Jorge Freire presenta en Burgos su último libro, ‘Los extrañados’

Ese dicho tan español de que nadie es profeta en su tierra, a veces alcanza lugares que rozan la extravagancia, la irresponsabilidad o el peligro. Este es el caso de los cuatro protagonistas de la última obra del filósofo y escritor Jorge Freire (Madrid, 1985), ‘Los extrañados’, publicado por Libros del Asteroide. Un cuarteto de escritores -compuesto de P. D. Wodehouse, José Bergamín, Vicente Blasco Ibáñez y Edith Wharton- que más allá de acabar sus días lejos de la ciudad que les vio nacer, terminaron en unas situaciones que, además, acabaron afectando a su obra literaria.

De todo esto y mucho más hablará Freire este viernes en el salón de actos de la Fundación Círculo de plaza de España a partir de las 20 horas. En la presentación, con entrada libre hasta completar el aforo, el autor estará acompañado por la periodista Angélica González. La cita cuenta con la colaboración de la librería Luz y Vida.

«Los cuatro fueron escritores y en algún momento de su vida blandieron la pluma para esclarecer su condición. Vidas a la intemperie, no siempre ejemplares, a la busca de refugio en tiempos extraños. Confío en que estos cuatro personajes no resulten demasiado extraños al lector y que, valga la paradoja, logre extrañarlos de alguna forma. Porque el extrañamiento no es la vestimenta del ser estrafalario o del histrión, sino la entraña profunda de quien, no encajando en sitio alguno, se encomienda la tarea de convivir con el extraño que hay en su interior», señala el autor en el prólogo del libro.

Jorge Freire es filósofo y escritor. Ha publicado ‘Agitación. Sobre el mal de la impaciencia’ (2020), ‘Hazte quien eres. Un código de costumbres’ (2022) y ‘La banalidad del bien’ (2023), además de una biografía de Edith Wharton y de un ensayo sobre Arthur Koestler y la Guerra Civil española. El libro que presenta este viernes en Burgos habla de «vidas a la intemperie, no siempre ejemplares, de cuatro escritores que siempre se sintieron fuera de lugar, como teselas que no encajaran en un mosaico, y que se encomendaron la tarea de convivir con el extraño que habitaba en su interior».