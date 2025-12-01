«El paso por la cárcel de Burgos supuso un antes y un después en la vida de Manuel Machado»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«Hoy es un día feliz para la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. Con la presentación de este libro se cierran las actividades que desde hace unos años venimos programando con el Bienio Machadiano, la celebración de los 150 años del nacimiento de Manuel y Antonio Machado», señaló ayer René Jesús Payo, director de la Institución Fernán González. «Esta es una publicación querida y ansiada por la academia. Desde hace tiempo llevamos acariciando la idea de conocer el paso y la estancia de Manuel Machado por Burgos. Fue una de las pretensiones que tuvo uno de nuestros directores, Alberto Ibáñez, pero su temprano fallecimiento se lo impidió».

El médico, investigador y académico José Manuel López Gómez tomó el relevo y ayer alumbró, tras varios años de trabajo, ‘Los años burgaleses de Manuel Machado (1936-1939)’, un volumen de casi 400 páginas -prologado por René Jesús Payo y con diseño de portada de Pepe Carazo- lleno de historias y personajes, «algunos importantísimos y fundamentales como Eulalia Cáceres [esposa de Manuel Machado] y José María Zugazaga [su secretario personal], que explican en gran medida la presencia del Fondo Machadiano en nuestra academia», destacó Payo.

Las vivencias de Manuel Machado y Eulalia Cáceres en Burgos durante los tres años que duró la Guerra Civil española, con un florido ramillete de hechos y figuras a su alrededor, podrían dar para una novela o una serie de televisión. La novela existe, ‘El querido hermano’ de Joaquín Pérez Azaústre, que fue Premio Málaga de Novela, Premio Andalucía de la Crítica y mejor novela del año por la edición española de la revista Publishers Weekly. La serie, quién sabe si algún día... Si la novela de Pérez Azaústre contiene, como obra de ficción, algunas licencias narrativas, la obra de López Gómez se ajusta a la verdad de los documentos y a la firmeza de una gran investigación científica.

Don Manuel y doña Eulalia Cáceres llegaron a Burgos el 15 de julio de 1936 «desaconsejados por su familia, ya que la situación política era comprometida». Carmen Cáceres, cuñada y prima de Manuel, era monja y se encontraba desde 1932 en el convento de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Burgos. El matrimonio siempre la visitaba en torno a la festividad de la Virgen del Carmen, que se celebra el 16 de julio, y pasaban unos días en la capital castellana. El 18 de julio, con el golpe de Estado que inició la contienda, se cortaron las comunicaciones y la pareja quedó atrapada con lo puesto en Burgos hasta junio de 1939, cuando ambos regresaron a Madrid. En esa larga, gris y espinosa temporada hubo muchos episodios en la vida del matrimonio que López Gómez narra casi cronológicamente en su estudio. «Se encontraron en la pensión Filomena sin dinero, sin amigos, sin conocimientos sociales, sin equipaje... Absolutamente aislados».

El poeta Manuel Machado acompañado por su esposa, Eulalia Cáceres.institución fernán gonzález

«Podemos pensar que la vida en tres años de una persona no es mucho tiempo. Pero estos tres años de Manuel Machado en Burgos fueron muy significativos en su vida, supusieron una modificación en la percepción que posteriormente investigadores, literatos e historiadores van a tener de su obra poética y de su trayectoria humana», subrayó López Gómez. «He tratado de deshacer algunos equívocos e imprecisiones que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo sobre la vida de don Manuel en Burgos, en tanto en cuanto el rigor de la documentación lo permite».

Tras la cárcel

Uno de los episodios más gravosos, si no el que más, fue la estancia de Manuel Machado en la prisión de Burgos. El escritor dio una entrevista a la periodista francesa Blanche Messis, redactora del medio parisino Comoedia, a finales de julio de 1936, «un artículo básicamente teatral, pero dado el momento político se le preguntó su opinión de lo que sucedía en España. Estas brevísimas palabras le supusieron un gravísimo conflicto». La entrevista se publicó en París en septiembre y el corresponsal de ABC Mariano Daranas publicó una crónica en la que «criticaba acerbamente a Manuel Machado por considerar que no había dado una clara adhesión al nuevo régimen que se pretendía instalar».

