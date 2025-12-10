Peridis: «La ruina que vio Unamuno en Aguilar de Campoo ahora es una esperanza fecunda»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Eso de ser «un hombre del renacimiento» -término que se ha abaratado mucho en estos tiempos de adjetivos ‘bomba’, épica digital y mística vacía- podría aplicarse sin duda al arquitecto, dibujante, activista cultural y, en los últimos años, ‘escribidor’ José María Pérez González ‘Peridis’. Aunque, seguramente, él preferiría que le consagraran con el apelativo de «hombre del románico». Lo lleva en la piel.

Este jueves, a las 19:30 horas en la Sala Polisón de ‘su’ Teatro Principal -dirigió la rehabilitación de este inmueble, tras casi 50 años cerrado, que fue culminada en 1997-, vuelve a la capital castellana con nuevo libro en el zurrón, ‘El tesoro del convento caído’ (Espasa). La presentación, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos y la Asociación Provincial de Libreros, tiene entrada libre hasta completar el aforo.

La última obra literaria de Peridis no es un título más. Es el libro de una vida, la suya, la que comenzó en 1941 en Cabezón de Liébana, y siguió tres años después en Aguilar de Campoo, donde aprendió a corretear entre huertas, sembrados de cereal y los vestigios prácticamente hundidos de un monasterio medieval. «Es una crónica con el espíritu y la estructura de una novela. Yo no quería contar lo que se ha hecho, que es la defensa y la recuperación del patrimonio de un pueblo y del de toda España a través del románico. No, no quería aburrir al personal», ríe. «Quería hablar de toda esa gente que ha estado ahí, en un proyecto o en otro, defendiendo su patrimonio y su memoria».

El convento caído al que alude el título, el ahora más que vivo monasterio premostratense de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, es «una metáfora de todas las Españas. Eso lo dijo Miguel de Unamuno en ‘Andanzas y visiones españolas’ (1921), que es un viaje por un país en ruina que se ha dejado toda la sangre y la energía en las guerras. La guerra de Cuba, la guerra de Marruecos, luego vino la Guerra Civil... Unamuno visita Aguilar y su crónica es la de una plañidera, lamentándose por todo», explica Peridis con simpatía. «Menos mal que al salir del monasterio, ve el arroyo y dice “Hay agua en la reseca roca! Hasta una ruina puede ser una esperanza”. Y ese ha sido nuestro lema, que luego se ha aplicado a los monumentos, a los pueblos y a las personas. Para los jóvenes con fracaso escolar nacieron las escuelas-taller, las lanzaderas para los mayores que no tienen trabajo... Cincuenta años de viaje abrazado al románico, medio siglo agarrados a la azada y cavando el surco que empezó mi madre plantando unas habichuelas», ríe.

Peridis, en el interior del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia).Lucía Burón Cabrero / ICAL

La restauración -casi resurrección- del monasterio comenzó en 1978 y en 1985 ya había un instituto entre sus paredes de viejas piedras. «Los chicos que viene de Europa lo llaman Hogwarts [el colegio de magia y hechicería donde asiste Harry Potter]», señala entre risas. «Y tienen razón, porque es un sitio mágico. Además, hemos dado la vuelta a la historia... Los chavales que han podido ir al instituto, algunos son ahora profesores de ese instituto», advierte.

Un mensaje de esperanza

«La ruina que vio Unamuno ahora es una esperanza fecunda... Las piedras son ahora escuelas y a las personas que habían sido desechadas por el fracaso escolar se les han enseñado un oficio para que restauren el patrimonio de su pueblo u otro. La tarea nuestra, desde Aguilar, fue venderle la burra al INEM y convertir una idea nuestra en una política activa de empleo para todo el país», explica Peridis con su conocida bonhomía. «Dar trabajo en unas obras seleccionadas, pagarlo con fondos españoles y europeos y utilizar el dinero del paro para formar, aprender y hacer... Algo así cuento en el libro, un mensaje de esperanza de cuantísimo podemos hacer unidos trabajando codo con codo, aprendiendo, mejorando, recuperando la dignidad y siendo útiles para la sociedad. Siempre digo que “manos es más”, porque las manos son terminales del cerebro. Y ahora, con tanta IA y el mundo digital, no sé qué va a ser de nosotros si perdemos oficios artesanos como la carpintería o la cantería. Yo creo que lo que toca una persona se llena de vida».

Peridis también piensa en el futuro del proyecto que ha capitaneado durante tantos años. «Que otra generación recoja el testigo en el monasterio es fundamental. Y que tenga utilidad. Bien es cierto que el depósito de la memoria que son ya es una utilidad», indica. «Antes de restaurar el convento de Aguilar ya comenzamos de llenar de contenido el monumento con romerías del románico, obras de teatro, recitales poéticos, conciertos... Hacer del lugar un contenedor de cultura», subraya y pone también el ejemplo burgalés de Santa María de Rioseco. «Es un modelo perfecto de recuperación del patrimonio».

Otro de los grandes proyectos de Peridis es la Enciclopedia del Románico, una colección de 77 libros -los últimos están en imprenta ahora mismo- realizada por Fundación Santa María la Real desde 2002. «Ahí está todo el románico de la península ibérica, 45.000 páginas... Lo bonito es que ha salido de un pueblecito de Castilla de cinco mil habitantes y que ha dado trabajo a más de mil titulados en paro», señala el autor de ‘El cantar de Liébana’. «En este viaje me han acompañado muchas personas. Entre otros, el historiador Miguel Ángel García Guinea, que falleció en 2012, y el editor Jesús Herrán... Hemos sacado todo esto contra viento y marea», confiesa el arquitecto y escritor, que recuerda que se puede consultar toda esta obra también gratuitamente en romanicodigital.com.

«El románico está en peligro. La mayor parte de los templos están en pueblos pequeñísimos, algunos deshabitados, ¿quién los cuida? Al menos ya los hemos catalogado y hecho los planos» advierte Peridis y destaca que «Burgos tiene más de 900 testimonios románicos, es la provincia número uno. Pero no se ha movido en darlo a conocer tanto como Palencia, por ejemplo».

Muy popular por sus libros, sus apariciones en programas de radio y televisión, sus viñetas diarias en El País -«creo que, tras casi cincuenta años, soy el único que sobrevive desde su fundación»- y su labor cultural, Peridis siempre es un reclamo entre la parroquia de lectores burgaleses. «Les invito a todos, que serán bienvenidos a pasar un buen rato», concluye el autor de la maravillosa novela 'El corazón con que vivo'.