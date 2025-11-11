Burgos acoge a una leyenda del metal: Darren Wharton en directo con los éxitos de Thin Lizzy

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Si hay algo de lo que no anda escaso el mundo del heavy metal y todos sus géneros es de leyendas vivas, de monstruos del escenario que han levantado montañas de admiración en generaciones de seguidores a lo largo y ancho del planeta rock&roll. Últimamente, en la ciudad de Burgos nos estamos acostumbrando a ver desfilar por los conciertos que con tanto mimo se preparan por los promotores locales a intérpretes tan grandes en el plano corto como legendarios en la sombra que proyectan sobre un universo metalero en el que la capital burgalesa se ha labrado un nombre propio y reputado.

Burgos Metal City se enorgullece de contar con entidades como la Asociación Burgos Heavy Metal que está trabajando a toda máquina para que 2026 deje con la boca abierta y ganas de más a los muchos aficionados de la provincia y territorios colindantes.

Su primera estación tendrá parada en la sala Andén 56 el próximo 28 de febrero en un concierto con aires de festival del que se han anunciado ya dos nombres -November y Wild Freedom- a los que se acaba de unir el cabeza de cartel, un mito dentro de una leyenda y camino de un futuro que sigue escribiendo concierto a concierto. Burgos Heavy Metal acaba de anunciar que será Darren Wharton's Renegade la banda internacional elegida para “cerrar una noche épica”.

Las entradas para el concierto estarán disponibles próximamente en formato físico en los puntos de venta oficiales, según ha informado la asociación. Los precios establecidos son de 25 euros para socios, 35 euros para no socios y 40 euros en taquilla el día del evento.

La venta online comenzará el lunes 1 de diciembre a las 12:00 horas. Durante todo el mes de diciembre, los no socios podrán adquirir su entrada anticipada a un precio especial reducido de 28 euros

La historia de Darren Wharton es casi tan compleja y prolija como el legado de Thin Lizzy, la banda de la que formó parte en dos etapas. Darren Wharton's Renegade es un proyecto en vivo del teclista, cantante y compositor británico que se nutre y a la vez rinde homenaje a la última y a menudo subestimada etapa de Thin Lizzy, centrándose en la composición y el legado que Wharton compartió directamente con Phil Lynott.

Darren Wharton es el líder de su propia banda, Dare, pero acude al concierto que organiza la Asociación Burgos Heavy Metal con la formación con la que recorre el mundo en conciertos siempre a reventar en los que repasa las canciones de los álbumes Renegade -del que toma su nombre la banda-, Chinatown y Thunder & Lighting, además de todos los grandes éxitos de Thin Lizzy. Renegade está formada por Darren Wharton como vocalista principal, Vinny Burns y Andy Moore en las guitarras principales, Nigel Clutterbuck en el bajo y Greg Morgan en la batería.

Thin Lizzy, es historia pura del roc&roll. Baste decir que al genial guitarrista de Belfast Gary Moore le salieron los dientes como artista a la sombra de su fundador, el bajista y cantante Phil Lynott, fallecido seis años después de que Wharton entrase a la banda. Otro mito incomparable.

A sus 65 años que tendrá casi recién cumplidos el día del concierto, se subirá al escenario del Andén para poner el broche de oro a un conciertazo con mucha presencial del Hard Rock y el AOR para el que también están citados la banda asturiana November y la barcelonesa Wild Freedom, recién confirmada.

La banda barcelonesa Wild Freedom entra en el cartel del festival que prepara la Asociación Burgos Heavy Metal para el 28 de febrero.

Wild Freedom regresa a Burgos

Segundo nombre del cartel y, al igual que la primera banda confirmada la semana anterior, Wild Freedom destacan por su potente directo y por su sonido con tonos más rocanroleros. Si los asturianos November protagonizan una reinvención del Hard Rock con un estilo particular de quitarse el sombrero, los barceloneses Wild Freedom abarcan en su repertorio desde el metal melódico, industrial y el AOR y, sobre todo, no se guardan nada sobre el escenario.

