Luz Gabás presenta en Burgos su nueva novela, 'Corazón de oro'

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

«Diciembre de 1848 llegaba a su fin y el invierno todavía no había envuelto con su gélido abrazo ni las tierras de Pasolobino, en el corazón de las montañas más altas del Pirineo español, ni el ánimo de sus habitantes». Así comienza 'Corazón de oro' (Planeta), la nueva novela de la escritora oscense Luz Gabás que este lunes, 10 de noviembre, presentará en Burgos acompañada de la periodista Nieves López Vallejo. El acto será en el salón de actos de la Fundación Círculo de plaza de España a partir de las 20 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. La cita cuenta con la colaboración de la librería Luz y Vida.

California, 1849. La fiebre del oro enloquece a los hombres que, llegados desde todas las partes del mundo, alcanzan los ríos y montañas donde se esconde el metal más codiciado. Entre ellos está Lorién, un joven español a quien, tras una desesperada travesía, el azar le regala la aventura más apasionante que jamás pudo imaginar: un amor inmenso, una amistad inquebrantable y una hazaña poco convencional en una tierra inhóspita en plena efervescencia.

Luz Gabás ha escrito en 'Corazón de oro' una historia coral sobre los desafíos de la vida cuando la lealtad y la amistad se enfrentan a la supervivencia, cuando el sentimiento de pertenencia a un territorio se revuelve contra el corazón. Así era California a mediados del siglo XIX: el lugar en el que los sueños comenzaron.

Luz Gabás (Monzón, 1968), licenciada en Filología Inglesa y profesora titular de escuela universitaria, decidió dedicarse a la escritura tras años vinculada a la docencia. Su primera novela, 'Palmeras en la nieve' (2012), se convirtió en un fenómeno de crítica y ventas y desde entonces ha sido traducida a varios idiomas. Su adaptación cinematográfica, protagonizada por Mario Casas y Adriana Ugarte, supuso un rotundo éxito en taquilla y consiguió dos premios Goya.

Con 'Regreso a tu piel' (2014), 'Como fuego en el hielo' (2017) y 'El latido de la tierra' (2019), la autora aragonesa se consolidó como una de las grandes autoras de nuestros días. En 2022, 'Lejos de Luisiana', una novela sobre la apasionante aventura de España en el corazón de Norteamérica, fue galardonada con el Premio Planeta.