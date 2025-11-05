Celia Camarero: «Un poemario debe contener una visión del mundo y un corazón de reflexión»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«Sin duda, marca mucho crecer junto a un poeta», confiesa Celia Camarero Julián (Burgos, 1962). «Desde pequeña, acompañada de mi padre [el poeta José Luis Camarero, que coordinó una antología sobre los poetas de Burgos pertenecientes a dos grupos, Audax y Alfoz, que abarca un período entre 1956 y 1996], fui a recitales, escuché a otros poetas... eso me dejó una gran impronta» y recuerda a algunos escritores contemporáneos de su padre como Tino Barriuso, Juan José Ruiz Rojo, Carlos Frühbeck de Burgos, Rafael Núñez Rosáenz o Antonio L. Bouza. «Fue una época dorada de la poesía en Burgos».

Este jueves, en la Sala Polisón del Teatro Principal, la poeta y pianista burgalesa presenta su nuevo poemario, ‘La guarida del ángel’ (Olé Libros), acompañada de su colega de versos Ricardo Ruiz. La cita, que cuenta con la colaboración de Ayuntamiento de Burgos y de la Asociación Provincial de Libreros, comenzará a las 19.30 horas y tiene entrada libre hasta completar el aforo.

«'La guarida del ángel' es una obra que celebra, que canta, que exalta y que ensalza la vida y las manifestaciones artísticas como la música y la poesía», señala Ricardo Ruiz. «Se ofrece al lector como un canto de celebración que contagia la pasión vital de su autora, donde la búsqueda de la belleza como proyecto estético y existencial nos reconcilia con un mundo doliente y herido, pero también armónico y bello».

Celia Camarero estudió la carrera de Magisterio, en la especialidad de Lengua y Literatura españolas. Más tarde se licenció en Filosofía en la UNED y se doctoró en la Universidad de Salamanca con una tesis sobre el filósofo Vladimir Jankélévitch. «Fue un francés de origen judío que vivió las dos guerras mundiales. Ejerció como profesor de Filosofía Moral en la Sorbona y, gracias a sus estudios de piano, también se ocupó de la Filosofía de la Música, que le encantaba».

La poeta burgalesa estudió también Piano, en Burgos. Más tarde hizo el Grado Superior, dirigida por Almudena Cano, y continuó estudios de postgrado en Neuchâtel (Suiza) con el músico danés Olivier Sörensen. En la actualidad es profesora de Piano del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, ciudad donde reside desde 1990. No oculta que esta disciplina ha influido mucho en su poesía. «La música es mi vida. Como profesora y como concertista. Sé que mis poemas adolecen de mucha musicalidad, el ritmo lo llevo dentro. Llevo incorporado el metrónomo tanto cuando toco el piano como cuando escribo versos», ríe y recuerda dos grandes poetas que también fueron músicos y que tiene muy presentes: Gerardo Diego y Federico García Lorca.

«Como lectora, por sensibilidad, me decanto por la poesía. Y por el ensayo. No soy muy aficionada a la novela», indica y enumera unos cuantos poetas que ha forjado su alma de lectora y escritora a lo largo de su vida. Para empezar, Manuel y Antonio Machado y la Generación del 27. «Y muchos autores de Castilla y León, gran tierra de poetas. En este momento te diría nombres como Claudio Rodríguez, Juan Antonio González Iglesias, Tomás Sánchez Santiago, María Ángeles Pérez López, Carlos Aganzo, José María Muñoz Quirós o Esperanza Ortega».

Celebrar la vida

Su primera publicación, ‘El círculo y la herida’ (2009), obtuvo el Premio Gerardo Diego de la Diputación de Soria. «Tuvo la alegría del galardón, pero fue muy doloroso de escribir. Es poesía de la experiencia... Yo he evolucionado desde ahí a lo celebratorio. Ya no quiero que el lector se vea reflejado en sus dramas personales, no. Quiero que disfrute, que agradezca y que se sienta feliz de estar en el mundo», asevera y explica que también hay una preocupación social importante en toda su obra. «Cada poemario debe contener una visión del mundo y un corazón de reflexión. Y una propuesta filosófica, también. Creo que la gran poesía tiene que exceder los límites de la mera literatura», subraya la autora burgalesa.

El libro que presenta este jueves es su sexto poemario. «Hay en ‘La guarida del ángel’ una apuesta atemporal, también contemporánea, por la bondad y la alegría. Su invitación a la complicidad es una actitud, un profundo homenaje a las formas sencillas del amor», explica. «Yo escribo para los demás, pero para que ellos disfruten conmigo. Si no, no tiene sentido. Este libro es un poemario de amor en el sentido amplio de la palabra, de lo humano, de la amistad, de la bondad, del bien... Esas cosas que se llevan poco, pero que son importantísimas e imprescindibles para vivir», concluye Celia Camarero esta conversación que, aunque no lo oigan, ha estado amenizada por algunos temas del pianista y compositor turinés Alfredo Casella. ¡Viva la música!