Al día siguiente, el mayor de los Machado fue encarcelado. Su edad y sus afecciones respiratorias cada vez más agravadas por su tabaquismo acrecentaron el pavor del poeta entre rejas. No podía sacar de su mente el asesinato de Federico García Lorca acaecido semanas antes y pensaba constantemente en que podía acabar en el paredón. Tras tres días en el penal, donde pudo coincidir con el músico Antonio José, fue excarcelado gracias a muchas personas que intercedieron por su liberación, encabezados por su mujer. Fue el 1 de octubre de 1936, el día en que Francisco Franco fue proclamado jefe del Estado y generalísimo de los Ejércitos Nacionales en el palacio de Capitanía de Burgos. El día que marcó el comienzo de una dictadura que partió el siglo XX español.

«El paso por la cárcel de Burgos supuso un antes y un después en la vida de Manuel Machado», sentenció López Gómez. «En este periodo publicó un solo libro, ‘Horas de oro. Devocionario poético’ (Ediciones Reconquista, Valladolid, 1938). Tiene apartados patrióticos, militares y religiosos, temas no habituales en poemarios anteriores. La familia Machado tuvo una educación laica. En cambio, su mujer era muy piadosa y consiguió, tras su salida de prisión, que su marido hiciera unos ejercicios espirituales con un célebre jesuita, el padre Zameza. Manuel Machado se consideró un nuevo san Agustín, un hombre que tras mucho pecar se reconvirtió». El poeta y dramaturgo sevillano tuvo mucha relación con varios e importantes religiosos en la capital del Arlanzón, como el padre Agustín María de Hospital -prior de la Cartuja de Miraflores-, el padre Bruno de San José -prior de los Carmelitas Descalzos de Burgos- y el sacerdote y escritor Bonifacio Zamora.

De i. a. d., René Jesús Payo, Emilio de Domingo y José Manuel López Gómez, en la presentación del libro.SANTI OTERO

Durante esos casi tres años, muchos hechos vitales -su colaboración con el periódico El Castellano, su trabajo en la Delegación de Hacienda, su ingreso en la Real Academia Española o el viaje a Colliure para ver la tumba de su hermano Antonio y su madre- zarandearon la vida de un Manuel Machado cada día más enfermo. Pero siempre con su hermano presente. «Ambos hermanos mantuvieron una relación fraterna, intensamente cariñosa antes y durante la guerra, este hecho no cambió en absoluto en los tres años de la contienda en que estuvieron separados. Hay pruebas y testimonios de que nunca perdieron el interés del uno por el otro, que se preocuparon de sus respectivas situaciones. Cuando Manuel tuvo conocimiento de la muerte de Antonio y después de su madre [Ana Ruiz] experimentó el mayor disgusto de su vida. Esto sucedió al final del periodo que estudia el libro», indicó López Gómez.

Durante décadas, las figuras de Antonio y Manuel Machado han sido utilizadas para representar en muchos ámbitos a los dos bandos que se enfrentaron en la Guerra Civil. Esta contaminación biográfica alcanzó a la literatura y la obra de Manuel fue denostada y hasta silenciada por muchos expertos. «Esto comenzó a cambiar con los estudios del profesor de la Universidad de Granada Miguel D’ Ors en 1974, en el centenario del nacimiento de Manuel, cuando inició un movimiento de recuperación del valor literario y vital del poeta a través de una serie de investigaciones que han continuado, felizmente, a lo largo de estos cincuenta años y, especialmente, en este Bienio Machadiano», confirmó José Manuel López Gómez.

Actividades machadianas

«La Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes y la Fundación Círculo preparamos un extenso programa con motivo del 150 aniversario del nacimiento de los hermanos Machado durante los años 2024 y 2025. Actividades como la recordada exposición ‘Los Machado. Retrato de familia’, la exposición didáctica que ha recorrido diversos institutos y colegios, el ciclo de conferencias, los libros de María Jesús Jabato, Pepe Carazo y Belén Castillo...», enumeró Emilio de Domingo, presidente de la Fundación Círculo.

«El libro de José Manuel López Gómez es un trabajo extenso, concienzudo y riguroso. A ello hay que añadir el aprecio que José Manuel siempre ha tenido por la obra de este autor, no tan valorado como su hermano Antonio, algo que está cambiando», añadió De Domingo y destacó la extensa bibliografía del estudio y lo «profusamente ilustrada» que está con decenas de fotografías, documentos, recortes de prensa, dibujos y manuscritos. «Estamos ante una obra que va a ser un referente para los estudiosos en la obra de Manuel Machado», apostilló. ‘Los años burgaleses de Manuel Machado (1936-1939)’ se puede adquirir en las librerías Luz y Vida, Librería del Espolón e Hijos de Santiago Rodríguez.