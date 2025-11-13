Aventuras, deslices y otros milagros de un fontanero futbolero

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Hacía nueve años que Jesús Borro Fernández (Burgos, 1972) no comparecía en las librerías. Su última obra publicada hasta hoy era un ensayo etnográfico dedicado a su pueblo, Pedrosa del Príncipe, con «historias, historietas, sucesos y quehaceres» oriundos de esta localidad del oeste de la provincia. Pero había ganas de ficción. «El trabajo me ha exigido mucho tiempo en los últimos años. He seguido escribiendo pequeños textos, artículos, columnas en prensa... pero tenía ideas para una novela y por fin ha llegado», explica.

Este viernes, a partir de las 20 horas en la Sala Polisón del Teatro Principal, Borro Fernández volverá a encontrarse con los lectores para presentar su última obra, ‘Pelos en el bidé’ (Círculo Rojo). En el acto, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos y la Asociación Provincial de Libreros, el autor estará acompañado por el profesor y ensayista Francisco José Gómez.

‘Pelos en el bidé’ es la quinta novela del escritor y su noveno libro. Su primera obra, ‘Ondas hertzianas’ (1998), obtuvo el Premio de Narrativa Joven ‘Ciudad de Monzón’ en 1997. En aquel período, el escritor formó parte de ese feliz conciliábulo literario del Burgos finisecular que se reunió en torno a publicaciones como Calamar o El Mono de la Tinta, siempre con su buen amigo Óscar Esquivias enredando por ahí. Varios premios en certámenes de cuentos, novelas, libros de relatos y ensayos como ‘Arlanza mágica y embrujada’ (2011) completan la biografía literaria del autor de ‘Becas locas’.

Jesús Borro lleva varios años impartiendo clases de Comercio Internacional en el instituto Juan de Colonia. Allí comparte departamento con otro escritor, David López Cabia, que en enero también presentará nueva novela. «He hablado mucho con él sobre la publicación del libro, tiene mucha experiencia», admite con simpatía. «Es cierto que han cambiado las cosas con respecto a la edición de los libros de cuando yo empecé a publicar».

‘Pelos en el bidé’ nació de un arsenal de conversaciones amontonadas en el tiempo con Jorge Manrique, un buen amigo del pueblo y fontanero de profesión. Cada historia que le relataba era más increíble y descacharrante. Borro vio ahí una mina increíble para urdir una novela. «Me nutrí de muchas anécdotas que me ha ido contando Jorge y he tejido con ellas y otras situaciones un hilo argumental. El título lo teníamos claro desde el principio», recuerda. «Está escrito en primera persona, pero hay mucha ficción. El narrador no es Jorge ni tampoco yo», ríe e indica que la narrativa del británico Irvine Welsh -‘Trainspotting’, ‘Porno’, ‘Acid House’-, su humor y sus temáticas han influido mucho en la escritura de su última obra.

Tuberías, pelotas y amor

Si su amigo e inspirador tiene el mismo nombre que el egregio poeta del siglo XV, el apelativo del protagonista de la novela no le va a la zaga: Javier Arenas. Y no, no tiene nada que ver con el veterano político sevillano del Partido Popular. «No sé cómo surgió. Arenas es un apellido bastante corriente en Pedrosa y la comarca, salió por ahí», ríe. «Javier es un fontanero que todo lo ve desde el punto de vista de su oficio. Además, es entrenador de un equipo de fútbol de alevines, chavales entre 11 y 12 años. Ahí he tirado mucho de la gran cantidad de partidos que he visto del equipo de mi hijo en Pallafría». Jesús Borro es un gran aficionado al fútbol, socio del Burgos CF ‘pata negra’, de los que han pasado muchos inviernos de su vida en El Plantío, también en la etapa del Real Burgos.

Por el ámbito y los lugares de trabajo del protagonista -el espacio más íntimo de un hogar y donde todos los seres humanos nos hacemos iguales, bien sea para lavarnos, ducharnos, orinar o defecar-, las tesituras incómodas, insólitas o nauseabundas surgen cada vez que el protagonista abre la puerta de un baño. «La novela tiene un humor bastante ácido y escatológico, es inevitable. Y lo he buscado... Por ejemplo, a la hora de elegir sus parejas, el protagonista se fija mucho en la extensión del cabello de las mujeres y piensa si atascarán su ducha». Los episodios amorosos y sexuales de Javier tienen también sus páginas en ‘Pelos en el bidé’, descritas con mucho gracejo y hasta mala baba por parte el autor.

La escritura de su última obra ha abierto, muchos años después, la ficción en el horizonte de Jesús Borro. Y ya piensa en próximos proyectos. «Me gustaría hacer una ‘Trilogía de los oficios’. He empezado con un fontanero, luego me gustaría seguir con un albañil y terminar con un taxista, por ejemplo», señala. «Estas y otras son profesiones que tratan continuamente con personas diferentes cada día, de cara al público, y eso genera una gran cantidad de situaciones, muchas de ellas humorísticas», concluye, invita a los burgaleses a la presentación y recuerda que la novela se puede adquirir en la Librería del Espolón, Luz y Vida, Hijos de Santiago Rodríguez y Dina 4 (Gamonal).