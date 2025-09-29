Akaldo: «El rock tiene buenos cimientos y todavía queda germen»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Contestan a cada pregunta en grupo, desde el local de ensayo y por escrito. Anotan hasta las carcajadas para que quede constancia de lo bien que se lo pasan los Akaldo cuando se juntan. Por obra del rock la gracia del punk, Chuchi (voz), Paco, Guillermo (guitarras), Iván (bajo) y Isaac (batería) forman una pequeña gran familia que suma nuevos adeptos conforme se suben a un escenario. El año pasado, en el BurgoRock, salieron por la puerta grande después de abrir el festival. Por eso repiten, este sábado 4 de octubre, en la sala Andén 56. Y si resulta que ha sido por enchufe y no por méritos propios, pues que «viva la prevaricación».

Pregunta. Segunda edición del BurgoRock y única banda que repite. ¿Estamos ante un caso descarado de enchufismo?

R. Totalmente. Así funciona España. Viva la prevaricación, que esta de moda. Tenemos una canción también sobre este tema.

Queremos entender que algo habrá sido por méritos propios (risas) Y que Steel Souls y el resto de organizadores vuelvan a confiar en nosotros es todo un orgullo y una gran responsabilidad. Tendremos que volver a conseguir que el Anden vuelva a rugir como el año pasado. De todo lo que saltó la gente, casi lo desplazamos unos cinco centímetros (más risas).

P. El show, las cosas como son, fue espectacular. La sala llena desde el principio y, en un momento dado, con Zirrosis subiéndose al escenario. ¿Cómo vivisteis aquel concierto?

R. Fue algo grandioso. Fuimos creciéndonos con el publico canción tras canción. Muchos de ellos nuestros fieles seguidores y otros muchos nos vieron y escucharon por primera vez, pero que al parecer no les dejamos indiferentes. Cuando bajamos, tras el concierto, recibimos muchos halagos de incondicionales y desconocidos, De hecho, gracias a lo que conseguimos transmitir en ese BurgoRock, nos surgieron un montón de conciertos para 2025.

Muchas gracias a Gonzalo y Rosa, a Cholo, a los Denuncia y a Zirrosis porque nos han alzado y apoyado desde el primer momento.

P. Digo yo que el repertorio se habrá renovado. ¿Hasta qué punto?

R. Las hay, siempre ha de haberlas. Nuestro lema es 'Ni un paso atrás'. Siempre innovando y sorprendiendo. Al menos, por intentarlo que no quede.

P. ¿Caerá alguna versión del resto de grupos con los que compartís cartel?

R. No. Como somos seguidores de todos los grupos con los que compartimos escenario, es complicado hacer una de cada uno de ellos. Pero alguna sorpresa habrá

P. ¿Algún tema propio nuevo?

R. Prácticamente, casi todo es nuevo respecto de lo que hicimos el año pasado. Dentro del genero rock y punk versionamos todo lo que se nos pone por delante, siendo fieles a las canciones originales o adaptando las letras, pero siempre con nuestro estilo Akaldero. Este año hemos compuesto Rompelotas, con letra y música nuestras, en honor a todos los que nos calientan la cabeza y reja en la vida cotidiana. Todos conocemos a alguno (risas).

P. ¿Qué tal ha ido el verano? ¿Mucha carretera a las espaldas?

R. La verdad es que sí, no hemos parado. Del orden de 15 bolos entre festivales, fiestas de pueblos y alguna que otra fiesta privada. No nos podemos quejar. Como ejemplos representativos, hemos tocado en el Reineta Fest, IN Festival, Pollogómez, Cubo Rock... Guillermo nos dice que no cojamos tantos festivales en agosto porque quiere disfrutar del pueblo con sus colegas.

P. ¿Cuál es la mejor anécdota (que se pueda contar) de Akaldo hasta la fecha?

R. Somos muy dados al despiste. No sé como coincidimos en el local de ensayos los cinco a la vez. Recordamos la mañana que Iván (bajo), que ese día hacia de chofer -y otros muchos también-, nos dejó en una acera esperando con todos los instrumentos mientras él se iba solo en la furgoneta al concierto. Dijo que iba a dar la vuelta a la rotonda y no volvió, como el que se va a por tabaco. Al cabo de 15 minutos, al ver que no volvía, ya nos pareció extraña la situación. Desde aquel día, le hemos puesto un busca.

P. ¿Y la peor (si es que la hay)?

R. Los peores momentos pasan encima del escenario: cuando ves que va a empezar a llover o justo en el momento de empezar una canción y alguno de nosotros no recuerda el inicio. Cosillas así. Pero vamos, que hasta la fecha son muchos más los momentos buenos que los malos.

P. ¿Cómo se presenta la temporada otoño-invierno? ¿Muchos bolos a la vista?

R. Iremos viendo. Alguno hay ya. Acabaremos la temporada como los dos últimos años, en La Rúa -con alguna novedad o show final- y durante los primeros meses de 2026 nos dedicaremos a preparar la temporada veraniega

P. Tenéis a Guille, todo un filón y referente para las nuevas generaciones. ¿Queda esperanza en el rock o podemos darlo por muerto de aquí a unos años?

R. Al Rock and Punk y demás vertientes musicales derivadas del rock no lo podemos deja morir. Lleva vivo desde los años 50. Están aflorando estilos musicales nuevos, pero muchos de ellos son pasajeros. El rock tiene buenos cimientos y todavía queda germen. Hay chavales como Guillermo y otros muchos que se han dado cuenta de lo que es la buena música, sin menospreciar otros estilos.

También tenemos una canción que hablamos sobre este tema. Yo salvo el Rock... y hasta aquí podemos leer. El que quiera saber más, que venga a vernos en directo.