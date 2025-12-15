Georges Méliès apadrina las II Jornadas Profesionales del IES Diego Marín Aguilera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Acercar la experiencia de profesionales burgaleses del cine, el sonido, la fotografía, la ilustración, la interpretación o la música al alumnado del centro y al público en general es la vocación de las II Jornadas Profesionales Audiovisuales del IES Diego Marín Aguilera (DMA). «Tres días para aprender, cuestionar, inspirarse y descubrir nuevos caminos. Tres días para recordar que el audiovisual es, por encima de todo, un acto de imaginación», señalan desde la organización que en esta segunda edición han pensado en el cineasta e ilusionista francés Georges Méliès como inspirador de estas charlas y sesiones.

«El audiovisual nació como una ilusión. Cuando Georges Méliès descubrió que la cámara podía detener el tiempo, multiplicar cuerpos, abrir puertas a otros mundos y convertir la imaginación en imagen, transformó para siempre la forma de contar historias. Hoy, más de un siglo después, seguimos caminando sobre la estela que dejó: la de unir arte, técnica, ingenio y curiosidad para crear lo que antes no existía», indican desde el centro de la carretera de Poza.

«Vivimos un momento en el que las tecnologías evolucionan a una velocidad vertiginosa. La inteligencia artificial, la producción virtual, la accesibilidad audiovisual, el diseño de sonido inmersivo, la animación digital, la fotografía contemporánea o el ‘streaming’ han ampliado las posibilidades de creación como nunca antes. Las nuevas profesiones, las nuevas pantallas y los nuevos lenguajes conviven en un ecosistema que exige a los futuros técnicos una mirada abierta, flexible y creativa».

«La digitalización ha democratizado la creación y ha permitido que nuevas voces encuentren su lugar. Hoy, cualquier estudiante puede convertir una idea en un proyecto, un proyecto en una obra y una obra en una oportunidad profesional. Pero esta facilidad también exige responsabilidad: saber gestionar derechos, moverse en entornos cambiantes, trabajar en equipo, emprender y construir un camino propio. Méliès nos enseñó que la técnica sin imaginación es solo un mecanismo… pero la imaginación sin técnica es un sueño incompleto. Nuestro propósito es que el alumnado aprenda a unir ambas: a dominar la cámara, el sonido, la luz, la edición, la animación o la producción con el mismo entusiasmo con el que aquel pionero manipulaba trucos y celuloide».

Además de las charlas con distintos profesionales -que se podrán seguir en directo en streaming por Youtube e Instagram-, el jueves 18 se proyectará el documental de Javier Castro 'Yo estuve en Las Vegas 2' (11 horas) y habrá un concierto de la banda burgalesa de rock alternativo MÄMUT MÆNTRA (19 horas).

El programa

Martes 16 de diciembre. 9.00 h. DAVID SERRANO. Diseñador audiovisual, animador y docente. 'Carrera creativa desde Burgos: audiovisual, diseño y animación'. 10.30 h. MABEL ESTEBAN. Ilustradora y artista gráfica. 'Dibujo a contracorriente: el desarrollo de una carrera creativa'. 12.30 h. GROTÈSQUE. Colectivo audiovisual y de performance. 'Disfruta con lo que haces: la cultura de lo grotesco'.

Miércoles 17 de diciembre. 9.00 h. ANDREA ÁLVAREZ. Coordinadora de Burgos Film Commission. 'Cómo podemos impulsar juntos el audiovisual en Burgos'. 10.30 h. LETICIA ROJO. Técnico audiovisual especializada en accesibilidad. 'Contar para todos: accesibilidad audiovisual y el reto de comunicar sin barreras'. 12.30 h. LUIS MENA. Fotógrafo profesional. 'Una trayectoria fotográfica'.

Jueves 18 de diciembre. 9.00 h. 'El intérprete en la industria audiovisual'. CHUS GUTIÉRREZ. Actriz, directora y docente de interpretación, JORGE DA ROCHA. Actor de cine, televisión y teatro, SERGIO BENITO. Actor y bailarín de danza urbana. 11.00 h. JAVIER CASTRO. Director, productor y realizador de cine. 'Narrar sin medios, crear con verdad: el camino de Las Vegas 2' (Proyección del documental 'Yo estuve en Las Vegas 2'). 19.00 h. Concierto de MÄMUT MÆNTRA. Banda de rock alternativo.