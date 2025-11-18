Albert Einstein y la gran revolución científica

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos, a través de su Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i), organiza una nueva edición de la Semana de la Ciencia, una cita que busca acercar la ciencia a la ciudadanía, fomentar la curiosidad y despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes. Las actividades tendrán lugar del 8 al 18 de noviembre en La Estación de la Ciencia y la Tecnología y se puede consultar todo el programa en laestacioncyt.es.

El científico de origen alemán Albert Einstein (1879-1955), Premio Nobel de Física en 1921, será el protagonista de dos conferencias. La primera, ‘Einstein: la búsqueda de lo absoluto’ (miércoles, 19 de noviembre, 19:00 h), estará centrada en la etapa creativa del científico y su empeño por descubrir las leyes fundamentales del universo. La segunda, ‘Einstein: el final de un sueño’ (miércoles, 26 de noviembre, 19:00 h), abordará los últimos años de su vida y su deseo de hallar una teoría unificadora.

«Para asistir a esta conferencia no hacen falta conocimientos específicos, solo curiosidad. La teoría de la relatividad (tanto la especial como la general) de Einstein se situará en su contexto histórico. Veremos cómo Einstein, a lo largo de toda su carrera científica, busca encontrar una visión lo más unificada posible de la física. Empezó por unificar la mecánica y el electromagnetismo (relatividad especial), después trató también de unificar la gravitación (relatividad general), y el resto de su vida buscó una teoría unificada del campo que nunca consiguió culminar. Aunque sus teorías son complejas, las ideas que subyacen no lo son. La relación entre ciencia y filosofía nos permite ahondar en su vida, su época y su obra», señalan los organizadores.

El ponente de ambas conferencias, que tiene entrada libre hasta completar el aforo, es el profesor y escritor Alfonso Hernando, doctor en Ciencias Físicas y catedrático de Matemáticas de enseñanza media. Es miembro de la Sociedad Española de Historia y Tecnología desde hace más de 30 años, ha publicado numerosas contribuciones relacionadas con la historia de la ciencia. Ha recibido el Premio Nacional extraordinario, convocatorio Año Mundial de las Matemáticas 2001, por un trabajo sobre Leonardo Torres Quevedo, y en 2006 en la Convocatoria del programa Ciencia en Acción por un trabajo sobre la historia del análisis matemático. Actualmente colabora con el grupo ESTALMAT de Burgos.