Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio, Lemmy Kilmister y otros clásicos que nunca morirán

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Los caminos del rock son inescrutables. Se puede acariciar el cielo y descender a los infiernos. O ambas cosas a la vez. Pocos son los elegidos que dejan huella. Desgraciadamente, nadie escapa de la muerte (terrenal) y aquellos directos que marcaron a varias generaciones ya no volverán. Sin embargo, siempre cabe la posibilidad de viajar en el tiempo y disfrutar de sentidos homenajes que recrean, de la forma más fidedigna posible, lo vivido -y disfrutado- en épocas pasadas.

Bajo esa premisa surge Never Die Fest, que encara este sábado 17 de enero su primera edición en la sala Andén 56, a partir de las 8 de la tarde, ensalzando la «época dorada del metal». Poker de ases, para más señas, con tributos a Black Sabbath y el incontenible Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Motörhead y Dio. Para elevar la apuesta, se añade una «sorpresa» entre medias, «breve pero muy novedosa», con sello burgalés.

La idea de poner en marcha este festival, a cargo de la promotora Steel Souls, surgió «hace dos o tres años hablando de bandas a las que ya no podemos ver». Frente a la morriña y «la resignación de solo poder cantar o escuchar sus canciones en casa aunque sea viendo un concierto en televisión», Gonzalo Navazo y Rosa Contreras decidieron tomar cartas en el asunto embarcándose en una nueva aventura musical.

El planteamiento inicial era incluir únicamente tributos de bandas desaparecidas. Después pensaron en «la gente joven que no tiene mucha pasta y no puede permitirse una entrada de 100 o 200 euros para ver a los Maiden o cualquier otro grupo grande». Entre eso y la muerte de Ozzy, en julio del año pasado, lo vieron claro a la hora de confeccionar el cartel.

Podría decirse que fueron a tiro fijo. No se lo pensaron dos veces a la hora de fichar a los vallisoletanos Iron What?, a los que Gonzalo define como «el mejor tributo que hay ahora mismo de Iron Maiden en España». Y lo mismo con Motörhits, con el jefe Lemmy Kilmister siempre presente, We Rock consagrando cada uno de sus directos al icónico Ronnie James Dio y Dark Sabbath poniendo la guinda a un pastel deliciosamente ácido.

Cartel del Never Die Fest.STEEL SOULS

«Los que les hemos visto somos conscientes del nivel de detalle, de profesionalidad y de puesta en escena», asegura Rosa, con conocimiento de causa, después de testar a las bandas en vivo. Su elección, lejos de ser casual, es toda una declaración de intenciones. Al fin y al cabo, «son los cuatro pilares sobre los que se ha construido el heavy metal a nivel mundial».

«Si no fuese por ellos, la vida de todos los heavies sería diferente a cómo es en la actualidad», apostilla Rosa. Por eso, Never Die Fest se ha esmerado en buscar a «las mejores bandas tributo» que, por otro lado, «llevan décadas perfeccionando las canciones». Aparte, a los cabecillas de Steel Souls no les consta «ningún festival en el que se juntasen los cuatro».

Bandas tributo, ¿sí o no?

Abrimos el melón. La proliferación -e incluso la mera existencia- de las bandas tributo genera un amplio e intenso debate en la escena musical. «Hay gente que dice que de bandas desaparecidas sí y de las demás no», señala Gonzalo sin obviar el hecho de que «dentro del heavy somos muy críticos, y yo me incluyo, a la hora de analizar lo que se hace y lo que no».

Resulta «complicado» posicionarse cuando parece haber dos bandos claramente enfrentados. Aun así, Gonzalo es consciente de que «muchos colegas que son fanáticos de Motörhead no pudieron verles en su día». Igual que le sucede a Rosa con Black Sabbath y a cualquier amante del rock con tantísimos grupos que ya no están entre nosotros.

La principal conclusión a la que llega Gonzalo, dentro de una escala de grises, es que «cualquier músico que haya estudiado en el conservatorio puede interpretar a Mozart, Tchaikovsky o Beethoven y no está viviendo de la música de otros». A fin de cuentas, «es un trabajo como cualquier otro» -véase las charangas, sin ir más lejos- y «se va a seguir haciendo». Además, «la mayoría de bandas que hacen tributos tienen sus propios grupos y no suelen vivir de la música aun siendo muy buenos».

Próximos eventos

Quienes asistan al Never Die tendrán la oportunidad de conocer en primicia al cabeza de cartel del Metal Souls Fest, con Silver y Grave Noise ya confirmados para su segunda edición, el 16 de mayo, en el Andén. Será todo un bombazo, auguran los promotores de la cita, que promete elevar sobremanera el listón de la primera entrega.

Después de esta reunión de históricos tributos, Steel Souls pondrá el cronómetro en marcha para el tercer acto de su aclamado Notemofest, previsto para el 21 de febrero. Demasiado tute en muy poco tiempo. Eso sin contar que Gonzalo toca actualmente en cinco grupos distintos.

«Se nos juntan muchas cosas», reconoce Gonzalo a la hora de abordar una próxima edición del Never Die Fest. Le encantaría hacerlo, pero con tanta actividad «no sabemos si vamos a tener una fecha libre». Mientras tanto, Rosa anima a los seguidores de Ozzy, Lemmy, Dio y los Maiden a «meterse en esta máquina del tiempo musical en Burgos para disfrutar de un concierto que no podríamos tener de ninguna otra manera».