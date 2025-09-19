Sobran los motivos para no perderse la segunda edición del BurgoRock

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Como quien no quiere la cosa, dentro de nada estamos en octubre. Adiós verano. Menos mal que todavía quedan festivales cañeros en marcha como la segunda edición del BurgoRock, con un cartel único que incluye una despedida por todo lo alto, un show tremendamente especial y el último concierto de una banda mítica que lleva 45 años sobre los escenarios.

La cuenta atrás ha comenzado. El sábado 4 de octubre, en la sala Andén 56, BurgoRock promete subir el listón de su primera entrega con cinco bandas que a nadie dejan indiferente. Además, la promotora Steel Souls ya ha confirmado los horarios de una cita que aspira a perpetuarse en el calendario festivalero de la ciudad.

Abrirán la veda, a las 8 de la tarde, los burgaleses Triaje con su último álbum, Subrepción, todavía fresco. Y para frescura los Akaldo, banda multigeneracional y todo un espectáculo sobre la tarima a base de versiones y algún que otro temazo propio.

Inmejorable elección la de estos dos grupos de Burgos para caldear el ambiente en el Andén. A continuación, para no dejar títere con cabeza, los siempre iconoclastas Parabellum prometen dejarse la piel para brindar un concierto memorable especialmente concebido para la ocasión.

La traca final correrá a cargo de Obús, dispuestos a cerrar su arrolladora gira en una ciudad que siempre les ha tratado de maravilla. Y qué decir de La Excavadora. Músicos procedentes de La Polla, Gatillazo o la banda del mismísimo Marky Ramone capaces de poner la escena patas arriba en tiempo récord. Una pena que lo dejen, ya que su irrupción en 2021 -previa gestación antes de la pandemia- ayudó a sacar un montón de chupas de cuero de los armarios. No cabe duda, teniendo en cuenta su inminente viaje al desguace, que el combo vasco dejará un excelente sabor de boca en tierras burgalesas.

Para amenizar la espera, los organizadores del BurgoRock han tenido a bien, como en anteriores festivales de su cosecha, organizar una fiesta de presentación. Esta vez en el bar La Frase (calle Duque de Frías, 13), ente las 20 y las 22 horas. Una vez acabado el evento, se sortearán entradas entre los asistentes.