Simón Ruiz, un poderoso emprendedor del siglo XVI

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

La ciudad de Burgos conoció su edad de oro entre la segunda mitad del siglo XV y gran parte del XVI. La constante presencia de la corte real en la ciudad y en algunas villas de la provincia, la supremacía de la estirpe de los Velasco -condestables de Castilla-, el poder e influencia de la diócesis burgalesa y del Cabildo de la Catedral... Pero lo que más impulsó a la 'Caput Castellae' en aquellas décadas fue la pujanza de unas cuantas familias de comerciantes que ganaron muchísimo dinero. «Tiene [Burgos] muchos y muy grandes mercaderes, muy ricos, que tienen mercaderías, contratación y correspondencia con toda la cristiandad. Tienen los mercaderes en esta ciudad, prior y cónsules que determinan sus negocios», escribió Pedro de Medina en el ‘Libro de las Grandezas de España’ en 1566.

Además de familias como los Castro, los Alonso, los López Gallo, los Lerma, los Brizuela, los Quintanadueñas, los Santamaría, los Melgosa o los Miranda Salón, han pasado a la historia de la ciudad personajes destacadísimos como Cristóbal de Haro, Andrés de Maluenda, Diego de Polanco, García de Salamanca, Diego de Bernuy o Pedro de Astudillo, por citar a algunos. Más allá de su fértil actividad comercial, muchos de ellos o sus herederos ocuparon señaladas responsabilidades políticas, militares y religiosas, además de emparentar entre ellos gracias a enlaces matrimoniales más que de conveniencia.

Otra de las grandes personalidades de esta época fue Simón Ruiz, natural de Belorado, que finalizó sus días siendo uno de los más importantes comerciantes y prestamistas de Castilla. Para conmemorar las cinco centurias de su nacimiento, la Institución Fernán González y la Fundación Museo de las Ferias de Medina del Campo han organizado una exposición sobre este mercader beliforano, con el título ‘Simón Ruiz. 500 años (1525-2025)’, en la sala de exposiciones de Consulado del Mar que se inauguró este viernes, 31 de octubre, y permanecerá abierta hasta el próximo 14 de diciembre.

«La Institución Fernán González cerró el curso 2024-2025 en Belorado y ahí ya hubo una ponencia sobre este importante personaje burgalés. En ese momento, la idea de la exposición ya existía de cara al V centenario de su nacimiento», señala René Jesús Payo, director de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. Esa conferencia, titulada ‘Simón Ruiz, gran hombre de negocios europeos’, fue impartida por el profesor burgalés de la Universidad de Valladolid Hilario Casado Alonso.

El comisario de la exposición, AntonioSánchez del Barrio, explicó el contenido de la muestra a los primeros visitantes.SANTI OTERO

Ruiz nació en Belorado en 1525. Entre sus hermanos caben reseñar Andrés y Vítores Ruiz, ambos también mercaderes, y el clérigo fray Diego de Miranda, que fue abad del Monasterio de San Juan de Burgos. Se estableció en Medina del Campo en 1550, de donde llegó a ser regidor. Desde allí triunfó como sólido mercader y banquero, con sucursales en Bilbao, Sevilla y Alicante, desde donde traficó toda clase de mercancías con Francia, Flandes, Italia y América, aunque los negocios con el Nuevo Mundo no le fueron tan bien. Entre 1581 y 1593 residió habitualmente en Valladolid y marchaba a Medina durante el período de ferias.

A partir de 1593, regresó a Medina del Campo para dedicarse por completo a la construcción y dotación del Hospital General -levantado bajo las advocaciones de Nuestra Señora de la Concepción y San Diego de Alcalá-, que ocupó la etapa final de su vida hasta fallecer el 1 de marzo de 1597. También fue banquero de Felipe II durante doce años, prestando grandes cantidades de dinero a la Corona. Todo un emprendedor, muy poderoso, del siglo XVI.

A pesar de fijar su residencia en la zona de Valladolid, siguió teniendo una gran relación con Burgos. «Aquí estaba su hermano Andrés, otro gran mercader. Y fue un miembro muy notable del Consulado del Mar», apunta Payo. Su imperio económico no tuvo un sucesor directo ya que, a pesar de casarse en dos ocasiones -en primeras nupcias con María de Montalvo y, tras quedarse viudo, con Mariana de Paz-, no logró tener descendencia. Tras su fallecimiento, el negocio de los Ruiz pasó a su sobrino Cosme, hijo de su hermano Vítores.

Exposición y legado

«El Archivo de Simón Ruiz es espectacular. Gracias a que se conservó en un mismo lugar, el hospital que él mismo fundó en Medina del Campo, no se ha malvendido o desperdigado, conservándose prácticamente íntegro», subraya René Jesús Payo y recuerda que en 2023 fue inscrito por la Unesco en el ‘Registro de la Memoria del Mundo’.

La muestra que se abrió este viernes al público, comisariada por Antonio Sánchez del Barrio, director de la Fundación Museo de las Ferias, tiene dos grandes capítulos. El primero está dedicado a la labor comercial de Simón Ruiz y se exponen instrumentos financieros de la época como cajas de cambista, ponderales, jetones o marbetes. «Siendo regidor de Medina del Campo impuso la utilización de la vara de Burgos como unidad de medida y en la muestra podemos ver, entre otros documentos, el acta donde se instaura esta disposición», añade René Payo. La vara de Burgos equivalía a 3 pies de Burgos que son exactamente 0,835905 metros. Además, hay objetos de arte promovidos o comprados por Simón Ruiz, muchos traídos de países de Europa: cobres y platos de Nuremberg, tablas y grabados de Flandes, libros de París, relieves y campanillas de Malinas...

Retratos y obras de arte de carácter religioso del Archivo de Simón Ruiz, en la muestra.SANTI OTERO

El segundo capítulo se centra en el Hospital General que fundó Ruiz. En esta parte se puede conocer cómo fue el proyecto de ese monumental edificio, donde trabajaron muchos canteros que bregaron en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, y otras obras procedentes del Archivo de Simón Ruiz, como dos grandes retratos del propio comerciante y su segunda esposa, Mariana de Paz -atribuidos al círculo de Juan Pantoja de la Cruz, pintor de la corte de Felipe II y Felipe III-, pinturas y esculturas religiosas y algunos libros y documentos como los planos y el acta de fundación del hospital -donde podemos admirar la firma de puño y letra del mismísimo Felipe II, ‘Yo, el rey’- o el testamento del propio Ruiz, un escrito de gran valor histórico.

El presidente de la Diputación, Borja Suárez, destacó durante la inauguración la oportunidad que supone para la ciudad «acoger una muestra que conecta de forma directa la historia mercantil de Burgos y Medina del Campo, dos centros neurálgicos del comercio internacional en los siglos XV y XVI». Suárez subrayó que la exposición permite revisitar «la herencia de la universidad de mercaderes, el Consulado del Mar y el papel de Burgos en la época en la que Medina del Campo fue centro financiero europeo», informa Ical.

Entre la nutrida presencia de autoridades destacaron el alcalde de Belorado, Álvaro Eguíluz Urizarna, y el primer edil de Medina del Campo, Guzmán Gómez Alonso, que declaró que «Simón Ruiz fue tan burgalés como medinense, y su legado sigue vivo hoy en la fundación que continúa atendiendo a personas vulnerables».