas que oía en la radio, con esas letras apasionadas y con esa forma de decir las cosas. Nadie en su entorno era así y ella quería un hombre de esa naturaleza. Ella y una amiga suya, con 15 años, escribieron al primer sevillano que se anunciaba en una revista de cine y variedades, Cinemundo, de septiembre de 1954. Era mi padre», explica.

Antonio Santos hizo una criba y se quedó con unas 25 del medio millar que recibió. En esa selección estaba Claudina. «Cuando puede leer las cartas que mi padre escribió a mi madre ya fallecida, más de 800, se me ocurrieron muchísimas preguntas que me hubiera gustado hacerle. Entonces entendí por qué no me las dejó leer en vida: esa batería de preguntas era lo que quería evitar. Sabía muy bien que soy una ‘preguntona’ insoportable y no quería someter a debate su historia más íntima», apunta.

Care Santos considera que el centro de ‘El amor que pasa’ es su padre Antonio, donde hace una «poderosa recuperación de su figura... Falleció hace 35 años, cuando yo era muy joven. Tras leer las cartas descubrí a un chico insensato, que se dejó llevar por una historia llena de pasión y muy precipitada. Pero a la vez fue un hombre que lo hizo todo por amor. Dejó Sevilla, donde tenía un buen trabajo en un banco, y se marchó a vivir con mi madre a Mataró tras la oposición férrea de mi abuela materna de que su hija de 17 años [Antonio tenía 10 más] se fuera a Sevilla, aprendió catalán rápidamente... Fue un emigrante ilógico, no marcho para buscar trabajo como la mayoría», señala Care Santos. «Además, lo dejó todo para siempre, que es algo que conmueve también al leer las cartas».

Aquellos años 50

Las cartas del noviazgo entre Antonio y Claudina van del año 1954 a 1956, en el que se casaron. «Todavía es una España muy gris, que sigue arrastrando el lastre de la Guerra Civil y en la que venían bien historias luminosas como la suya y gente desprejuiciada como ellos, capaces de enamorarse salvando todas las distancias, como que cada familia hubiera luchado en el lado contrario de la otra durante la contienda».

Antonio cuenta en esas cartas, además de sus sentimientos henchidos de pasión por Claudina, muchas pequeñas historias sobre qué hace, por dónde sale, con quién... «Que son una verdadera crónica de una ciudad, Sevilla, y de un momento. Y luego grandes sorpresas familiares, por supuesto», apunta.

La escritora era consciente de que la novela «iba a resonar. Pero en estos días, que estoy recibiendo muchos comentarios de lectores, son mensajes de que se ven muy espejados en lo que cuento, con historias parecidas, eso me encanta. Creo que ese es el papel de la literatura, que nos dé un vuelco el corazón la historia que estamos leyendo», concluye Care Santos.