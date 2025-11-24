Carlos Castresana presenta en Burgos su último libro, ‘Bajo las togas’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

«Bajo las togas de los juristas… se escondía la daga de los asesinos». De este modo lapidario concluía la sentencia pronunciada en 1947 en el juicio incoado en Núremberg contra los principales jueces y magistrados alemanes del Tercer Reich que habían sancionado y aplicado las leyes represivas y discriminatorias del régimen contra los judíos, gitanos, discapacitados físicos y mentales, disidentes y opositores políticos. Junto a este proceso contra las sentencias inicuas del periodo nacionalsocialista, el nuevo libro de Carlos Castresana 'Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias' (editorial Tusquets) analiza ampliamente aberraciones judiciales como las ejecuciones públicas, la pena de muerte y la tortura sistemática para obtener confesiones, o injusticias escandalosas —como el célebre proceso Calas, que suscitó la indignación de Voltaire—, y que empañan la historia del Derecho.

De todo esto y mucho más hablará Castresana este lunes en el salón de actos de la Fundación Círculo de plaza de España a partir de las 20 horas. En la presentación, con entrada libre hasta completar el aforo, el autor estará acompañado por el también fiscal Fernando Gómez Recio. La cita cuenta con la colaboración de la librería Luz y Vida.

Fiscal desde 1989, Carlos Castresana (Madrid, 1957) ha servido, entre otras, en las Fiscalías Antidroga, Anticorrupción y del Tribunal Supremo. Autor en 1996 de las denuncias que permitieron el procesamiento de los generales Videla y Pinochet, ha sido profesor de Derecho Penal en universidades de España y Estados Unidos. En 2007 fue nombrado Comisionado de la ONU contra la impunidad en Guatemala.

Galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos y el Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción, es oﬁcial de la Legión de Honor Francesa, comendador de la República Italiana, y ha recibido la Orden del Mérito Civil de España y la del Quetzal de Guatemala, además de tres doctorados 'honoris causa'. Actualmente es ﬁscal del Tribunal de Cuentas y comisionado de Derechos Humanos de la ONU para Sudán del Sur.