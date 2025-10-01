Triaje: «La música en Burgos no para. Tenemos bandas muy buenas»

Concierto de Triaje en el festival Friends of Metal, en el Andén 56, el pasado mes de abril.TOMÁS ALONSO

«A tope de revoluciones» para dar el pistoletazo de salida a la segunda edición del festival BurgoRock este sábado 4 de octubre en el Andén 56. Jugando en casa y con su último LP (Subrepción, 2024) todavía fresco, Triaje desplegará su eclecticismo sonoro con el firme objetivo de captar nuevos oyentes antes de dar paso a Akaldo, La Excavadora, Parabellum y Obús. Para Raúl (bajo y voz), se trata de una gran oportunidad para que el nombre de su banda suene con más fuerza tanto dentro como fuera de la ciudad. Con más de dos décadas de experiencia y un sinfín de canciones en la mochila, la banda perfila nuevo material porque la «motivación» siempre fue marca de la casa.

Pregunta. Se ha encomendado a Triaje la misión de abrir la segunda edición del BurgoRock. ¿Está la maquinaria bien engrasada?

Respuesta. Maquinaria ajustada, caliente y con muchas ganas e ilusión de poder tocar aquí a tope de revoluciones, pasarlo bien y que la gente disfrute tanto como nosotros.

P. La ventaja de tocar los primeros es que después se disfruta sin agobios el resto de actuaciones. ¿Qué os parece el cartel de esta edición?

R. Formar parte de un cartel así es alucinante y una oportunidad como pocas para un grupo como nosotros. Muy emocionante.

P. Teniendo en cuenta la mezcla de bandas que hay, supongo que encajaréis bien con el público, ya sea más heavy o punki.

R. Somos una banda de Rock'n'roll. Tenemos nuestro sonido propio, identificable, y eso hay que trabajarlo. Aunque no siempre encaje con las normas del punk o el heavy, pero es lo nuestro.

P. Segundo concierto en el Andén en lo que va de año. También en formato festival. ¿Qué tal fue el Friends of Metal?

R. Fue una gran noche, un conciertazo. Sonido contundente, buena acogida del público y lo mismo: un lujo compartir escenario con bandas tan potentes.

P. Hace poco más de un año salió Subrepción. ¿Satisfechos con la acogida del álbum?

R. Pensamos que sí. Fue una currada y en los conciertos nos han transmitido buenas críticas. Es muy gratificante. Deseamos llegar a más orejas para que surjan más oportunidades como esta.

P. ¿Temas nuevos en el horizonte y planes de grabar algo a corto plazo?

R. Estamos cocinando cosas nuevas en el local. El motor de la banda es la motivación. El caso es no parar, intentar movernos por alguna sala en invierno fuera de Burgos y seguir con esta afición tan maravillosa.

P. ¿Cómo se encuentra la escena burgalesa: hay movimiento o se aprecia cierto estancamiento?

R. Tenemos muchas bandas y muy buenas, asentadas y en proceso de creación, con gran pluralidad de estilos. La música no para. También gracias a las asociaciones, productores y locales que promueven los conciertos en la ciudad dándonos oportunidad a las bandas.

P. ¿Y a la hora de tocar?

R. Si quieres tocar, te mueves y tocas en Burgos y fuera. Pero hay que hacerse valer para que las condiciones sean las más apropiadas posibles. Nosotros estamos en ello.