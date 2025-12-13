La OSBu celebra sus 20 años con Antonio José y Alejandro Yagüe

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

En el segundo concierto de abono de la temporada 2025-2026, la Orquesta Sinfónica de Burgos celebrará su 20 cumpleaños con el público fiel que ha acompañado al conjunto desde su fundación.

Este domingo, en la sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos del Fórum Evolución, la OSBu presentará dos estrenos a las órdenes de su director titular, Iván Martín. Por un lado, una primera suite orquestal extraída de 'El mozo de mulas' de Antonio José Martínez Palacios, editada por Antonio Martín, miembro de la orquesta desde su fundación. El otro estreno descubrirá el concierto para piano de Alejandro Yagüe titulado 'Über Sternen 4', una fantástica y virtuosa partitura que esperamos pase a engrosar el repertorio de pianistas a nivel internacional. El pianista Rubén Ramiro será el encargado de llevar la parte solista de esta obra del compositor burgalés desaparecido en 2017. En palabras de la OSBu, "este programa está creado como un allegro con brio de sinfonía".

«La Suite nº 1 de 'El mozo de mulas' de Antonio José (1902-1936) ha sido preparada por Antonio Martín, violinista de la OSBu desde su primera temporada», señala Enrique García Revilla, profesor, escritor y miembro de la orquesta. «Recoge cinco fragmentos de la ópera y los muestra con coherencia narrativa y equilibrio musical. Como en toda suite sinfónica extraída de una ópera, las partes vocales son asumidas por la orquesta y se permite así que la música de Antonio José pueda tener mayor presencia en salas de conciertos. Los movimientos son: 'Preludio', 'La venta de don Quijote' (comienzo del acto II), 'Aria del mozo de mula's, 'Amanecer en la vent'a y 'Los vividores de la alegría'. A la espera queda el estreno de una segunda suite con otros cinco fragmentos».

«También, coincidiendo con su XX aniversario, la Orquesta interpreta el poema 'Evocacione's, de Antonio José, obra de la que el archivero de la OSBu, Enrique Parra, acaba de realizar una nueva edición a partir del manuscrito original. De dicha nueva partitura, espera la OSBu hacer entrega en breve al Ayuntamiento de Burgos en acto formal», señala García Revilla.

El otro gran compositor burgalés del siglo XX, Alejandro Yaguë (1947-2017), estará presente con «el concierto para piano' Über Sternen, 4', compuesto en 2015 y aún desconocemos si fue su última obra. Lo que sí queda claro es que se trata de una de sus mejores partituras, tanto en lo que se refiere a orquestación como al tratamiento del piano solista. El pianista Rubén Ramiro será solista a cargo del estreno. Es un concierto escrito en el molde clásico de tres movimientos, rápido, lento, rápido y recoge ese último estilo suyo tan influenciado por la filosofía y la astronomía», concluye Enrique García Revilla.

Las entradas están disponibles en Teleentradas de Caja de Burgos o en las taquillas habituales.

Este sábado, mesa redonda

Como complemento, este sábado a las 20 horas en la Sala Polisón, habrá una mesa redonda para presentar el programa de este concierto del XX Aniversario de la OSBu. En ella se expondrán los detalles de las dos obras que se estrenan a cargo de Iván Martín (director de la OSBu), Rubén Ramiro (piano solista), Eva Peláez (presidenta de la Asociación Alejandro Yagüe) y Antonio Martín (autor de la adaptación de la Suite).