KRS-One elige Burgos y Madrid para sus dos únicos conciertos en España en 2026

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Si hablamos de Hip Hop a escala global, con nombres propios que han dejado huella, raro es que no salga a relucir KRS-One. Sus letras y versatilidad vocal han influido a miles de raperos en los cinco continentes. Toda una leyenda, curtida en el Bronx, que permanece en activo y con ganas de seguir reventando escenarios. Su próxima aventura, bautizada como My Philosophy European Tour, recalará en España en 2026 con dos fechas exclusivas. La primera, el 25 de abril, en la sala Andén 56 de Burgos. La segunda, al día siguiente, en el Independance Club de Madrid.

Autor de himnos como Sound of da Police u Outta Here y fuente inagotable de recursos para cualquier Dj que se precie, Lawrence Krisna Parker (Nueva York, 1965) ha sabido mantenerse en lo más alto sin perder la esencia que le hizo grande. Su inconfundible timbre y el descaro enrabietado con el que escupe cada rima forman parte de su ADN. Desde los comienzos y el exitoso Return of the Boom Bap (1993) hasta Street Light (2019) y de ahí en adelante, la sombra de KRS-One nunca ha dejado de ser alargada.

La gira europea de este veterano MC estadounidense arrancará precisamente en España. A continuación, desfilará por Austria, Bulgaria, Suecia, Alemania y Suiza. Trece fechas en total, más unas cuantas más pendientes de confirmar, hasta el 1 de agosto.

A estas alturas, ya no sorprende tanto que un artista de tan alto nivel aterrice en Burgos. Menos aún si hablamos de rap. Gracias al Andén 56, la ciudad se ha acostumbrado a recibir visitas de primera división. Ya sea dentro de la propia sala o en el escenario Excéntrico de las fiestas de San Pedro, se han vivido históricos conciertos como los de Onyx, Non Phixion, Grandmaster Flash, Xzibit, The Psycho Realm o Roc Marciano.

Ojo al dato, porque quedan más leyendas a la vista. Sin ir más lejos, el 19 de diciembre hay concertada una cita de pesos pesados en el Andén. Dj Premier y The Alchemist, productores de referencia dentro de un género que nunca ha dejado de evolucionar, mano a mano y con una enorme batería de clásicos guardada en la maleta.

La cosa promete, desde luego. Y qué decir del show que ofrecerán el 20 de febrero Delinquent Habits. 25 años después de su archiconocido Return Of The Tres, el mítico dúo chicano presentará El Ritmo, cuya salida está prevista dos semanas antes. Por si fuera poco, vendrán acompañados de Sick Jacken, de The Psycho Realm.