El gran estreno de Khorea junto a P.O.D. y MorphiuM: «Estamos entusiasmados»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Podría decirse que lo suyo ha sido llegar y besar el santo. Pero no por suerte ni por enchufe, sino por méritos propios. Cualquier banda de metal daría lo que fuera por estrenarse en directo acompañando a P.O.D. Tremendo honor y una gran responsabilidad, sin duda, la de los burgaleses Khorea. Con su primer álbum (Into the Maelstrom, 2025) todavía bajo el brazo, toca dar el do de pecho este viernes 1 de agosto, a partir de las 20:15 horas, en la sala Andén 56.

La expectación es máxima. Para el propio grupo, desde luego, pero también para los seguidores del combo norteamericano. Tras más de dos décadas de ausencia, Sonny Sandoval y compañía regresan a España. A Burgos, quién lo diría, con una fecha única para este año. De hecho, cuando se anunció su concierto en el Andén 56 más de uno pensó que se trataba de un bulo en toda regla.

«Afrontamos el concierto con la mayor de las ilusiones que te puedas imaginar», reconoce Isra, guitarrista de Khorea, en declaraciones a este periódico. «Entusiasmados al máximo», como no podía ser de otra manera, la banda tendrá media hora por delante para demostrar que Into the Maelstrom, una auténtica apisonadora sonora, gana enteros en vivo y en directo.

Se avecina un show sin concesiones. Cada minuto es oro y Khorea no piensa desaprovechar la oportunidad de lucirse ante una sala completamente abarrotada. Junto a ellos, los catalanes MorphiuM también se encargarán de caldear el ambiente, a las 21 horas, antes de que el público coree himnos icónicos y universales del nu-metal como Alive o Youth of the Nation.

Al margen de su debut, Khorea afronta el bolo con expectación desde un punto de vista técnico. Pese a las tablas de sus integrantes en bandas con solera como Sexma, D13 o MortSubite; nunca antes se habían visto en la tesitura de tocar con sistemas de monitorización personal. «Está a la orden del día, pero a nosotros nos pilla de nuevas», comenta Isra mientras precisa que «hemos estado haciendo los ajustes pertinentes al equipo».

Los nervios están ahí, raro sería lo contrario. Sobre todo para Vicen (bajo) al tratarse de su primer concierto. No en vano, la ilusión pesa mucho más y sabe de sobra que estará arropado por Isra, Iván (batería) y Rulo (voz). Compañeros de viaje en esta emocionante aventura que acaba de empezar y amigos de toda la vida, que a fin de cuentas es lo más importante.