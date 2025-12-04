Amor, tradición y vanguardia en un ‘Universo’ con voz propia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Con 16 años de trayectoria a sus espaldas, Blanca Altable y Chuchiguitarra (Jesús Enrique Cuadrado) han logrado ganarse el respeto de la escena folk contemporáneo a base de perseverancia y pasión. También con mucho amor, compaginando tradición y vanguardia, para dar forma a su recién estrenado tercer álbum: Universo.

Su música, profundamente enraizada en la tradición castellana sin cerrar la puerta a múltiples sonoridades de distintos puntos del planeta, transita con naturalidad entre lo ancestral y lo actual, siempre desde un sonido acústico, orgánico y hondamente humano.

Estructurado en tres constelaciones (Esencia, Camino y Raíz), el nuevo LP de este singular dúo burgalés dibuja un mapa sonoro que resume sus diferentes etapas personales y artísticas desde los inicios. Cada movimiento ilumina una dimensión de su universo creativo: la búsqueda de su identidad más genuina, el diálogo con otros músicos y la relectura contemporánea del repertorio tradicional castellano y leonés.

Grabado en Eldana Studio (Dueñas, Palencia) y mezclado y masterizado por Jorge Calderón, el disco cuenta con la colaboración de Natalie Haas al violonchelo y Jaime Muñoz a las flautas y al clarinete. El proyecto se completa además con el diseño del estudio MOON y la fotografía de Sergio Ibannez (Somos Beluga).

Con un sonido honesto, depurado y lleno de matices, Universo supone un punto de inflexión en la evolución artística del dúo. Es una invitación a escuchar despacio, a dejarse envolver por el discurso de las voces, la maestría de la guitarra de Chuchi y la inconfundible personalidad del violín de Blanca. En definitiva, una obra madura, luminosa y profundamente emocional que reafirma la autenticidad y sensibilidad de este dúo ya imprescindible.

Esencia intacta

Altable y Cuadrado empezaron a trabajar juntos en 2009 con la vocación de reimaginar el repertorio tradicional desde la belleza, la sensibilidad y la innovación. A lo largo de su carrera, han construido una sólida y reconocida obra musical, fusionando la raíz castellana con una mirada abierta al folk contemporáneo e influencias procedentes de diversas tradiciones del mundo.

Con el violín, las voces y la guitarra acústica como ejes expresivos, han desarrollado un sonido propio y fácilmente identificable, reconocimiento que se vio refrendado con el Premio Nacional de Creación Musical Injuve en 2010. Su propuesta les ha llevado a escenarios de África, Europa y Estados Unidos, consolidándolos como una de las formaciones más singulares del panorama folk actual.

Después de lanzar Mayo (2011) y Tyto Alba (2016), Universo les permite profundizar en la transformación creativa de las tradiciones populares y adentrarse con libertad en composiciones contemporáneas, siempre en diálogo con la acoustic music y el folk universal.

Sus directos, considerados auténticas joyas, han formado parte de la programación de los principales festivales y escenarios del folk español, tanto en formato dúo como en cuarteto acompañados por Jaime Muñoz (vientos) y Natalie Haas (violonchelo).

A pesar de su continua evolución, su esencia permanece intacta: cada concierto es una invitación a un viaje de belleza, cercanía y excelencia musical que deja una huella profunda en quienes los escuchan.