En la capital burgalesa ya participaron en la edición de 2019 del Zurbarán Rock y dejaron un buen sabor de boca. Tanto es así que se anunciaron hace cinco años en el Andén 56 en el Hummano Fest junto a Dünedain, Eclipse, Somas Cure, Sylvania y Perros de Paja.

Sin embargo, el estallido de la epidemia del coronavirus coincidió con el festival y ese concierto no llegó a celebrarse.

La banda que lidera Ian Wilde (voz) con Adryen Rock (guitarra) y Dave Starblitz (bajo), acude a Burgos para desplegar el arsenal de nuevos sonidos de su álbum 'Polarize', con el que dan una vuelta de tuerca a su propuesta musical con excursiones al metal industrial -en ocasiones, en temas como 'Monster', 'I Am The Storm' y 'New Dawn' recuerdan a Killus, la referencia nacional del género- y con influencias del metal más americano.

La banda asturiana November llegará .a Burgos con su primer LP, titulado The Long Way Home.ECB

Conciertazo para abrir el año con Burgos Heavy Metal



Si este año 2025 el concierto de aniversario de la Asociación Burgos Heavy Metal sacudió los cimientos del rock en España subiendo al escenario del Andén 56 a los potentes Nestor por primera vez fuera del marco de un festival, la sensación sueca del hard rock melódico tendrá como sucesores del nuevo evento que están ultimando a los asturianos November, una banda que recorre el mismo camino sonoro labrándose un nombre con cada vez más kilates.

Liderados por Dani G. (conocido por su trayectoria en Last Days, Eden y su colaboración con Steve Vai) junto a músicos de amplia experiencia en el rock español, November es el primer nombre confirmado por la organización de Burgos Heavy Metal en el "inaudito" cartel del festival que servirá de prólogo a un año cargado de acontecimientos. que tendrá lugar el 28 de febrero en la sala burgalesa Andén 56. Más adelante, y entre otros proyectos, la Asociación festejará su décimo tercer aniversario, para el que este concierto supone una celebración anticipada, según explica la organización.

La sala Andén 56, a reventar para el concierto de la Asociación Burgos Heavy Metal en marzo de 2025.ABHM

Los asturianos acudirán con su primer LP, que lleva por título “The Long Way Home” y se estrenó a principios de este año, a una cita en la que no se puede dudar ni un instante de la calidad de las bandas que recluta Burgos Heavy Metal, como pueden atestiguar los asistentes al festival de este año en el que el lleno fue absoluto y no sólo para ver por primera vez el gran concierto de los suecos Nestor, a los que a punto estuvieron de robarles el show los gaditanos de The Electric Alley y su excepcional directo.

Los suecos Nestor triunfaron por todo lo alto en Burgos en su primera comparecencia en España.ABHM

Los gaditanos de The Electric Alley aún sonaron mejor en directo y se marcaron un conciertazo que el público aplaudió a rabiar.ABHM

November es la primera banda que anuncia la Asociación Burgos Heavy Metal de un cartel a buen seguro que no defrauda y por eso ya invitan a "disfrutar una noche llena de buena música con bandas que no dejarán indiferente a nadie". Una ocasión de celebrar de forma anticipada un año de actividades que la entidad está preparando, según explicaron a este periódico.

De muestra, un botón como el primer single de los de Dani G. titulado «When The Door is Closed», que ha tenido inmejorables críticas en los medios especializados.

Fieles a su objetivo de "seguir haciendo crecer el reto que nos desvela: una amplia cultura musical que distinga a Burgos del resto del mundo", la asociación sigue trabajando para reafirmar que la capital burgalesa se ha ganado el título de ¡Burgos Metal City!"

Próximamente Burgos Heavy Metal irá avanzado más confirmaciones y la disponibilidad de entradas en los puntos oficiales y online.