Fragmentos, una propuesta escénica para recomponer la memoria, retoma la programación del festival Escena Abierta

Tras un intenso fin de semana en el que el público ha podido disfrutar de las producciones escénicas de la Agrupación Sr. Serrano y La Carbonería de Lola, la programación del festival Escena Abierta regresa mañana martes con la representación de Fragmentos, de la compañía La Víspera, que podrá verse a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Cordón. La propuesta invita al espectador a adentrarse en un espacio escénico construido desde la memoria, tanto individual como colectiva.

Fragmentos se articula como una pieza de dramaturgia abierta que huye de la narración lineal para ofrecer una sucesión de escenas, imágenes y situaciones que apelan directamente a la sensibilidad del público. La compañía expresa que “vivir es sumergirse en un proceso de cambio constante, donde nos observamos, nos destruimos y nos reinventamos, en un equilibrio entre lo que hacemos y lo que los demás nos imponen, siempre siendo actores de nuestro propio devenir.” A través de un lenguaje poético y contemporáneo, la obra plantea un recorrido por distintos estados emocionales y reflexivos, donde lo íntimo y lo colectivo se entrelazan.

La compañía La Víspera propone en este montaje un trabajo escénico en el que el cuerpo, la palabra y el silencio dialogan para generar un espacio de escucha y atención, a partir de una idea de Vinka Delgado, quien también dirige, y Diego Hernando –ambos en escena junto a Guille Leoni–. El espectador se convertirá, así, en parte activa del proceso, invitado a recomponer el sentido de la obra a partir de los fragmentos que se despliegan en escena.

Con esta nueva cita, Escena Abierta reafirma su apuesta por las propuestas escénicas contemporáneas que exploran nuevos lenguajes teatrales y que sitúan la experiencia del público en el centro del hecho artístico.

El Festival Escena Abierta está organizado por la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la Universidad de Burgos, desde su Aula de Teatro, y la Fundación Caja de Burgos.